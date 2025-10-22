Kore'de Eski Bir Anınızı Hatırlatacak Özel Parfüm Yaptırabileceğinizi Biliyor muydunuz?

Kokular size de çok şey hatırlatır mı? Örneğin eskiden kullandığınız bir parfüm, size o günlere dönmüşsünüz gibi hissettiriyor mu? Kokuların beynimizde özel bir yeri var ve hafızamızla olan ilişkisi de inkar edilemez!

Bir TikTok kullanıcısı da Kore'de özel parfüm tasarımı yaptırdı. Bu parfümlerin özelliği ise seçtiğiniz bir anıyı size hatırlatması.

Peki nasıl?

Kaynak: TikTok / senasznoztas