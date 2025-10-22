Kore'de Eski Bir Anınızı Hatırlatacak Özel Parfüm Yaptırabileceğinizi Biliyor muydunuz?

Kokular size de çok şey hatırlatır mı? Örneğin eskiden kullandığınız bir parfüm, size o günlere dönmüşsünüz gibi hissettiriyor mu? Kokuların beynimizde özel bir yeri var ve hafızamızla olan ilişkisi de inkar edilemez!
Bir TikTok kullanıcısı da Kore'de özel parfüm tasarımı yaptırdı. Bu parfümlerin özelliği ise seçtiğiniz bir anıyı size hatırlatması.
Peki nasıl?
Kaynak: TikTok / senasznoztas
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tekrar tekrar yaşamak isteyeceğiniz bir anı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın