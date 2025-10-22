onedio
Kore'de Eski Bir Anınızı Hatırlatacak Özel Parfüm Yaptırabileceğinizi Biliyor muydunuz?

Dilara Bağcı Peker
23.10.2025 - 00:03

İçerik Devam Ediyor

Kokular size de çok şey hatırlatır mı? Örneğin eskiden kullandığınız bir parfüm, size o günlere dönmüşsünüz gibi hissettiriyor mu? Kokuların beynimizde özel bir yeri var ve hafızamızla olan ilişkisi de inkar edilemez!

Bir TikTok kullanıcısı da Kore'de özel parfüm tasarımı yaptırdı. Bu parfümlerin özelliği ise seçtiğiniz bir anıyı size hatırlatması. 

Peki nasıl?

Kaynak: TikTok / senasznoztas

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Tekrar tekrar yaşamak isteyeceğiniz bir anı!

Seçtiğiniz fotoğraf, bir ekrana yansıtılıyor ve aynı zamanda size de bir cihaz bağlanıyor. Bu süreçte fotoğrafa bakarak birkaç farklı kokuyu uzun uzun kokluyorsunuz. Süreç bittiğinde cihaz, beyninizin en çok frekans verdiği kokuları belirliyor. Bu kokuları da belirli oranlarda birleştirerek kendinize özel bir parfüm yapıyorsunuz. 

Kısacası tek bir fısla, o ana yeniden dönüyorsunuz!

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
