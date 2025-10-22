onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Yıl İçinde 101 Kilo Veren Kadının Değişimi Gündem Oldu!

Bir Yıl İçinde 101 Kilo Veren Kadının Değişimi Gündem Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.10.2025 - 14:11

İçerik Devam Ediyor

Kilo vererek adeta bambaşka bir insana dönüşenlerin başarı hikayesini sık sık görüyoruz. Bu kez de bir kadının bir yıl içinde 101 kilo vererek adeta başka biri gibi olduğu anlar paylaşıldı ve sosyal medyada gündem oldu. Değişim o kadar büyüktü ki videonun yapay zeka olduğunu söyleyenler de oldu, farklı iki kadının videoda yer aldığını söyleyen de...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Bir kadının 149 kilo ve 48 kilo olan halleri paylaşıldı.

Bir kadının 149 kilo ve 48 kilo olan halleri paylaşıldı.

1 yıl içinde 101 kilo verdiği iddia edilen kadının değişimi sosyal medyada gündem oldu. Videoyu görenler videonun yapay zeka olduğunu ya da videoda iki ayrı kadının yer aldığını söylediler.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
5
2
2
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın