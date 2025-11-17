Konuya Açıklık Getiriyoruz: Kil Maskesi Ciltteki Gözenekleri Küçültür mü?

Bu özelliği sayesinde cilt bakım rutinlerinin vazgeçilmezi oluyor zaten. Ama bu gerçek mi, asıl soru bu! Bu biraz yanılgı diyebiliriz. Çünkü cildimizdeki gözeneklerin boyutu aslında genetik. O yüzden bir ürünün küçültmesi pek mümkün değil.

Ama bu demek değil ki kil maskesi hiçbir işe yaramıyor.

Kil maskesi belki gözenekleri küçültmüyor ama elbette bir işe yarıyor. Cildimizdeki gözeneklerde kir ve yağ birikiyor. Bunlar biriktikçe de gözenekler genişlemiş görünüyor. Yani içleri doldukça gözenekler daha büyük görümeye başlıyor.

Kil maskesi de tam burada işe yarıyor!

İçleri dolduğu için büyümüş gibi görünen gözeneklere kil maskesi uyguladığımızda bu gözenekleri temizlemiş oluyoruz. Yani içlerinde biriken kir ve yağ kil maskesiyle çıkıyor. Bunlar çıkınca da gözenek daha sıkı duruyor. Dolayısıyla küçülmüş gibi gözüküyor.