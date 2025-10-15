onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Kış Kapıda! Soğuk Günlerde İçinizi Isıtacak ve Bağışıklığınızı Güçlendirecek 10 Nefis Tarif

etiket Kış Kapıda! Soğuk Günlerde İçinizi Isıtacak ve Bağışıklığınızı Güçlendirecek 10 Nefis Tarif

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
15.10.2025 - 19:05

Kış geldiğinde, dışarıda fırtına var, biz mutfakta sıcacık bir şeyler arıyoruz. Çünkü buz gibi havada, bir tabak sıcak çorba kadar tatlı bir şey yok.  Kışın bağışıklığınızı güçlendirecek, sizi bir de lezzetle saracak tariflerle karşınızdayım. Her biri, soğuk havaya meydan okuyacak kadar sıcak, pratik ve tabii ki leziz. Hazırsan mutfağa geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Baharatlı Tofu ve Brokoli

1. Baharatlı Tofu ve Brokoli

Baharatlı Tofu

Baharatlı, çıtır tofu parçalara kimse hayır diyemez! Fritözde pişen tofu dışı kıtır, içi ise yumuşacık olacak. Hem lezzetli hem sağlıklı!

Malzemeler:

  • 1 paket tofu (yaklaşık 400g)

  • 3 yemek kaşığı mısır nişastası

  • 2 yemek kaşığı soya sosu

  • 1 yemek kaşığı bal

  • 1 yemek kaşığı sirke (elma sirkesi ya da beyaz sirke)

  • 1-2 yemek kaşığı acı sos (acı seviyorsanız arttırabilirsiniz)

  • 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

  • 1 tatlı kaşığı pul biber

  • 1 tatlı kaşığı toz zencefil

  • Zeytinyağı 

Nasıl Yapılır?

  • Tofu’yu güzelce süzün ve fazla suyunu almak için üzerine bir ağırlık koyarak 15-20 dakika bekletin. Süre dolduğunda tofu’yu küp küp doğrayın.

  • Bir kaseye 3 yemek kaşığı mısır nişastası koyun. Tofu parçalarını bu nişastaya bulayın ve her tarafının iyice kaplandığından emin olun.

  • Küçük bir kasede, soya sosu, bal, sirke ve  acı sosu karıştırın.

  • Eğer daha baharatlı seviyorsanız, sarımsak tozu, pul biber ve zencefil de ekleyebilirsin.

  • Phillips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine tofu küplerini yerleştirin. 200°C’de 15-20 dakika pişirmeye ayarlayın. Arada bir tofu’yu çevirin ki her tarafı eşit şekilde kızarsın.

  • Phillips Çift Hazneli Airfryer'dan çıkan tofu’yu, hazırladığınız sosla karıştırın.

  • Sosun tofu’ya iyice işlemesini sağlayın.

  • Sosla karıştırdığınız tofu’yu tekrar Phillips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin ve 2-3 dakika daha pişirin.

  • Sosun tofu ile iyice özleşmesini sağlayın.

Brokoli

Brokoli, sağlıklı ve lezzetli bir atıştırmalık ya da garnitür olarak mükemmel! Phillips Çift Hazneli Airfryer’da pişirdiğinizde dışı çıtır, içi ise yumuşacık olacak.

Malzemeler:

  • 1 küçük brokoli

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 tatlı kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

  • 1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi (isteğe bağlı)

  • Limon suyu (servis için)

Nasıl Yapılır?

  • Brokoliyi küçük parçalara ayırın ve bir kaseye alın.

  • Üzerine tuz,  karabiber ve sarımsak tozu ekleyin.

  • Brokolilere zeytinyağı gezdirin. 

  • İsteğe bağlı olarak limon kabuğu rendesi de ilave edebilirsiniz.

  • Karışımı iyice harmanlayın ki her bir parça baharatlarla kaplansın.

  • Phillips Çift Hazneli Airfryer’ın küçük haznesine brokoli parçalarını yerleştirin. 180°C’ye ayarlayın. Brokoliyi 10-15 dakika boyunca pişirin.

  • Arada bir karıştırarak her tarafının eşit şekilde pişmesini sağlayın. 

  • Üzerine limon suyu sıkarak servis edebilirsiniz.

  • Ekstra lezzet için üzerine rendelenmiş parmesan peyniri serpiştirebilirsiniz.

2. Balık Köftesi

2. Balık Köftesi

Balık, sağlıklı yağlar, protein ve omega-3 yağ asitleriyle dolu, vücudumuzu güçlendiren ve bağışıklığımızı destekleyen harika bir besin kaynağı. Bu balık köftesi tarifi, hem lezzetli hem de besleyici. Phillips Çift Hazneli Airfryer'da pişirerek, sağlıklı ve pratik bir şekilde bu köfteleri hazırlayabilirsin. Çocuklar için de mükemmel bir alternatif!

Malzemeler:

  • 500g beyaz etli balık (örneğin levrek, morina ya da alabalık)

  • 1 küçük soğan (ince doğranmış)

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1/2 su bardağı galeta unu

  • 1/4 su bardağı doğranmış taze maydanoz

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 tatlı kaşığı karabiber

  • 1 adet yumurta

  • Zeytinyağı (fritöze sürmek için)

Nasıl Yapılır?

  • Balığı derisi ve kılçığı temizlenmiş şekilde parçalara ayırın. Bir çatal veya mutfak robotu kullanarak balığı iyice ezip püre haline getirin.

  • Ezdiğiniz balığın üzerine ince doğranmış soğan, ezilmiş sarımsak, galeta unu, doğranmış maydanoz, limon suyu, tuz ve karabiberi ekleyin.

  • Son olarak, 1 adet yumurtayı da karışıma ilave edin ve tüm malzemeleri iyice karıştırarak homojen bir karışım elde edin.

  • Hazırladığınız balık karışımından ceviz büyüklüğünde parçalar alıp, yuvarlayın veya elinizle şekil vererek yassılaştırın.

  • Köfteleri bir tabağa yerleştirin.

  • Phillips Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine balık köftelerini dizin.

  • Üzerlerine zeytinyağı serpiştirin.

  • Phillips Çift Hazneli Airfryer’ı 180°C’de 15-18 dakika boyunca pişirin.

  • Sıcak sıcak, yanında zeytinyağlı bir sos veya yoğurtla servis edin.

3. Brüksel Lahanası ve Baharatlı Tavuk

3. Brüksel Lahanası ve Baharatlı Tavuk

Baharatlı Tavuk

Baharatlı ve acılı tavuk, dışı çıtır, içi ise yumuşacık olur. Phillips Çift Hazneli Airfryer’da hazırlayacağınız bu tarif, hem pratik hem de mükemmel bir lezzet sunuyor!

Malzemeler:

  • 500g tavuk göğsü (dilimlenmiş veya kuşbaşı doğranmış)

  • 2 yemek kaşığı soya sosu

  • 1 yemek kaşığı sirke

  • 1 yemek kaşığı acı sos (isteğe bağlı, acılığını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz)

  • 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

  • 1 tatlı kaşığı zencefil tozu

  • 1 tatlı kaşığı pul biber

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 tatlı kaşığı karabiber

  • 1 yemek kaşığı mısır nişastası (tavukları kaplamak için)

  • Zeytinyağı (fritöze sürmek için)

Nasıl Yapılır?

  • Tavuk göğsünü küçük parçalara doğrayın.

  • Bir kaseye soya sosu, sirke, acı sos, sarımsak tozu, zencefil tozu, pul biber, tuz ve karabiberi ekleyin. 

  • Tavuğu bu karışıma ekleyip, iyice harmanlayın. 

  • 10-15 dakika boyunca marine olmasına izin verin.

  • Marine olmuş tavukları 1 yemek kaşığı mısır nişastasına bulayın. Bu, tavukların dışının çıtırlaşmasını sağlayacak.

  • Phillips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine tavukları yerleştirin. 200°C’de 15-20 dakika pişirecek şekilde ayarlayın.

Brüksel Lahanası

Brüksel lahanaları, yanına ekleyeceğiniz soslarla mükemmel bir garnitür olacak. Sağlıklı ve lezzetli bir atıştırmalık arıyorsanız, bu tarif tam size göre!

Malzemeler:

  • 500g Brüksel lahanası

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 tatlı kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

  • 1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi (isteğe bağlı)

  • 1 yemek kaşığı bal (isteğe bağlı, tatlı bir dokunuş için)

Nasıl Yapılır?

  • Brüksel lahanalarını güzelce yıkayın ve her birini ikiye bölün.

  • Bir kaseye, 2 yemek kaşığı zeytinyağını, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı sarımsak tozunu ekleyin.

  • Karışıma isteğe bağlı olarak limon kabuğu rendesi de ekleyebilirsin. 

  • Tüm malzemeyi güzelce karıştırarak, Brüksel lahanalarını bu karışıma bulayın.

  • Phillips Çift Hazneli Airfryer’ın küçük haznesine Brüksel lahanalarını yerleştirin. 180°C’ye ayarlayın. Brüksel lahanalarını 10-15 dakika boyunca pişirin.

  • Üzerine biraz bal gezdirerek tatlı bir dokunuş katabilirsin.

Elinize sağlık! 🧡

4. Zerdeçallı Tavuk Göğsü

4. Zerdeçallı Tavuk Göğsü

Zerdeçal, güçlü anti-inflamatuar özellikleriyle bağışıklığı artırır ve vücudu hastalıklara karşı korur. Bu tavuk göğsü tarifi, hem lezzetli hem de bağışıklığınızı güçlendiren harika bir seçenek!

Malzemeler:

  • 500g tavuk göğsü

  • 1 tatlı kaşığı zerdeçal

  • 1/2 tatlı kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1/2 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 tatlı kaşığı sarımsak tozu

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

Nasıl Yapılır?

  • Tavuk göğsünü ince dilimler halinde doğrayın. Zerdeçal, karabiber, tuz, sarımsak tozu ve limon suyunu karıştırın.

  • Hazneye tavuk dilimlerini yerleştirin. Üzerine zeytinyağını gezdirin ve baharat karışımını tavukların üzerine eşit şekilde dökün. 

  • Phillips Çift Hazneli Airfryer'ı 200°C’de 15-20 dakika pişirerek tavukları pişirin.

  • Tavukları sıcak olarak, yanında sebzelerle veya pilavla servis edin.

Elinize sağlık! 🧡

5. Balkabağı

5. Balkabağı

Hızlı ve sağlıklı bir garnitür arıyorsanız, Phillips Çift Hazneli Airfryer'da pişmiş balkabağı tarifi tam size göre!

Malzemeler:

  • 1 adet balkabağı (yaklaşık 600g)

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1/2 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 tatlı kaşığı karabiber

  • 1/2 tatlı kaşığı tarçın (isteğe bağlı, tatlı bir dokunuş için)

  • 1/2 tatlı kaşığı sarımsak tozu (isteğe bağlı)

  • 1 tatlı kaşığı taze kekik (isteğe bağlı, taze otlar kullanmak isterseniz)

Nasıl Yapılır?

  • Balkabağını soyun ve ortasını temizleyin.

  • Balkabağını yaklaşık 2-3 cm’lik küpler halinde doğrayın. 

  • Eşit pişmesi için parçaların boyutlarının birbirine yakın olmasına özen gösterin.

  • Bir kaseye, zeytinyağını, tuzu, karabiberi, tarçını ve sarımsak tozunu ekleyin. 

  • Tüm malzemeyi karıştırın ve doğradığınız balkabağı parçalarını bu karışıma bulayın. 

  • Eğer taze kekik kullanıyorsanız, kekik yapraklarını da bu karışıma ekleyebilirsiniz.

  • Phillips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine balkabağı küplerini tek bir kat halinde yerleştirin. Kalan kabakları da küçük hazneye yerleştirin. 

  • Phillips Çift Hazneli Airfryer’ı 180°C’de 20-25 dakika pişirecek şekilde ayarlayın.

  • Balkabağını 10 dakikada bir karıştırarak pişirin, böylece her tarafının eşit şekilde kızarmasını sağlarsınız.

  • Pişme süresi boyunca, dışı hafifçe kızarmalı ve içi yumuşacık olmalı.

  • Pişen balkabağını sıcak olarak servis edin. Yanında yoğurtlu bir dip sos ya da kırmızı biberli bir sosla lezzetini artırabilirsiniz.

Phillips Çift Hazneli Airfryer’da pişirerek, balkabağının tüm doğal tatlarını koruyarak pratik bir şekilde hazırlayabilirsin.

Elinize sağlık! 🧡

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Domates Çorbası ve Sarımsaklı Ekmek

6. Domates Çorbası ve Sarımsaklı Ekmek

Domates Çorbası

Bu domates çorbası, hem lezzetli hem de sağlıklı bir seçenek. Phillips Çift Hazneli Airfryer’da pişirerek, geleneksel yöntemlere göre çok daha hızlı ve pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Sıcak ve besleyici bir çorba için bu tarif kesinlikle denemeye değer!

Malzemeler:

  • 6-8 adet olgun domates

  • 1 küçük soğan

  • 2 diş sarımsak

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 tatlı kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı şeker

  • 2 su bardağı sebze suyu ya da tavuk suyu

  • 1/4 su bardağı krema (isteğe bağlı, kremalı bir tat için)

Nasıl Yapılır?

  • Domateslerin üzerini birkaç yerinden çizin ve sıcak suya batırarak kabuklarını soyun.

  • Soyduktan sonra, domatesleri dörtte bir dilimleyin.

  • Soğanı küçük küpler halinde doğrayın.

  • Sarımsakları ezin.

  • Phillips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine doğranmış domatesleri, soğanı, sarımsağı ve zeytinyağını yerleştirin.

  • Üzerine tuz, karabiber ve şekeri ekleyin. 

  • Phillips Çift Hazneli Airfryer’ı 180°C’de 20 dakika boyunca pişirin. 

  • Pişen domatesleri ve diğer malzemeleri bir blender veya el mikseri ile püre haline getirin.

  • Çorbanın kıvamını açmak için sebze suyunu ekleyin.

  • Son olarak, tercihe göre kremayı da ekleyerek karıştırın.

  • Çorbanız hazır! Sıcak sıcak, yanında dilimlenmiş sarımsaklı ekmekle servis edebilirsin. Bunun için de hemen küçük hazne de aynı anda bir sarımsaklı ekmek yapıyoruz.

Sarımsaklı Ekmek

Hem ana yemeklerin yanında, hem de çorbanın yanına mükemmel bir eşlikçi olacak. Hızlıca hazırlayıp, lezzetli bir tat alabileceğiniz pratik bir tarif!

Malzemeler:

  • 4 dilim ekmek (tercihen baget veya rustik ekmek)

  • 2 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)

  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1 tatlı kaşığı taze kekik veya kuru kekik

  • 1/2 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 tatlı kaşığı karabiber

  • 1/4 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri (isteğe bağlı)

Nasıl Yapılır?

  • Bir kasede, eritilmiş tereyağını, ezilmiş sarımsakları, kekik, tuz ve karabiberi karıştırın.

  • Eğer isterseniz, üzerine rendelenmiş parmesan peyniri de ekleyebilirsiniz.

  • Ekmek dilimlerini tezgaha serin. Hazırladığınız sarımsaklı karışımı ekmek dilimlerinin üzerine eşit şekilde sürün.

  • Phillips Çift Hazneli Airfryer’ın küçük haznesine ekmek dilimlerini yerleştirin.

  • Phillips Çift Hazneli Airfryer’ı 180°C’de 5-7 dakika pişirecek şekilde ayarlayın.

  • Ekmeğinizin dışı çıtır ve altın rengini aldığında pişmiş demektir.

Bu iki tarifle, Phillips Çift Hazneli Airfryer'ınızda hem hızlı hem de lezzetli yemekler hazırlayabilirsiniz. Bir yanda sıcacık domates çorbası, diğer yanda çıtır sarımsaklı ekmek; kış günlerinde sizi hem doyuracak hem de mutfağınızda şenlik yaratacak!

Elinize sağlık! 🧡

7. Kabaklı Hindi Burger

7. Kabaklı Hindi Burger

Hindi eti, düşük yağ içeriği, yüksek protein oranı ve bağışıklık sistemini güçlendiren özellikleriyle bilinir. Bu tarifte, hindi etiyle hazırladığınız sağlıklı burgerler, besleyici ve lezzetli bir alternatif sunuyor. Kabak ise hem besleyici hem de düşük kalorili, bu burgerin içerisine mükemmel bir şekilde entegre oluyor. 

Malzemeler:

  • 500g hindi kıyma

  • 1 küçük kabak (rendelenmiş)

  • 1/4 su bardağı doğranmış soğan

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1 yumurta

  • 1/2 su bardağı galeta unu

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 tatlı kaşığı karabiber

  • 1/2 tatlı kaşığı kekik (isteğe bağlı)

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

  • 2 hamburger ekmeği

  • Zeytinyağı (fritöze sürmek için)

Nasıl Yapılır?

  • Kabakları rendeleyin ve fazla suyunu almak için bir havluyla sıkın.

  • Hindi kıymasını, rendelenmiş kabak, doğranmış soğan, ezilmiş sarımsak, yumurta, galeta unu, tuz, karabiber ve kekik ile bir araya getirin.

  • Limon suyunu ekleyin ve karışımı iyice yoğurun.

  • Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak, burger köfteleri oluşturun.

  • Köfteleri bir tabağa yerleştirin.

  • Phillips Çift Hazneli Airfryer’ın küçük haznesine hamburger ekmeklerini yerleştirin. 180°C’de 5-7 dakika kadar pişirin. 

  • Phillips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine burger köftelerini yerleştirin. 180°C’de 12-15 dakika pişirecek şekilde ayarlayın.

  • Pişen burger köftelerini sıcak olarak, pişirdiğiniz ekmeklerin içine yerleştirin.

  • Ekstra olarak, taze domates dilimleri, marullarla burgerinizi daha da zenginleştirebilirsiniz.

Phillips Çift Hazneli Airfryer sayesinde, burgerlerinizi daha az yağ ile pişirirken, ekmeklerinizi de mükemmel şekilde çıtır yapabilirsiniz!

Elinize sağlık! 🧡

8. Zencefilli Havuç Çorbası

8. Zencefilli Havuç Çorbası

Zencefil, bağışıklık sistemini güçlendiren doğal bir bileşen olarak bilinir. Bu havuç çorbası ise vitamin bakımından zengin, lezzetli ve sağlıklı bir seçenek sunuyor.

Malzemeler:

  • 5 adet havuç (doğranmış)

  • 1 tatlı kaşığı taze zencefil (rendelenmiş)

  • 1 adet soğan (doğranmış)

  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 su bardağı sebze suyu

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 tatlı kaşığı karabiber

  • 1/2 tatlı kaşığı kimyon

  • Yarım limon suyu

Nasıl Yapılır?

  • Havuçları ve soğanı doğrayın, sarımsağı ezip zencefili rendeleyin.

  • Phillips Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine havuç, soğan ve sarımsağı yerleştirin.

  • Üzerine zeytinyağı, tuz, karabiber, kimyon ve rendelenmiş zencefili ekleyin. 180°C’de 15 dakika pişirerek, sebzelerin yumuşamasını sağlayın.

  • Pişen sebzeleri bir blenderda püre haline getirin. Sebze suyu ekleyerek çorbanın kıvamını ayarlayın.

  • Çorbayı sıcak olarak, limon suyu ekleyip servis edin.

Elinize sağlık! 🧡

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın