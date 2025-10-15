onedio
Kış Gelmeden Mutfağınıza Stoklamanız Gereken 10 Şifalı Besin

Aslı Uysal
15.10.2025 - 20:35

Kış neredeyse kapıya dayandı! Bu yüzden grip, öksürük, halsizlik de peşinden geliyor. Bu zamanlarda ihtiyacınız olan ilaç deposu değil mutfağınızda mutlaka bulundurmanız gereken yiyeceklerdir. Bunlar nelermiş, birlikte bakalım!

1. Zencefil

Kışın hastalıklarla savaş açarken en sağlıklı destekçi elbette ki zencefil! Bu yiyeceği istediğiniz gibi tüketebilirsiniz. Çayınıza ekleyin, yemeklere serpiştirin, hatta bal ile karıştırın. Boğazınızı anında yumuşatır ve bağışıklığınızı destekler.

2. Bal

Öksürüğü anında kesmesiyle bilinen bal, en doğal ve tatlı antibiyotiklerden bir tanesi! Ayrıca kışın soğuk havalarda sabah kalkınca aç karnına yiyeceğiniz bir kaşık bal, gün boyu enerjinizi yüksek tutar. Üstelik cilt kuruluğuna da oldukça iyi geliyor!

3. Sarımsak

Kokusu konusunda pek iyi şeyler söyleyemesek de, yararlarının yanında kokusuna bile katlanılıyor! Doğal antibakteriyel özelliği sayesinde vücudu mikroplardan arındırır. Kışın yaptığınız her yemeğe mutlaka bol bol ekleyin. Vücudunuz çok daha dirençli olur.

4. Zerdeçal

Zerdeçalın en faydalı yararlarından bir tanesi iltihap sökücü etkisiyle soğuk havalarda vücudunuzu koruma altına almasıdır. Mutlaka kış aylarınızda dolabınızda tutun. Hatta bir tutam karabiberle birlikte tüketmek etkisini ikiye katlar.

5. Limon

Yaz-kış fark etmeden dolaplarımızından bir gün bile eksik edemediğimiz hem lezzeti hem de vitamin deposu limonla devam edelim. Ayrıca bağışıklık sisteminin en iyi dostlarından da bir tanesi! Ilık suya birkaç damla limon sıkmak, sabahları sindiriminizi destekler.

6. Tarçın

Kışın kokusuyla evi mest eden tarçını özellikle salep içerken sık sık tüketiyoruz. Bu lezzet hem günümüzü güzelleştiriyor hem de kan şekerini  dengeliyor. Tükettikten sonra vücudunuzun sıcacık olduğunu hissedeceksiniz. Tarçın aynı zamanda tatlı krizlerine karşı da harika bir kurtarıcıdır.

7. Yoğurt

Probiyotik açısından oldukça zengin olan yoğurt, bağırsak sağlığını koruyarak bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle eğer evde kendiniz yoğurt yapabilirseniz, kış boyunca direnciniz tavan yapar. Her yemeğin yanında özellikle sarımsaklı halini bol bol tüketin.

8. Ihlamur

Kış akşamlarında en huzurlu anlardan biri de koltuğa uzanıp sıcacık bir ıhlamur içmek... Hem sakinleştiriyor hem de soğuk algınlığına karşı birebir bir içecektir. İçine bal ve limon ekleyerek etkisini iyice artırın.

9. Ceviz

Ceviz, Omega-3 yağ asitleri sayesinde beyin sağlığını korur. Aynı zamanda sabahları tüketeceğiniz birkaç ceviz, vücuda enerji verir. Kış aylarında özellikle sürekli yaşadığımız yorgunluk ve ve odak eksikliğine karşı da harika bir destekçidir.

10. Nar

Antioksidan açısından zengin nar, bağışıklığı desteklerken cilde de ışıltı kazandırır. İçine koyulan her yiyeceği de inanılmaz lezzetli yapıyor. Özellikle salatalara da çok yakışıyor.  Kışın enerjisini kırmızı tanelerinde saklayan bu meyve, vitamin deposudur.

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
