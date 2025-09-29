onedio
Kına Gecesinin After Partisine Barbie Kutusunun İçinde Çıkan Gelin

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
29.09.2025 - 16:54

Gün geçmiyor ki sosyal medyada düğünlerle, kınalarla ilgili yeni bir trend görmeyelim. Özellikle kına geceleri aldı başını gitti, yeni trendlerin ardı arkası kesilmiyor. Kimi gelinler kına gecesi girişinde nedimeleriyle koreografi yaparken kimi gelinler de bambaşka bir şekilde giriş yapmayı tercih ediyor.

Bu kez bir gelin de kına gecesinin after partisine Barbie kutusuyla giriş yaptı!

Kaynak: TikTokBusraTınmaz

Buradan izleyebilirsiniz;

Şimdiye kadar gördüğümüz bütün kına girişlerinden farklı!

Kınasına bu şekilde girmenin çocukluk hayali olduğunu söyleyen gelin, o esnada da oldukça mutluydu. Bugüne kadar oldukça yaratıcı fikirler gördük ama ne yalan söyleyelim böylesi aklımıza gelmezdi! Tabii bu koreografiyi beğenenler kadar abartılı bulanlar da oldu.

Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
CAN MALİ OFRAZ

Barbienin üstünden geçip elle düzeltmişler ama

Zuhal

Abi kına afterı ne ya? Bu nasıl bir kültür karmaşası😅

Ynr

Bununla ömrü mü geçer? Adama acıdım..