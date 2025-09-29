Kına Gecesinin After Partisine Barbie Kutusunun İçinde Çıkan Gelin

Gün geçmiyor ki sosyal medyada düğünlerle, kınalarla ilgili yeni bir trend görmeyelim. Özellikle kına geceleri aldı başını gitti, yeni trendlerin ardı arkası kesilmiyor. Kimi gelinler kına gecesi girişinde nedimeleriyle koreografi yaparken kimi gelinler de bambaşka bir şekilde giriş yapmayı tercih ediyor.
Bu kez bir gelin de kına gecesinin after partisine Barbie kutusuyla giriş yaptı!
Kaynak: TikTok / BusraTınmaz
Şimdiye kadar gördüğümüz bütün kına girişlerinden farklı!
Barbienin üstünden geçip elle düzeltmişler ama
Abi kına afterı ne ya? Bu nasıl bir kültür karmaşası😅
Bununla ömrü mü geçer? Adama acıdım..