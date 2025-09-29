İstanbul'da Ev Arayan Vatandaş 30 Bin Lira İstenen Daireye İsyan Etti

Pandemi sonrası konut fiyatlarındaki artış hız kesmeden devam ediyor. Haliyle bu artışlardan en çok etkilenen illerin başında da megakent İstanbul geliyor. Özellikle eylül ayında okul, tayin, iş değiştirme gibi sebeplerden ötürü halihazırda yüksek olan fiyatlar tekrar artış gösterdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı da İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde Cengiz Topel Caddesi üzerinde yer alan bir daireyi paylaştı. Duvarlarında küf olan ve rutubet kokusu ekrandan bile alınan eve aylık 30 bin lira kira istenmesini eleştirdi. 'Adam bu eve 30 bin lira kira istiyor' diyerek duruma isyan etti.