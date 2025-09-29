onedio
İstanbul'da Ev Arayan Vatandaş 30 Bin Lira İstenen Daireye İsyan Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
29.09.2025 - 14:22

Pandemi sonrası konut fiyatlarındaki artış hız kesmeden devam ediyor. Haliyle bu artışlardan en çok etkilenen illerin başında da megakent İstanbul geliyor. Özellikle eylül ayında okul, tayin, iş değiştirme gibi sebeplerden ötürü halihazırda yüksek olan fiyatlar tekrar artış gösterdi. 

Bir sosyal medya kullanıcısı da İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde Cengiz Topel Caddesi üzerinde yer alan bir daireyi paylaştı. Duvarlarında küf olan ve rutubet kokusu ekrandan bile alınan eve aylık 30 bin lira kira istenmesini eleştirdi. 'Adam bu eve 30 bin lira kira istiyor' diyerek duruma isyan etti.

İşte o paylaşım 📹

Tabii paylaşımı yapan kişi bu konuda yalnız değil.

Diğer tepkiler de şöyle;

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
