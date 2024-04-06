Keşfetmeye Hazır Olun: Köpek Balıklarıyla İlgili 12 Şaşırtıcı ve Heyecan Verici Gerçek
Keşfetmeye Hazır Olun: Köpek Balıklarıyla İlgili 12 Şaşırtıcı ve Heyecan Verici Gerçek
Kaynak: https://www.mentalfloss.com/article/5...
Dünyada daha belirgin bir gölge bırakan başka bir balık var mıdır? Dalgıçlar çekiç kafalı bir balığı gördüklerinde tanımakta güçlük çekmezler. Yine de tüm çekiç kafalı köpek balıkları birbirine benzemez. Bu balıklar çeşitlidir, tuhaftır ve bir gün cilt kanseriyle mücadele yöntemimizi değiştirebilirler. İşte bilmeniz gereken tüm çekiç kafalı köpek balığı gerçekleri:
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Çok sayıda çekiç kafalı köpek balığı türü vardır.
2. Bazı çekiç kafalı köpek balıkların nesli tehlike altındadır.
3. Çekiç kafalı köpek balıkları yakın zamanda evrimleşmiş gibi görünüyor.
4. Kafaları avlanırken onlara avantaj sağlayabilir.
5. Büyük çekiç kafalı köpek balıkları yanlara doğru yüzmeyi seviyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Bir çekiç başlı köpekbalığı türü, genellikle deniz çayırlarıyla beslenir.
7. Çekiç kafalıların derinlik algısı diğer, köpekbalıklarına göre daha iyidir.
8. Nebraska'daki bir hayvanat bahçesinde bir bone kafalı köpek balığı, çiftleşmeden yavruladı.
9. Bazı çekiç kafalılar sürüler halinde dolaşırlar.
10. Kanat kafalı köpekbalığının bazı vahşi yönleri vardır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Fistolu çekiç kafalı köpek balıkları bronzlaşabilir.
12. Okyanus tabanının hemen üzerinde bir vatoz bulunursa, aç bir büyük çekiç kafalı köpekbalığı vatozu kuma saplamak için başının üst kısmını kullanacaktır. Vatoz kuma saplandığında, büyük çekiç kafalı köpekbalığı avını yakalamak ve tüketmek için güçlü çenelerini kullanacak ve başarılı bir av sağlayacaktır.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda