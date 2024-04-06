Keşfetmeye Hazır Olun: Köpek Balıklarıyla İlgili 12 Şaşırtıcı ve Heyecan Verici Gerçek

2009 yılında biyolog Michelle McComb ve ekibi, görüşlerini test etmek için canlı bone kafalı köpekbalığı, kanat kafalı köpek balıkları ve taraklı çekiç kafalı köpek balıkları yakaladı. Köpek balıklarının kornealarının hemen altına kayıt cihazları yerleştirdiler ve yüzlerinde ışık huzmeleri gezdirirken balıkların göz hareketlerini izlediler. Araştırmacılar, çekiç kafalıların görüş alanındaki binoküler örtüşmenin, her ikisi de koni şeklinde buruna sahip olan limon ve karaburun köpekbalıklarına göre üç kata kadar daha fazla olduğunu buldular. Bu da çekiç kafalıların diğer köpekbalıklarına kıyasla daha üstün bir derinlik algısına sahip olduğu anlamına geliyor. Ne yazık ki bu avantajın bir bedeli vardır: Gözleri birbirinden çok uzakta olduğu için çekiç kafalıların burunlarının ucunda büyük bir kör nokta vardır. McComb'un National Geographic'e söylediği gibi, 'Dalgıçların çekiç kafalarının hemen önünde küçük balıkların yüzdüğünü gördüklerine dair anekdotlar var. Sanki balıklar yanlarından yüzerek geçiyor ve 'Ha, ha, ha, beni göremiyorsun!' diyor.