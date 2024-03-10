Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Duru
Duru - Onedio Üyesi
10.03.2024 - 13:04

Birbirinden ürkütücü hayvan fotoğrafları çekerek hepimizin kanını donduran 15 kişiden görselleri sizin için derleyelim dedik. Bakalım içlerinden sizi en çok şaşırtan hangisi olacak. Detaylar içeriğimizde.👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/natureismetal/

1. Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın:

İçeriğin Devamı Aşağıda

2. Su altında dev solucanların yaşadığı gerçeğini hatırlatan bu koca pirozom:

2. Su altında dev solucanların yaşadığı gerçeğini hatırlatan bu koca pirozom:

3. Belli ki birilerinin öğle yemeği vakti gelmiş:

3. Belli ki birilerinin öğle yemeği vakti gelmiş:

4. Aç ve ziyafete hazır bir ayı sürüsü:

4. Aç ve ziyafete hazır bir ayı sürüsü:

5. Sırtlan yiyen bir aslan:

5. Sırtlan yiyen bir aslan:

6. Aslan kafası taşıyan masum görünümlü bir sırtlan:

6. Aslan kafası taşıyan masum görünümlü bir sırtlan:
İçeriğin Devamı Aşağıda

7. Gökyüzünde adeta dans ediyormuşçasına görünen bu akbabalar aslında fare avlıyor:

7. Gökyüzünde adeta dans ediyormuşçasına görünen bu akbabalar aslında fare avlıyor:

8. Kinabalu dev solucanı yiyen bir kırmızı sülük:

8. Kinabalu dev solucanı yiyen bir kırmızı sülük:

9. Zebra kafası taşıyan vahşi bir sırtlan:

9. Zebra kafası taşıyan vahşi bir sırtlan:

10. Aslanı yavrularından uzaklaştırmak için kovalayan bir çita:

10. Aslanı yavrularından uzaklaştırmak için kovalayan bir çita:

11. Büyüleyici görünümlü şeffaf bir balık:

11. Büyüleyici görünümlü şeffaf bir balık:
İçeriğin Devamı Aşağıda

12. Yılandan balık çalan bir kartal:

12. Yılandan balık çalan bir kartal:

13. Kavga ederken çok tatlı görünen bu tilki ikilisi:

13. Kavga ederken çok tatlı görünen bu tilki ikilisi:

14. Deniz aslanlarını öğle yemeği olarak seçtiği bariz olan bir katil balina:

14. Deniz aslanlarını öğle yemeği olarak seçtiği bariz olan bir katil balina:

15. Ve son olarak, içeriğimizi ilginç bir bilgiyle noktalayalım: Atlar birbiriyle iletişim kurmak için farklı mimikler yaparlar. Araştırmacılar atların kullandığı 17 farklı mimik tespit ettiler.

15. Ve son olarak, içeriğimizi ilginç bir bilgiyle noktalayalım: Atlar birbiriyle iletişim kurmak için farklı mimikler yaparlar. Araştırmacılar atların kullandığı 17 farklı mimik tespit ettiler.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?