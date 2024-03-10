Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf
Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf
Kaynak: https://www.reddit.com/r/natureismetal/
Birbirinden ürkütücü hayvan fotoğrafları çekerek hepimizin kanını donduran 15 kişiden görselleri sizin için derleyelim dedik. Bakalım içlerinden sizi en çok şaşırtan hangisi olacak. Detaylar içeriğimizde.👇
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2. Su altında dev solucanların yaşadığı gerçeğini hatırlatan bu koca pirozom:
3. Belli ki birilerinin öğle yemeği vakti gelmiş:
4. Aç ve ziyafete hazır bir ayı sürüsü:
5. Sırtlan yiyen bir aslan:
6. Aslan kafası taşıyan masum görünümlü bir sırtlan:
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7. Gökyüzünde adeta dans ediyormuşçasına görünen bu akbabalar aslında fare avlıyor:
8. Kinabalu dev solucanı yiyen bir kırmızı sülük:
9. Zebra kafası taşıyan vahşi bir sırtlan:
10. Aslanı yavrularından uzaklaştırmak için kovalayan bir çita:
11. Büyüleyici görünümlü şeffaf bir balık:
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12. Yılandan balık çalan bir kartal:
13. Kavga ederken çok tatlı görünen bu tilki ikilisi:
14. Deniz aslanlarını öğle yemeği olarak seçtiği bariz olan bir katil balina:
15. Ve son olarak, içeriğimizi ilginç bir bilgiyle noktalayalım: Atlar birbiriyle iletişim kurmak için farklı mimikler yaparlar. Araştırmacılar atların kullandığı 17 farklı mimik tespit ettiler.
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