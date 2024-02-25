İnsanların Ölmeden Önce Görmek İçin Uğruna Kurşun Atar Kurşun Yerim Dediği 15 Şey
İnsanların Ölmeden Önce Görmek İçin Uğruna Kurşun Atar Kurşun Yerim Dediği 15 Şey
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Her insanın geleceğe dair bir çok umut ve hayalleri var. Bunun yanında ölmeden önce mutlu görmeliyim dediğimiz şeyler de var. Gelin insanların ölmeden önce en çok görmek istedikleri şeyler nelermiş birlikte bakalım!
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1. ''Kuzey ışıklarını görmeyi çok istiyorum.''
2. ''Küçük bir kızım var. Onun büyüyüp de evlendiğini ve mutlu bir yuva kurduğunu görmek istiyorum.''
3. ''Samanyolunun görebileceğimiz bazı kısımları olduğunu biliyorum ve görmeyi isterim. Oldukça ışık kirliliği olan bir şehirde yaşıyorum. O yüzden galaksiyi bırak yıldızları bile göremiyorum.''
4. ''Oğlumun büyüdüğünü ve benim sahip olduğum kadar harika bir eşe sahip olmasını görmek isterim.''
5. ''Diğer gezegenlerde yaşam olduğunun keşfedilmesini görmek istiyorum. Bu koca evrende yalnız olmadığımızı biliyorum.''
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6. ''Kızımın büyüdüğünü ve kendi ayakları ayakları üzerinde durabilen başarılı bir kadın olduğunu görmek istiyorum.''
7. ''Eşimin yeniden yürüyebildiğini görmek istiyorum.''
8. ''Benim dileğim dünya barışı. Herkesin dayanışma içinde olduğu ve kötülüğün olmadığı bir dünyada yaşamak istiyorum.''
9. ''Tüm dünyayı doyasıya gezmek istiyorum.''
10. ''Bir uzaylı ile iletişime geçtiğimiz zamanı görmek istiyorum.''
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11. ''Okyanusun en derinlerinde neler olduğunu görmek istiyorum.''
12. ''Antartika'ya gitmek ve penguenleri görmek istiyorum!''
13. ''Kanseri tamamen yok edecek bir ilacın bulunduğunu görmek istiyorum.''
14. ''Ekonominin düzeldiğini görmek istiyorum. Malum, bu günümüzde artık evrensel bir sorun oldu.''
15. ''Dünyaya uzaydan bakmak istiyorum. Bu eminim harika hissettirirdi.''
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