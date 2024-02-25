Son Derece Gurur Duydukları Kararları Paylaşarak Hepimizin Yüreğine Dokunan 15 Kişi
Son Derece Gurur Duydukları Kararları Paylaşarak Hepimizin Yüreğine Dokunan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
İnsanların verdiği kararları hayatlarının devamını büyük ölçüde etkileyebiliyor. Bu kararlar bazen iyi, bazense kötü oluyorlar. Aşağıdaki içeriğimizde insanların verdiği en iyi kararları inceliyoruz!
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1. ''Bir yıldan daha uzun bir süre önce her şeyi bırakıp ülkenin bir diğer ucuna taşındım. ''
2. ''İçki içmeyi ve kendime zarar vermeyi bıraktım.''
3. ''Slip model boxer kullanmaya başladım. Artık çok daha rahatım.''
4. ''Kilo verdim ve sağlıklı bir yaşama adım attım.''
5. ''Eski sevgilimi engellemek verdiğim en doğru karardı.''
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6. ''Psikoloğa gidip içimi dökmek.''
7. ''Son derece nefret ettiğim işimi bıraktım.''
8. ''Eşimle evlenmek bu hayatta verdiğim en doğru karardı.''
9. ''Sosyal medyayı bıraktım. Artık hayattan çok daha fazla keyif alıyorum.''
10. ''Kedimi sahiplenmek. O benim hayatımdaki en değerli varlık.''
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11. ''Kötü biten bir ilişkiyi bitirmek ve boşanmak.''
12. ''Başka insanlar ne der diye düşünmeyi bıraktım.''
13. ''Çocuk sahibi olmamak.''
14. ''Yatırım yapmak hayatımda verdiğim en doğru karardı.''
15. ''Çocuğum olmuyordu. Bir gün kızımızı evlat edindik ve bu hayatımızda verdiğimiz en iyi karardı. Onu çok ama çok seviyoruz.''
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