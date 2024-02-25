Akla Hayale Sığmayacak Türden: Bekarlığa Veda Partilerinde Yaşanmış 27 Sıra Dışı Olay

''Her iki partide de sahnenin önünde dans ediyorlardı. Parti A'daki nedimelerinden biri parti B'nin gelinine çarptı. Parti B'nin gelini çarpan kıza bir tokat attı ve içkisini ona fırlattı. Birdenbire, sahnede tam bir kavga başlamıştı. Herkes birbirine tokat atıyordu ve ayakkabılarını birbirlerine fırlatıyorlardı. Güvenlik görevlisi elinden geleni yapsa da, kaosu kontrol edemedi ve çoğu müşteri orayı terk etti. Hatta grubun iki üyesi çalmayı bıraktı ve kavgayı ayırmaya çalıştı. Biraz zaman aldı ama işler sakinleşti. En güzel kısmı ise solo gitaristin kavga olurken sakince Van Halen'in 'Eruption şarkısını çalmaya devam etmesiydi.''