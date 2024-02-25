Akla Hayale Sığmayacak Türden: Bekarlığa Veda Partilerinde Yaşanmış 27 Sıra Dışı Olay
Akla Hayale Sığmayacak Türden: Bekarlığa Veda Partilerinde Yaşanmış 27 Sıra Dışı Olay
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/hannahdobro/...
Herkes buna önem vermese de bazı insanlar bekarlığa veda partilerini çok planlı ve programlı yapabiliyorlar. Elbette bu tip partilerde bazen çok komik ve enteresan şeyler yaşanabiliyor. Gelin bazı örneklerine birlikte bakalım!
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1. "İşten iyi bir arkadaşımla bekarlığa veda partisine gittim.''
2. "Nashville'in şehir merkezinde, diğerlerine kıyasla daha küçük olan bir barda iki bekarlığa veda partisi vardı. ''
3. "Ben genelde lükse özen gösterdiğim için arkadaşlarım benimle alay ediyorlar.''
4. "Bir arkadaşım evleniyordu ve bekarlığa veda partisi yapmak için beraber bara gittik.''
5. ''Köprüye gitmem gerektiğine dair bir mesaj aldım.''
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6. "Damat adayını bir barda tek başına dans etmesine ikna ettik. ''
7. ''Ben havaalanında güvenlik kısmındayken bekarlığa veda partisi yapan bir geçiyordu.''
8. ''Kız arkadaşım bir bekarlığa veda partisine gitti.''
9. ''Bildiğim çok dindar bir arkadaş grubu vardı.''
10. ''Birkaç yıl önce bir arkadaşımızın bekarlığa veda partisinde ikizim balkondan 6 metre aşağıya düştü.''
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11. ''4-5 kişi bir bara gittik ve 2 şişe içki söyledik.''
12. ''Damat gelini daha önce aldatmıştı ama yine de bir şekilde uzlaşıp birleştiler.''
13. ''Arkadaşımın eşi ve arkadaşım bekarlığa veda partilerini aynı gün yaptılar.''
14. ''Bekarlığa veda partisini lüks bir beach clubda yapmıştık.''
15. ''Damat adayı aşırı sarhoş olmuştu. Bir kıza yaklaştı ve telefon numarasını istedi.''
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16. ''Damadın arkadaşlarından biri hareket eden arabadan atladı ve onu tavlamak için yolda yürüyen bir kadına doğru koştu.''
17. ''Parti bittikten sonra hepimiz sarhoş olduk.''
18. "Bekarlığa veda partisimiz futbol maçlarının televizyonda yayınlandığı bir spor kulübünde gerçekleşti.''
19. "Bir kulübede bekarlığa veda partisi yaptık.''
20. ''Bardan ayrılacağımız sırada arkadaşlarımdan biri dansçı bir kızın bahşiş kutusunu aldı.''
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21. ''Hem gelin hem damat son derece çılgın bekarlığa veda partileri yaptılar.''
22. ''Çok fazla sanatçı kadın arkadaşım var.''
23. ''Gittiğim bekarlığa veda partisindeki çoğu kadın sevgilisini ve eşini başka erkeklerle aldattı.''
24. "Bir arkadaşım eşsiz bir bekarlığa veda partisi istedi, ben de birkaç saatlik paintball ayarladım. ''
25. ''Arkadaşlarım beni barda çok fazla içmeye zorladı.''
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26. ''Oda arkadaşımın bekarlığa veda partisi vardı.''
27. ''Bekarlığa veda partimde arkadaşlarımda biri, geceyi dansçılardan biriyle geçirdi.''
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Bekarlığa veda partisini müstakbel eşinle baş başa yapacaksın al sana sıra dışı 👌🤓😅😅