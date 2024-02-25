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Akla Hayale Sığmayacak Türden: Bekarlığa Veda Partilerinde Yaşanmış 27 Sıra Dışı Olay

Akla Hayale Sığmayacak Türden: Bekarlığa Veda Partilerinde Yaşanmış 27 Sıra Dışı Olay

Duru
Duru - Onedio Üyesi
25.02.2024 - 20:31

Herkes buna önem vermese de bazı insanlar bekarlığa veda partilerini çok planlı ve programlı yapabiliyorlar. Elbette bu tip partilerde bazen çok komik ve enteresan şeyler yaşanabiliyor. Gelin bazı örneklerine birlikte bakalım!

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/hannahdobro/...
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1. "İşten iyi bir arkadaşımla bekarlığa veda partisine gittim.''

''Sahneye güzel kızıl saçlı bir dansçı çıkana kadar her şey iyi gidiyordu. Dans etmeye başlayalı 30 saniye kadar bir süre olmuştu ki aniden bir gürültü geldi ve  hepimiz kahverengi ve kötü kokulu sıçramalarla kaplandık.''

2. "Nashville'in şehir merkezinde, diğerlerine kıyasla daha küçük olan bir barda iki bekarlığa veda partisi vardı. ''

2. "Nashville'in şehir merkezinde, diğerlerine kıyasla daha küçük olan bir barda iki bekarlığa veda partisi vardı. ''

''Her iki partide de sahnenin önünde dans ediyorlardı. Parti A'daki nedimelerinden biri parti B'nin gelinine çarptı. Parti B'nin gelini çarpan kıza bir tokat attı ve içkisini ona fırlattı. Birdenbire, sahnede tam bir kavga başlamıştı. Herkes birbirine tokat atıyordu ve ayakkabılarını birbirlerine fırlatıyorlardı. Güvenlik görevlisi elinden geleni yapsa da, kaosu kontrol edemedi ve çoğu müşteri orayı terk etti. Hatta grubun iki üyesi çalmayı bıraktı ve kavgayı ayırmaya çalıştı. Biraz zaman aldı ama işler sakinleşti. En güzel kısmı ise solo gitaristin kavga olurken sakince Van Halen'in 'Eruption şarkısını çalmaya devam etmesiydi.''

3. "Ben genelde lükse özen gösterdiğim için arkadaşlarım benimle alay ediyorlar.''

3. "Ben genelde lükse özen gösterdiğim için arkadaşlarım benimle alay ediyorlar.''

''Arkadaşlarım da esprili olacağını düşünüp bekarlığa veda partime Kraliyet muhafızları kıyafetleriyle geldiler ve beni Kraliçe Elizabeth gibi giydirdiler. Kutlama yapmaya bir bara o şekilde gittik. Herkes bizimle fotoğraf çekilmek istedi.''

4. "Bir arkadaşım evleniyordu ve bekarlığa veda partisi yapmak için beraber bara gittik.''

4. "Bir arkadaşım evleniyordu ve bekarlığa veda partisi yapmak için beraber bara gittik.''

''Arkadaşlarımızdan biri torba dolusu havuçla gelip damat adayıyla dalga geçmenin komik olacağını düşündü. ( Adam kızıl saçlıydı.) Gece boyunca arada ona havuç fırlatıp durdu.''

5. ''Köprüye gitmem gerektiğine dair bir mesaj aldım.''

5. ''Köprüye gitmem gerektiğine dair bir mesaj aldım.''

''Oraya vardığımda, bir grup adamın neşe içinde şarkı söylediğini ve kanepeye bağlanmış varillerin üzerinde nehirden aşağıya doğru yüzdüklerini gördüm. Meğer gelin adayının damat adayının mobilyalarını sevmediğini biliyorlarmış. Bu yüzden, evini basıp, beğenmediği her şeyi çıkarıp, düğün öncesi hediye olarak onları atmışlar. Sonra da akıllarına böyle eğlenceli bir mobilyalara veda yöntemi gelmiş.''

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6. "Damat adayını bir barda tek başına dans etmesine ikna ettik. ''

6. "Damat adayını bir barda tek başına dans etmesine ikna ettik. ''

'' Dansçı kıyafetlerini giyerken yaklaşan düğün planları hakkında onunla konuşmaya başladı. Sonra kızın konuyla ne kadar ilgilendiğine şaşırdı. Uzun süre onunla sohbet etti. Hala özel dans alanında olduğunun farkında değildi, bu yüzden daha para ödemesi gerektiğini bilmiyordu.'

7. ''Ben havaalanında güvenlik kısmındayken bekarlığa veda partisi yapan bir geçiyordu.''

7. ''Ben havaalanında güvenlik kısmındayken bekarlığa veda partisi yapan bir geçiyordu.''

''Damat adayının çantası için alarm çalınca onu kenara çektiler. Arkadaşları hepsi sırıtıyordu ama o şaşkındı. Güvenlik çantanın içine uzandı ve üzerine mühtehcen bir çizimin yapıştırıldığı bir gazoz kutusu çıkardı. Adam utancından yerin dibine geçti. Herkes ona içmesi için alkış tutmaya başladı ve o da içti. Bu muhteşemdi.''

8. ''Kız arkadaşım bir bekarlığa veda partisine gitti.''

8. ''Kız arkadaşım bir bekarlığa veda partisine gitti.''

''Partide gelin kızlardan birini merdivenlerden ittirdi. Kız bilincini kaybetti ve her yer kan oldu. Hemen hastaneye gittiler. Kız arkadaşım ve diğer kızlar doğal olarak kızın düğününe gitmediler. ''

9. ''Bildiğim çok dindar bir arkadaş grubu vardı.''

''İçlerinden birinin evine gittik. Sonra aniden altlarına bebek bezi geçirip yarışmaya başladılar. Ben onlara katılmadım. ''

10. ''Birkaç yıl önce bir arkadaşımızın bekarlığa veda partisinde ikizim balkondan 6 metre aşağıya düştü.''

10. ''Birkaç yıl önce bir arkadaşımızın bekarlığa veda partisinde ikizim balkondan 6 metre aşağıya düştü.''

''Neyse ki sadece bileği kırıldı. Ucuz atlattı. ''

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11. ''4-5 kişi bir bara gittik ve 2 şişe içki söyledik.''

11. ''4-5 kişi bir bara gittik ve 2 şişe içki söyledik.''

''Arkadaşlarımdan birinin yanında bir dansçı dans etti. Arkadaşımsa karşılığında ne mi yaptı? Kızın üstüne kustu...''

12. ''Damat gelini daha önce aldatmıştı ama yine de bir şekilde uzlaşıp birleştiler.''

12. ''Damat gelini daha önce aldatmıştı ama yine de bir şekilde uzlaşıp birleştiler.''

''Damat kendi bekarlığa veda partisini planladı. Gelinin ilk kuralı partide uygunsuz giyinilmemesiydi. Tabii ki de kutlama normal bir barda yapılacaktı. Etkinlik günü bara gittik ama o bardan iki kızla çoktan oradan ayrılmıştı.''

13. ''Arkadaşımın eşi ve arkadaşım bekarlığa veda partilerini aynı gün yaptılar.''

''Adamlardan biri o kadar sarhoş olmuş ki altına yapmış. Hepsi otele geri dönüp geceyi erken bitirmek zorunda kaldı. Birkaç hafta sonra düğünde arkadaşlarımdan biri çok sarhoş oldu ve aynı adam onu kendi otel odasına onunla geri dönmesi için ikna etmeye çalıştı. ''

14. ''Bekarlığa veda partisini lüks bir beach clubda yapmıştık.''

14. ''Bekarlığa veda partisini lüks bir beach clubda yapmıştık.''

''Sabahın beşinde oraya gelen grup çoktan kör kütük sarhoştu bile. Gelin bir içki içme oyunu oynamak istedi. Eli o kazanırsa içki içmiyordu ama karşı taraf kazanırsa içmesi gerekiyordu. Yer normalde oldukça popüler ve bir sürü çocuklu aile de oluyor. Kimse nasıl şikayette bulunmadı hiç bilmiyorum.''

15. ''Damat adayı aşırı sarhoş olmuştu. Bir kıza yaklaştı ve telefon numarasını istedi.''

15. ''Damat adayı aşırı sarhoş olmuştu. Bir kıza yaklaştı ve telefon numarasını istedi.''

''İsteme şekli çok komikti. ''Köpeğin de sen de çok güzelsin. Telefonunu alsam olmaz mı?'' dedi. Kız kabul etti ve tam konuşmasına devam edecekti ki damat ''Of! Ama ben evleniyorum ki!'' dedi. ''

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16. ''Damadın arkadaşlarından biri hareket eden arabadan atladı ve onu tavlamak için yolda yürüyen bir kadına doğru koştu.''

16. ''Damadın arkadaşlarından biri hareket eden arabadan atladı ve onu tavlamak için yolda yürüyen bir kadına doğru koştu.''

''O geceyi beraber geçirdiler.''

17. ''Parti bittikten sonra hepimiz sarhoş olduk.''

17. ''Parti bittikten sonra hepimiz sarhoş olduk.''

''Eve giderken tren yolundan geçiyorduk ve rayların üzerine çıktık. Sonra vagonlardan birinde uyumaya karar verdik. Ertesi gün öğlen uyandık ve düğünü kaçırdık. Damat da dahil.''

18. "Bekarlığa veda partisimiz futbol maçlarının televizyonda yayınlandığı bir spor kulübünde gerçekleşti.''

18. "Bekarlığa veda partisimiz futbol maçlarının televizyonda yayınlandığı bir spor kulübünde gerçekleşti.''

''Bir dansçıyı sahneye davet ettiler ve diğer tipik bekarlığa veda partilerinin aksine gelin, dansçı adamın iç çamaşırının üstünden muz yiyordu. Tüm bunlar olurken yaşlı bir adam bir bar taburesinde oturmuş ve maç izliyordu. Hiç bakmadı bile.''

19. "Bir kulübede bekarlığa veda partisi yaptık.''

19. "Bir kulübede bekarlığa veda partisi yaptık.''

''Çok fazla içtik ve patates salatasından zehirlendik. Sekiz adam ve tek bir banyo vardı. Herkes kusuyordu. Damat düğününe zar zor gitti.''

20. ''Bardan ayrılacağımız sırada arkadaşlarımdan biri dansçı bir kızın bahşiş kutusunu aldı.''

20. ''Bardan ayrılacağımız sırada arkadaşlarımdan biri dansçı bir kızın bahşiş kutusunu aldı.''

''Daha sonra güvenlikler onu fena hırpaladı.''

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21. ''Hem gelin hem damat son derece çılgın bekarlığa veda partileri yaptılar.''

21. ''Hem gelin hem damat son derece çılgın bekarlığa veda partileri yaptılar.''

''Ve ertesi gün düğünlerine geç kaldılar. Bu yüzden ertelemek zorunda kaldılar.''

22. ''Çok fazla sanatçı kadın arkadaşım var.''

22. ''Çok fazla sanatçı kadın arkadaşım var.''

''Ben ve eşim bir bekarlığa veda partisine davet edildik.  Oraya gittiğimizde üstsüz bir erkek modeli çiziyorlardı. Diğer hikayeleri kıyasla biraz sıkıcı ve sıradan kalabilir.''

23. ''Gittiğim bekarlığa veda partisindeki çoğu kadın sevgilisini ve eşini başka erkeklerle aldattı.''

23. ''Gittiğim bekarlığa veda partisindeki çoğu kadın sevgilisini ve eşini başka erkeklerle aldattı.''

''Üstelik dans ettikleri ve sarmaş dolaş oldukları kişilerle fotoğraflarını çekmemi istediler. Ertesi gün fotoğrafları paylaşmamı istediler ama bunu yapmadım. Dramalarla uğraşmak istemiyorum.''

24. "Bir arkadaşım eşsiz bir bekarlığa veda partisi istedi, ben de birkaç saatlik paintball ayarladım. ''

24. "Bir arkadaşım eşsiz bir bekarlığa veda partisi istedi, ben de birkaç saatlik paintball ayarladım. ''

''Damat sol elinde vuruldu ve elinde kocaman morarmalar oldu. Gelin kızmıştı çünkü yüzük fotoğrafı mahvolacaktı. ''

25. ''Arkadaşlarım beni barda çok fazla içmeye zorladı.''

''Sonra eve dönmek için metroya bindim. Orada tüm gün alışveriş yaptıktan sonra eve dönen teyzemin arkadaşlarıyla karşılaştık. Onların alışveriş poşetlerinden birine kustum. Bunu kibarca kabul edip içindekileri çıkarmışlardı.''

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26. ''Oda arkadaşımın bekarlığa veda partisi vardı.''

26. ''Oda arkadaşımın bekarlığa veda partisi vardı.''

''Partiyi evde yaptık. Banyoya girdiğimde duşta kakalar gördüm. Arkadaşlarından ikisinin aynı anda tuvaleti kullanması gerekmiş ve beraber tuvaletlerini duşa yapmışlar. ''

27. ''Bekarlığa veda partimde arkadaşlarımda biri, geceyi dansçılardan biriyle geçirdi.''

''Arkadaşım kıza para vermeyi reddedince kız çocuğun dolabındaki tüm kıyafetlerini kesti.''

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ömer

Bekarlığa veda partisini müstakbel eşinle baş başa yapacaksın al sana sıra dışı 👌🤓😅😅