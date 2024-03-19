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Kedileriyle Fotoğraf Paylaşan Kullanıcıların Açıklanamayan Benzerliklerine İnanamayacaksınız!

Kedileriyle Fotoğraf Paylaşan Kullanıcıların Açıklanamayan Benzerliklerine İnanamayacaksınız!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
19.03.2024 - 11:31

Twitter (X)'da kullanıcılar kedileriyle fotoğraflarını paylaştılar. Ortaya çıkan manzarada her kedi açıklanamayacak şekilde sahiplenildiği aileye benziyordu.

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Evli çiftler zamanla birbirlerine benzer, ne de olsa üzüm üzüme baka baka kararır, demişler. Yoksa bu can dostlarımız için de geçerli mi?

Evli çiftler zamanla birbirlerine benzer, ne de olsa üzüm üzüme baka baka kararır, demişler. Yoksa bu can dostlarımız için de geçerli mi?

Twitter (X)'da kedileriyle fotoğraf paylaşan kullanıcılar, adeta bu fikrin kanıtı niteliğindeler. Her biri hayvan dostunun hık demiş burnundan düşmüş, sanki!

Twitter (X)'da kedileriyle fotoğraf paylaşan kullanıcılar, adeta bu fikrin kanıtı niteliğindeler. Her biri hayvan dostunun hık demiş burnundan düşmüş, sanki!

Birbirlerine bu kadar benzemeleri nasıl mümkün olabilir, bilemiyoruz ancak ağızları açık bırakan o benzerlikleri görmelisiniz! Bu akımı önce Helin Ayırkan başlattı!

Birbirlerine bu kadar benzemeleri nasıl mümkün olabilir, bilemiyoruz ancak ağızları açık bırakan o benzerlikleri görmelisiniz! Bu akımı önce Helin Ayırkan başlattı!
vm.tiktok.com

Sonrasında olanlar ise ilginçti. Benzerlikleri şaka gibi...

Sonrasında olanlar ise ilginçti. Benzerlikleri şaka gibi...
twitter.com

Bu kadar da değil!

Bu kadar da değil!
twitter.com
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Resmen aynılar!

Resmen aynılar!
twitter.com

Doğurdum, diye şaka yapanlar ciddiler miydi acaba?

Doğurdum, diye şaka yapanlar ciddiler miydi acaba?
twitter.com

Oğlum-kızım, diye sevmekte sonuna kadar haklısınız!

Oğlum-kızım, diye sevmekte sonuna kadar haklısınız!
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Tıpatıp aynılar!

Tıpatıp aynılar!
twitter.com

👇🏻

👇🏻
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👇🏻
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Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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