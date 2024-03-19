Kedileriyle Fotoğraf Paylaşan Kullanıcıların Açıklanamayan Benzerliklerine İnanamayacaksınız!
Kedileriyle Fotoğraf Paylaşan Kullanıcıların Açıklanamayan Benzerliklerine İnanamayacaksınız!
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Evli çiftler zamanla birbirlerine benzer, ne de olsa üzüm üzüme baka baka kararır, demişler. Yoksa bu can dostlarımız için de geçerli mi?
Twitter (X)'da kedileriyle fotoğraf paylaşan kullanıcılar, adeta bu fikrin kanıtı niteliğindeler. Her biri hayvan dostunun hık demiş burnundan düşmüş, sanki!
Birbirlerine bu kadar benzemeleri nasıl mümkün olabilir, bilemiyoruz ancak ağızları açık bırakan o benzerlikleri görmelisiniz! Bu akımı önce Helin Ayırkan başlattı!
Sonrasında olanlar ise ilginçti. Benzerlikleri şaka gibi...
Bu kadar da değil!
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Resmen aynılar!
Doğurdum, diye şaka yapanlar ciddiler miydi acaba?
Oğlum-kızım, diye sevmekte sonuna kadar haklısınız!
Tıpatıp aynılar!
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