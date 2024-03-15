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Modellik Yaptığı Kebapçıdan "Türk'e Değil, Vejetaryene Benziyorsun" Diye Kovulan Kadın

Modellik Yaptığı Kebapçıdan "Türk'e Değil, Vejetaryene Benziyorsun" Diye Kovulan Kadın

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
15.03.2024 - 11:20

Twitter (X)'da bir kullanıcı modellik yaptığı kebapçının kendisini Türk'e benzemediği ve vejeteryan havası var, diye beğenmediğini anlattı. Gelen maili paylaşan kadını kibarca reddeden kebapçının bahanesi ve kadının fotoğrafı tartışma konusu oldu.

Kaynak: https://twitter.com/bisuspelin/status...
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Twitter (X)'da "@bisuspelin" adlı kullanıcı bir kebap zinciri için modellik yaptığını paylaştı.

Twitter (X)'da "@bisuspelin" adlı kullanıcı bir kebap zinciri için modellik yaptığını paylaştı.

Ancak işe kabul edilmeme sebebi, her zamanki hikayelerden biraz daha farklıydı.

Ancak işe kabul edilmeme sebebi, her zamanki hikayelerden biraz daha farklıydı.

Paylaşım sosyal medyada binlerce kişinin yorum yazdığı bir tartışma konusu haline geldi.

Paylaşım sosyal medyada binlerce kişinin yorum yazdığı bir tartışma konusu haline geldi.

Modellik yaptığı fotoğrafı paylaşan kadın, iş yerinden gelen maili de paylaşıma ekledi.

Modellik yaptığı fotoğrafı paylaşan kadın, iş yerinden gelen maili de paylaşıma ekledi.

Mailde kebap zincirinin kibarca, 'yeterince Türk’e benzemediği ve vejetaryen bir havası olduğu için' kadının başvurusunu reddettiği görülüyordu.

Mailde kebap zincirinin kibarca, 'yeterince Türk’e benzemediği ve vejetaryen bir havası olduğu için' kadının başvurusunu reddettiği görülüyordu.
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İşte kebapçıdan modellik yapan kadına gelen mail:

İşte kebapçıdan modellik yapan kadına gelen mail:
twitter.com

Kullanıcılar maildeki yazının shop olduğunu söylediler ancak kadın "Değil" diye açıkladı.

Kullanıcılar maildeki yazının shop olduğunu söylediler ancak kadın "Değil" diye açıkladı.

Kullanıcının isyanı ise işe kabul edilmeme nedeniydi. Birçok kişiden farklı görüşler gelen olayda bakın neler konuşuldu...

Kullanıcının isyanı ise işe kabul edilmeme nedeniydi. Birçok kişiden farklı görüşler gelen olayda bakın neler konuşuldu...

Kadının model olduğu o fotoğrafa da bir bakalım...

Kadının model olduğu o fotoğrafa da bir bakalım...
twitter.com

Kullanıcının paylaşımı şöyleydi👇🏻

Kullanıcının paylaşımı şöyleydi👇🏻
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İşte kullanıcılardan gelen yorumlar:

İşte kullanıcılardan gelen yorumlar:
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Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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