Bir Kadının Ayrılık Mesajına Erkek Arkadaşının Verdiği Yanıt Yüreğimizi Acıttı!

Twitter (X)'da '@noldukisimdiii' adlı kullanıcının flört aşamasındaki erkek arkadaşından ayrılma sebebi kullanıcıları ikiye böldü. Kimisi 'Bu yüzden ayrılık olur mu?' derken; diğerleri de sebebi haklı buldu. Ama en çok erkeğin yanıtı içimizi parçaladı. Bakalım, siz ne söyleyeceksiniz...