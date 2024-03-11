Bir Kadının Ayrılık Mesajına Erkek Arkadaşının Verdiği Yanıt Yüreğimizi Acıttı!
Bir Kadının Ayrılık Mesajına Erkek Arkadaşının Verdiği Yanıt Yüreğimizi Acıttı!
Kaynak: https://x.com/noldukisimdiii/status/1...
Twitter (X)'da '@noldukisimdiii' adlı kullanıcının flört aşamasındaki erkek arkadaşından ayrılma sebebi kullanıcıları ikiye böldü. Kimisi 'Bu yüzden ayrılık olur mu?' derken; diğerleri de sebebi haklı buldu. Ama en çok erkeğin yanıtı içimizi parçaladı. Bakalım, siz ne söyleyeceksiniz...
İçeriğin Devamı Aşağıda
İlişkiler oldukça karmaşık. Hele aşk ilişkileri arap saçı gibi...
Çoğu zaman sosyal medyada gündem olan ayrılık hikayeleri arasına bir yenisi daha eklendi.
Twitter (X)'da bir kullanıcı "28 yaşındayım ve psikoloğum. Belli bir statü sahibiyim" diyerek kısa süreli flörtü ile konuşmayı neden kestiğini açıkladı.
Erkek arkadaşı ile son yazışmasını paylaşan kullanıcının, ayrılık sebebi ve yazdığı mesaja gelen yanıt yürekleri acıttı.
Kullanıcılar kendi aralarında mesajı tartışırken, "Belli başlı kriterlerim var, hayatımı birleştireceğim insanında en az benim kadar donanımlı olmasını istiyorum, hepsi bu. Ekran görüntüsündeki şahısla sadece 2 gün konuştuk, 2'inci gün konuşmayı kestim" dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Çocuk yakışıklı, tatlı dilli ve hoş biriydi; çokta kibardı ama maalesef bunlar benim için yeterli değil hayata toz pembe bakan biri değilim belli başlı kriterlerim var yakışıklılık romantizm karın doyurmuyor" diyen kullanıcıya yorum yağdı.
Önce "Vicdan azabı çekiyorum" diye paylaştığı o yazışmaya bir bakalım...
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda