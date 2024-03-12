Geçmişte Mankenlik Yapan Bir Genç Kadın İşin İç Yüzünde Yaşanan Gerçekleri Anlattı!
Geçmişte Mankenlik Yapan Bir Genç Kadın İşin İç Yüzünde Yaşanan Gerçekleri Anlattı!
'@sofiaborodinaofficial' adlı TikTok kullanıcısı genç kadın geçmişte bir süre mankenlik yaptığını söyleyerek, işin dışarıdan görünenden çok daha farklı olduğunu anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Günümüzde birçok genç kızın mankenlik ya da modellik yapmaya özendiğini söyleyen TikTok kullanıcısı, "Anlatacaklarım sizi vazgeçirecek" dedi.
Geçmişte üç yıl boyunca mankenlik yaptığını söyleyen genç kadın, "Dışarıdan oldukça havalı görünse de işi yaparken hiç öyle değil" diye iddia etti.
"Aileden zengin değilseniz ya da biri elinizden tutmadıysa bu işe özenmeyin. Ben kendi tırnaklarımla işi aldım. Yine de hayal ettiğiniz gibi olmadı" diyen kadının anlattıkları şok etti.
"Bu işi yapmak için sadece yüz güzelliği yetmiyor" diyen eski manken TikToker, "Farklı ajanslar farklı yüzler arıyor. Dolayısıyla seçimlere gittiğin bir yerde senden daha çirkin birini seçiyorlar ve senin bu yüzden psikolojin bozuluyor" dedi.
Diğer yandan ajansın istediği vücut ölçülerine uygun olmak gerektiğini söyleyen genç kadın "Birçok genç kız bu yüzden oldukça ağır diyetler yapıyor. Bunu sağlığı pahasına yapanlar var" diye belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Eğer ki o ölçülere ulaşamazsa da psikolojisinin bozulduğunu söyleyen TikTok kullanıcısı "Bu takıntı iğrenç bir şey insanı mahvediyor" diye konuştu.
Mankenlik yaptığı dönemki ölçüleri de veren kadın, "Göğüs 88, bel 63, kalça ise maksimum 92 cm olmalıydı" diye açıkladı.
Ayrıca seçimlerde diz seviyesinden ayak bileği seviyesine kadarki kısma bile bakıldığını da ileten kullanıcı "Bu bölgenin en fazla 50 cm olması isteniyor" diye söyledi.
"İş için castlara gitmek zorunlu" diyen kullanıcı "Bir günde birçok casta gitmek gerekebiliyor. Bunu yaparken de su içersen karnın şişiyor, elenebilirsin. Ya da yemek yersen vücudun şartlara uygun olamayabilir. Bu yüzden hayatın pahasına bir savaş veriyorsun" diye kaydetti.
"Eğer seçilemezsen de özgüvenini yeniden toplayıp iş aramaya devam etmen gerek" diyen kullanıcı bunun çok zor olduğunu da söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda