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"Doğuma Sakın Kocanızla Girmeyin" Diyen Kullanıcının Sebebini Duyunca Sinirleriniz Zıplayacak!

"Doğuma Sakın Kocanızla Girmeyin" Diyen Kullanıcının Sebebini Duyunca Sinirleriniz Zıplayacak!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
13.03.2024 - 10:43

Sosyal medyada ilginç bir tartışma konusu başladı: 'Hamile eşi ile birlikte doğuma kocası girmeli mi?' Bu soruya farklı yanıtlar geldi ancak bir tanesi herkesi şok etti.

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Sosyal medyada gündem olan yeni tartışma konusu hamile eşlerle ilgiliydi.

Sosyal medyada gündem olan yeni tartışma konusu hamile eşlerle ilgiliydi.

Instagramda paylaşılan bir videoda "Doğuma eşler birlikte girmeli mi?" diye soruldu.

Instagramda paylaşılan bir videoda "Doğuma eşler birlikte girmeli mi?" diye soruldu.

Videonun altına birçok insan kendi deneyimlerinden hikayeler paylaştı.

Videonun altına birçok insan kendi deneyimlerinden hikayeler paylaştı.

Diğer yandan hamile olanlar ya da çocuk arzusu olanlar "Eşim girse/girmese nasıl hissederim..." diye hislerini paylaştı.

Diğer yandan hamile olanlar ya da çocuk arzusu olanlar "Eşim girse/girmese nasıl hissederim..." diye hislerini paylaştı.

Ancak bir yorum vardı ki Twitter (X)'da kullanıcılar arasında gündem oldu.

Ancak bir yorum vardı ki Twitter (X)'da kullanıcılar arasında gündem oldu.
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Yorumda bir kullanıcı "Asla kocanızla doğuma girmeyin" diye yazdı. Bahanesi ise daha da fenaydı.

Yorumda bir kullanıcı "Asla kocanızla doğuma girmeyin" diye yazdı. Bahanesi ise daha da fenaydı.

"Eğer kocanızla doğuma girerseniz sizi 'annesi' gibi algılar. Sonra sizden soğur" diye yazdı.

"Eğer kocanızla doğuma girerseniz sizi 'annesi' gibi algılar. Sonra sizden soğur" diye yazdı.

Erkeklerin şevk ve arzularının böyle yürüdüğünü iddia eden kullanıcıya birçok kişiden yorum geldi.

Erkeklerin şevk ve arzularının böyle yürüdüğünü iddia eden kullanıcıya birçok kişiden yorum geldi.

İşte o ilginç yorum:

İşte o ilginç yorum:

Kullanıcıların yorumları👇🏻

Kullanıcıların yorumları👇🏻
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