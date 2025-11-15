onedio
15 Kasım 2025 MasterChef'te Elenen İsim Belli Oldu: MasterChef'te Kim Elendi?

Ecem Dalgıçoğlu
16.11.2025 - 01:06

MasterChef'in 15 Kasım gecesi yayınlanan yeni bölümünde eleme adayları Ayten, Barış, Sümeyye ve Murat Can oldu. MasterChef'te eleme gecesinde elenen isim belli oldu. 

MasterChef'te bu hafta kim elendi? İşte detaylar...

MasterChef'te bu hafta eleme adayları Ayten, Barış, Sümeyye ve Murat Can olmuştu.

İlk etapta ana ürün olarak yer elması kullanan yarışmacılar arasında Sümeyye 21,5 puanla birinci, Barış 20,5 puanla ikinci, Murat Can üçüncü, Ayten ise 17.5 puanla sonuncu olmuştu.

İkinci etapta, Somer Şef'in uskumru dolması yemeğini yapmak için elinden gelen çabayı gösteren oyuncular kıyasıya bir mücadele yaşadı. Sümeyye geceyi en yüksek puanla bitirdi. 40,5 puanla Barış geceyi ikinci olarak tamamlarken, Murat Can üçüncü oldu.

MasterChef'te bu hafta Ayten elendi.

