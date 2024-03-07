Seçtiğin Hayvan Senin %100 Gerçek Psikolojini Anlatıyor!
Seçtiğin Hayvan Senin %100 Gerçek Psikolojini Anlatıyor!
Seçtiğin hayvan senin psikolojik durumunu anlatıyor!
Haydi teste!
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Bu hayvanlardan birini seç bakalım!
Sen kendi düşüncelerinin içine hapsolmuşsun!
Senin duyduğun özlem artık senin hayatını zorlaştırıyor.
İçinde duyduğun bütün kırgınlıklar, bir şeyleri içinde tutmaman için artık seni zorluyor.
Bazen kendinle bile inatlaşman aslında en çok zararı kendine verdiğini gösteriyor.
Acımasızlığının altında aslında sevilmeyi bekleyen biri yatıyor.
Varlığın herkese güç veriyor ama gücünü kaybetmekten de korkuyorsun.
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