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İlişki Testi: Sizin İlişkinizin Sonu Nereye Gidecek?

İlişki Testi: Sizin İlişkinizin Sonu Nereye Gidecek?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
28.02.2024 - 20:01

Sizin ilişkinizin sonu nereye gidecek?

Haydi testte!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım ne kadar süredir berabersiniz?

3. Söyle bakalım ne kadar süredir berabersiniz?

4. Sence evlilik nedir?

4. Sence evlilik nedir?

5. Evlilik aşkı öldürür mü?

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6. İlişkileri ayakta tutan şey nedir?

6. İlişkileri ayakta tutan şey nedir?

7. Sevgilinin burç grubunu seçer misin?

7. Sevgilinin burç grubunu seçer misin?

8. Son olarak kendi burç grubunu da seçer misin?

8. Son olarak kendi burç grubunu da seçer misin?

Sizin ilişkinizin sonu evlilik...

Bir aşk hikayesinden fırlamışçasına, sizin ilişkiniz adeta bir masalın içinden çıkmış gibi... Sizin ilişkinizin sonu evlilik! Siz, birbirinizi tamamlayan iki yarım, birbirinizi anlamakta ve sevmekte hiç zorlanmayan iki eşsiz ruhsunuz. İlişkinizdeki uyum, sevgi ve saygı, adeta çevrenizdekileri kıskandıracak düzeyde. İlişkinizin sorumluluklarını bir yük olarak görmüyorsunuz, aksine onları birer aşk mektubu gibi okuyor, anlamını çözüyor ve ardından güzel bir cevapla karşılık veriyorsunuz. Bu durum, sizin ilişkinizin ne kadar sağlam temellere dayandığını gösteriyor. Evet, siz birbirinize olan sevginizi, saygınızı ve sadakatinizi her fırsatta kanıtlıyorsunuz. Aynı zamanda, kendi özel alanlarınıza da saygı duyuyorsunuz. Birbirinizin kişisel alanını, özgürlüğünü ve bağımsızlığını koruyor, birbirinizi olduğu gibi kabul ediyor ve seviyorsunuz. Bu durum, sizin birbirinize olan güveninizi ve sevginizi daha da pekiştiriyor. İşte tüm bu nedenlerden dolayı, sizin ilişkinizin sonu evlilik. Çünkü siz, birbirinizi tamamlayan, birbirinizi anlayan ve birbirinizi sevmekten asla vazgeçmeyen iki muhteşem ruhsunuz. Siz, birbiriniz için yaratılmışsınız. Sizin aşkınız, kıskanılacak bir aşk hikayesi... Ve bu hikayenin sonu, evlilikle taçlanacak.

Sizin ilişikinizin sonu ayrılık...

Aşk hayatınızda fırtınalar kopuyor, bir gözlemci olarak söyleyebilirim ki ilişkiniz kusursuz bir tablo çizmiyor. Sanki birbirinize karşı bir savaş içindesiniz, aşkın tatlılığı yerini acı bir rekabete bırakmış gibi. İlişkiniz, belki de adını koyamadığınız birçok nedenle, sağlıklı bir sevgi bağından çok bir çatışma alanına dönüşmüş durumda. Ne yazık ki bu hikaye, ayrılıkla son bulacak. Ancak, bu sonun aslında yeni bir başlangıç olduğunu unutmayın. Kül olan aşkınızın yerine, belki de daha sağlam, daha anlamlı bir ilişki doğacak. Bu ayrılık, sizi yeniden doğmuş gibi hissettirecek, içinde bulunduğunuz bu karmaşadan sıyrılıp, daha huzurlu, daha mutlu bir hayata adım atmanızı sağlayacak. İlişkinin sonu belki de sizi yeni bir başlangıca taşıyacak.

Sizin ilişkinizde evlilik olacak ama ardından boşanma da gelecek...

Sizin ilişkinizin sonu maalesef ki boşanma. İlk başta bir masal gibi görünen bu hikaye, zamanla bir kabus haline gelecek. Bu kişiyle aşkla ve tutkuyla bir evlilik yapacaksınız. Ancak, her şeyin daima istediğiniz gibi gitmeyeceğini unutmayın. Evliliğin ilk dönemleri, adeta bir rüya gibi olacak. Ancak, zamanla bu rüya, gerçek hayatın zorluklarıyla karşılaştığında, bir kabusa dönüşecek. Tartışmalarınız bir yerden sonra daha da fazlalaşacak ve bu durum, ilişkinizin temelini sarsacak. Yani, bu romantik başlangıç, ne yazık ki hüsranla sona erecek. Aşkla başlayan bu hikaye, zamanla tatsız bir hal alacak. Ancak, her sonun yeni bir başlangıç olduğunu unutmayın. Belki de bu hüsran, sizi hayatınızdaki gerçek aşka yönlendirecek. Bu yüzden, başınızı dik tutun ve hayatın size getirdiği her deneyimden ders çıkarın.

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