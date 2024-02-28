İlişki Testi: Sizin İlişkinizin Sonu Nereye Gidecek?
İlişki Testi: Sizin İlişkinizin Sonu Nereye Gidecek?
Sizin ilişkinizin sonu nereye gidecek?
Haydi testte!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım ne kadar süredir berabersiniz?
4. Sence evlilik nedir?
5. Evlilik aşkı öldürür mü?
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6. İlişkileri ayakta tutan şey nedir?
7. Sevgilinin burç grubunu seçer misin?
8. Son olarak kendi burç grubunu da seçer misin?
Sizin ilişkinizin sonu evlilik...
Sizin ilişikinizin sonu ayrılık...
Sizin ilişkinizde evlilik olacak ama ardından boşanma da gelecek...
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