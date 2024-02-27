Sen Güven Vermiyorsun musun?
Sen Güven Vermiyorsun musun?
Sen güven vermiyor musun?
Haydi testeee!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. İtiraf et bakalım daha önce hiç birini aldattın mı?
4. Arkadaşlarınla buluşma ayarladıktan sonra pişmanlık duyuyor musun?
5. Peki telefonun çaldığında hemen açar mısın yoksa müsait olsan da daha sonra aramak için kapatır mısın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Peki dedikodu sever misin?
7. İnsanlardan seni ne soğutur?
8. Son olarak daha önce hiç arkadasından konuştuğun biriyle arkadaşlık kurdun mu?
Sen güven veren birisin!
Sen güven vermeyen birisin!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda