Sen Güven Vermiyorsun musun?

Biraz karizmatik, biraz da gizemli birisin. Ancak, bu gizemli hava insanlara güven vermekten çok, onların senin hakkında tereddüt etmelerine neden oluyor. Çünkü, senin dünyanın merkezinde sadece sen var gibisin. Kimin ne düşündüğü, kimin ne hissettiği senin için pek önemli değil. Bu durum, senin etrafındaki insanlara biraz soğuk ve ilgisiz gibi görünmeni sağlıyor ve bu da onların sana olan güvenlerini sarsıyor. Fakat, senin bu durumdan pek de rahatsız olduğun söylenemez. Çünkü sen, hayatın tadını çıkarmayı çok iyi biliyorsun. Kendi dünyanda, kendi kurallarınla yaşıyorsun ve bu durum seni mutlu ediyor. Ne yaparsan yap, ne derlerse desinler, senin için önemli olan sadece kendi hislerin, kendi düşüncelerin. Kendine olan bu güvenin, seni sen yapan en önemli özelliklerden biri. Ancak, bu durumun etrafındaki insanlara ne tür bir etki yaptığını düşünmeye de değer.