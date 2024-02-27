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Sen Güven Vermiyorsun musun?

Sen Güven Vermiyorsun musun?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
27.02.2024 - 10:49

Sen güven vermiyor musun?

Haydi testeee!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. İtiraf et bakalım daha önce hiç birini aldattın mı?

4. Arkadaşlarınla buluşma ayarladıktan sonra pişmanlık duyuyor musun?

5. Peki telefonun çaldığında hemen açar mısın yoksa müsait olsan da daha sonra aramak için kapatır mısın?

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6. Peki dedikodu sever misin?

7. İnsanlardan seni ne soğutur?

8. Son olarak daha önce hiç arkadasından konuştuğun biriyle arkadaşlık kurdun mu?

Sen güven veren birisin!

Seninle tanışan herkes, bir çeşit büyüye kapılıyor. Bu büyü, senin güvenilirliğin ve etkileyici kişiliğinden kaynaklanıyor. Bir şekilde, insanların zihinlerinde kalıcı bir iz bırakmayı başarıyorsun. Peki, bunu nasıl yapıyorsun? Cevap basit: tatlı dilin ve samimi tavrınla. Seninle konuşmak, bir çeşit terapiye benziyor ve seninle geçirilen her an, insanların kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlıyor. Seni reddetmek neredeyse imkansız. Bir gülüşün bile, insanların düşüncelerini, fikirlerini değiştirebiliyor. Sanki bir sihirli değnek sallıyorsun ve herkes senin etrafında dönüyor. Seninle geçirilen her an, insanların hayatlarına değer katıyor. Peki, neden bu kadar güven veriyorsun? Çünkü sen, insanlara değer veriyorsun. Sözlerine sadık kalıyor ve kimseyi yanıltmak istemiyorsun. Bu, senin en önemli özelliğin. İnsanlar, seninle konuşurken kendilerini güvende hissediyor ve bu da senin etrafında oluşturduğun pozitif enerjiyi daha da güçlendiriyor. Seninle tanışan herkes, bu enerjiyi hissediyor ve bu da onların seni daha çok sevmelerine neden oluyor.

Sen güven vermeyen birisin!

Biraz karizmatik, biraz da gizemli birisin. Ancak, bu gizemli hava insanlara güven vermekten çok, onların senin hakkında tereddüt etmelerine neden oluyor. Çünkü, senin dünyanın merkezinde sadece sen var gibisin. Kimin ne düşündüğü, kimin ne hissettiği senin için pek önemli değil. Bu durum, senin etrafındaki insanlara biraz soğuk ve ilgisiz gibi görünmeni sağlıyor ve bu da onların sana olan güvenlerini sarsıyor. Fakat, senin bu durumdan pek de rahatsız olduğun söylenemez. Çünkü sen, hayatın tadını çıkarmayı çok iyi biliyorsun. Kendi dünyanda, kendi kurallarınla yaşıyorsun ve bu durum seni mutlu ediyor. Ne yaparsan yap, ne derlerse desinler, senin için önemli olan sadece kendi hislerin, kendi düşüncelerin. Kendine olan bu güvenin, seni sen yapan en önemli özelliklerden biri. Ancak, bu durumun etrafındaki insanlara ne tür bir etki yaptığını düşünmeye de değer.

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