Tek Soruluk Test: Psikolojik Ruh Halini Anlatıyoruz!
Tek Soruluk Test: Psikolojik Ruh Halini Anlatıyoruz!
Tek soruluk teste göre senin psikolojik ruh halini anlatıyoruz!
Haydi teste!
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Mahkeme salonunda geçen bir filmde aktörsün. Aşağıdakilerden hangisini oynardın?
Senin psikolojik ruh halin yorgunluk içeriyor. Güçlü durmaya çalışıyorsun ve hislerini saklıyorsun.
Senin psikolojik ruh halin karmaşık... Karmaşanın içinde kaybolmamak için çabalıyorsun.
Psikolojik ruh halin karamsar... Sen çoğu şey için cesaret edebilirsin ama sonunu düşünmen de gerekiyor.
Senin psikolojik ruh halin biraz takıntılı... Herkesin her şeyine yetişmeye çalışırken aslında kendi zamanını kaçırıyorsun.
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