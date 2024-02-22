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Senin Hayatını Altüst Edecek Erkeğin İsmini Söylüyoruz!

Senin Hayatını Altüst Edecek Erkeğin İsmini Söylüyoruz!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
22.02.2024 - 13:01

Senin hayatını altüst edecek erkeğin ismini söylüyoruz!

Haydi testeee!

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1. Yaşını seçer misin?

2. Söyle bakalım sen aşık olunca neyden vazgeçersin?

2. Söyle bakalım sen aşık olunca neyden vazgeçersin?

3. Seni ne etkiler?

3. Seni ne etkiler?

4. İlişkilerin genellikle ne kadar uzun sürer?

4. İlişkilerin genellikle ne kadar uzun sürer?

5. 1 yıldır bir ilişkin var ve onu tanıyan herkes hakkında pek de iyi konuşmuyor. Sen ne yaparsın?

5. 1 yıldır bir ilişkin var ve onu tanıyan herkes hakkında pek de iyi konuşmuyor. Sen ne yaparsın?
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6. Peki birine ne zaman güvenirsin?

6. Peki birine ne zaman güvenirsin?

7. Son olarak burcunu seçer misin?

Senin hayatını altüst edecek kişinin ismi;👇

Senin hayatını altüst edecek kişinin ismi;👇

Senin hayatını altüst edecek kişinin ismi;👇

Senin hayatını altüst edecek kişinin ismi;👇

Senin hayatını altüst edecek kişinin ismi;👇

Senin hayatını altüst edecek kişinin ismi;👇

Senin hayatını altüst edecek kişinin ismi;👇

Senin hayatını altüst edecek kişinin ismi;👇

Senin hayatını altüst edecek kişinin ismi;👇

Senin hayatını altüst edecek kişinin ismi;👇

Senin hayatını altüst edecek kişinin ismi;👇

Senin hayatını altüst edecek kişinin ismi;👇

Senin hayatını altüst edecek kişinin ismi;👇

Senin hayatını altüst edecek kişinin ismi;👇

Senin hayatını altüst edecek kişinin ismi;👇

Senin hayatını altüst edecek kişinin ismi;👇

Senin hayatını altüst edecek kişinin ismi;👇

Senin hayatını altüst edecek kişinin ismi;👇

Senin hayatını altüst edecek kişinin ismi;👇

Senin hayatını altüst edecek kişinin ismi;👇

Senin hayatını altüst edecek kişinin ismi;👇

Senin hayatını altüst edecek kişinin ismi;👇

Senin hayatını altüst edecek kişinin ismi;👇

Senin hayatını altüst edecek kişinin ismi;👇

Senin hayatını altüst edecek kişinin ismi;👇

Senin hayatını altüst edecek kişinin ismi;👇

Senin hayatını altüst edecek kişinin ismi;👇

Senin hayatını altüst edecek kişinin ismi;👇

Senin hayatını altüst edecek kişinin ismi;👇

Senin hayatını altüst edecek kişinin ismi;👇

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