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Sen Hangi Korkunla Yüzleşmekten Kaçıyorsun?

Sen Hangi Korkunla Yüzleşmekten Kaçıyorsun?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
19.02.2024 - 12:48

Sen hangi korkunla yüzleşmekten kaçıyorsun?

Haydi testeee!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım sence sen hayatı kaçırdın mı?

4. Şu an kaç yıl önceye dönmek istedin?

4. Şu an kaç yıl önceye dönmek istedin?

5. Bu görsellerden birini seçer misin?

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6. Olumsuz düşüncelerden kurtulmak için ne yaparsın?

7. Senin korkuların hayatında neye engel oluyor?

8. Son olarak en son ne zaman tek başına bir şey yaptın?

8. Son olarak en son ne zaman tek başına bir şey yaptın?

Yalnızlık korkunla yüzleşmek istemiyorsun!

Yalnızlıkla karşı karşıya gelmek, seni korku dolu bir labirente sürüklüyor. Bu labirentte kaybolmaktan çekiniyorsun, belki de bu yüzden yalnızlığı bir hayalet gibi görüyor ve ondan kaçıyorsun. Yalnızlıkla baş etmek, senin için adeta bir korku filmi gibi. Bu filmdeki korkunç sahneleri görmemek için gözlerini kapıyorsun, ama yine de perdenin arkasından sana doğru sinsi sinsi yaklaşan yalnızlık hissini görmezden gelmek neredeyse imkansız. Yalnızlık düşüncesi bile seni bir korku hikayesinin içine sürüklüyor. Bu hikayenin karanlık koridorlarında yürümek, her adımda daha da derinleşen bir korku yaratıyor içinde. Bu korku, yalnızlıkla yüzleşmeyi neredeyse imkansız hale getiriyor. Ancak unutma, her korku hikayesinin sonunda bir çıkış kapısı vardır. Belki de yalnızlıkla yüzleşmek, senin için bu çıkış kapısını bulmanın tek yolu olabilir.

Başarısızlık korkunla yüzleşmek istemiyorsun!

Kendine itiraf etmekten çekindiğin bir şey var: Başarısızlık korkun. Evet, evet, biliyorum, bu kelime bile senin için biraz tüyler ürpertici. Ama gel, bu korkunla yüzleşelim birlikte. Başarısızlık düşüncesi, senin için adeta bir kabus gibi. Hayatının her anında, her noktasında başarılı olmak, daha iyi yerlere gelmek için çırpınıyorsun. Kendini sürekli geliştirmek, daha iyi bir versiyonunu yaratmak adına verdiğin mücadeleyi kim inkar edebilir ki? Ama bir dakika, dur ve düşün. Kendini başarısız biri olarak düşünmek bile seni neden bu kadar korkutuyor? Belki de bu korku, başarıya olan inancını daha da kuvvetlendiriyor. Belki de bu korku, seni daha da ileriye taşıyan bir itici güç. Kim bilir? Sonuçta, her başarının arkasında bir başarısızlık korkusu yatar. Ve belki de bu korku, başarıya giden yolda senin en büyük yardımcın.

Sevgisizlik korkunla yüzleşmek istemiyorsun!

Bir kalbinin derinliklerinde saklı olan korkunla yüzleşmekten kaçıyorsun. Sen ki hayatını sevgi üzerine inşa etmiş birisin. Sevgiye olan bu derin bağlılığın, hayatının her köşesini süsleyen bu duygusal bağ, seni adeta bir sevgi elçisi gibi yapıyor. Ancak işler tersine döndüğünde, sevginin o tatlı sıcaklığı yerini soğuk bir boşluğa bıraktığında, işte o zaman gerçek korkuyla yüzleşiyorsun. Sevgiden uzaklaşmak, sevmemek ve daha da kötüsü sevilmemek... Bu düşünce bile seni dehşete düşürüyor, değil mi? Bu korkunun pençesinde, sevginin yokluğunda kaybolmak seni tedirgin ediyor. Ancak unutma ki, her karanlık geceyi aydınlık bir sabah izler. Sevgi de hayatın bu döngüsünde bir şekilde yolunu bulacaktır.

Pişmanlık korkunla yüzleşmek istemiyorsun!

Korkuların en büyüğüyle, pişmanlık korkusuyla yüzleşmekten kaçıyorsun. Bu korku, senin gözünü o kadar korkutuyor ki, onu kabul etmeye bile cesaret edemiyorsun. İçinde bir yerlerde, belki de en derinlerinde, bir pişmanlık korkusu var ve bu seni adeta esir alıyor. Bu korku, senin hayatını öyle bir etkiliyor ki, her adımını iki kere düşünüyor, her kararını bir kez daha gözden geçiriyorsun. Belki de bu yüzden, hayatta ilerlemek için gereken cesareti kendinde bulamıyorsun. Pişmanlık korkusu, senin hayatını sadece etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda şekillendiriyor da. Her kararını, her adımını bu korkuyla belirliyorsun. Ve belki de en önemlisi, bu korku senin hayatının yönetmeni olmuş durumda. Bu korkuyla yüzleşmek, belki de hayatındaki en zorlu savaş olacak. Ancak unutma ki, her korkunun üstesinden gelmek için öncelikle onu kabul etmek gerekir. Bu yüzden, pişmanlık korkunla yüzleşmeye cesaret et. Bu korkuyu kabul et ve hayatının kontrolünü tekrar eline al.

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