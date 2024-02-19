Sen Hangi Korkunla Yüzleşmekten Kaçıyorsun?
Sen Hangi Korkunla Yüzleşmekten Kaçıyorsun?
Sen hangi korkunla yüzleşmekten kaçıyorsun?
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım sence sen hayatı kaçırdın mı?
4. Şu an kaç yıl önceye dönmek istedin?
5. Bu görsellerden birini seçer misin?
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6. Olumsuz düşüncelerden kurtulmak için ne yaparsın?
7. Senin korkuların hayatında neye engel oluyor?
8. Son olarak en son ne zaman tek başına bir şey yaptın?
Yalnızlık korkunla yüzleşmek istemiyorsun!
Başarısızlık korkunla yüzleşmek istemiyorsun!
Sevgisizlik korkunla yüzleşmek istemiyorsun!
Pişmanlık korkunla yüzleşmek istemiyorsun!
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