Sen hangi korkunla yüzleşmekten kaçıyorsun?

Korkuların en büyüğüyle, pişmanlık korkusuyla yüzleşmekten kaçıyorsun. Bu korku, senin gözünü o kadar korkutuyor ki, onu kabul etmeye bile cesaret edemiyorsun. İçinde bir yerlerde, belki de en derinlerinde, bir pişmanlık korkusu var ve bu seni adeta esir alıyor. Bu korku, senin hayatını öyle bir etkiliyor ki, her adımını iki kere düşünüyor, her kararını bir kez daha gözden geçiriyorsun. Belki de bu yüzden, hayatta ilerlemek için gereken cesareti kendinde bulamıyorsun. Pişmanlık korkusu, senin hayatını sadece etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda şekillendiriyor da. Her kararını, her adımını bu korkuyla belirliyorsun. Ve belki de en önemlisi, bu korku senin hayatının yönetmeni olmuş durumda. Bu korkuyla yüzleşmek, belki de hayatındaki en zorlu savaş olacak. Ancak unutma ki, her korkunun üstesinden gelmek için öncelikle onu kabul etmek gerekir. Bu yüzden, pişmanlık korkunla yüzleşmeye cesaret et. Bu korkuyu kabul et ve hayatının kontrolünü tekrar eline al.