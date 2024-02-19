Sen hangi korkunla yüzleşmekten kaçıyorsun?

Kendine itiraf etmekten çekindiğin bir şey var: Başarısızlık korkun. Evet, evet, biliyorum, bu kelime bile senin için biraz tüyler ürpertici. Ama gel, bu korkunla yüzleşelim birlikte. Başarısızlık düşüncesi, senin için adeta bir kabus gibi. Hayatının her anında, her noktasında başarılı olmak, daha iyi yerlere gelmek için çırpınıyorsun. Kendini sürekli geliştirmek, daha iyi bir versiyonunu yaratmak adına verdiğin mücadeleyi kim inkar edebilir ki? Ama bir dakika, dur ve düşün. Kendini başarısız biri olarak düşünmek bile seni neden bu kadar korkutuyor? Belki de bu korku, başarıya olan inancını daha da kuvvetlendiriyor. Belki de bu korku, seni daha da ileriye taşıyan bir itici güç. Kim bilir? Sonuçta, her başarının arkasında bir başarısızlık korkusu yatar. Ve belki de bu korku, başarıya giden yolda senin en büyük yardımcın.