10 Soruluk Nefret Ederim/Etmem Testine Göre Öz Güvenli Biri misin?

Sen öz güveni o kadar da yüksek biri değilsin. Çünkü hayatında sadece sen yoksun birçok kişi var. Gözlerini kapat ve düşün, kim olduğunu hatırlıyor musun? Kendi içinde bir yerlerde kaybolmuş gibi hissediyorsun. Kendi varlığını bir kenara bırakıp, hayatını başkalarının etrafında döndürmeye başladığın o noktada, özgüvenini yitirdin. Evet, hayatında sadece sen değil, birçok kişi var. Ancak bu, kendini unutman gerektiği anlamına gelmiyor. Hayatını o kadar çok kişiye adadın ki, artık kendi hayatını yaşamayı unuttun. Onların dilekleri, düşünceleri, yaşamları... Hepsi senin düşüncelerini, hayallerini ve hedeflerini baskıladı. Onların hayatlarını izlerken, kendi hayatını yaşamayı unuttun. Ancak unutma, sen kendi hayatının yıldızısın, kendi hikayenin başrol oyuncususun. Kendine biraz zaman ayır, kendi hayatına odaklan ve kendi hedeflerini belirle. Kendi hayatını yaşamaya başladığında, her şeyin ne kadar farklı ve daha iyi olabileceğini göreceksin. Kendini ön plana çıkardığında, özgüvenin artacak ve hayatın daha anlamlı hale gelecek. Kendine dön, çünkü sen kendi hayatının en önemli parçasısın. Kendi hayatının yıldızı olmak için, önce kendine inanmayı öğrenmelisin.