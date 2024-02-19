Görüş Bildir
Haberler
Test
10 Soruluk Nefret Ederim/Etmem Testine Göre Öz Güvenli Biri misin?

10 Soruluk Nefret Ederim/Etmem Testine Göre Öz Güvenli Biri misin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
19.02.2024 - 09:01

Nefret ederim/nefret etmem testine göre sen öz güvenli biri misin?

Haydi testeee!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Senden daha başarılı insanlardan?

2. Her ortamda güzelliği ile dikkat çeken birinden nefret eder misin?

3. Ağlayarak insanlara her istediğini yaptıran insanlar nefret eder misin?

4. Etrafındaki herkesi küçümseyip kendini daha yükseklerde gören birinden...?

5. Birinin karşında derdini anlatmasından nefret eder misin?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Çoğunlukla kendinden bahseden birinden...?

7. Her şeyin sana danışılmasından nefret eder misin?

8. Sürekli bahane üreten insanlardan...?

9. Dedikodu yapmaktan...?

10. Her şeyi eleştiren insanlardan...?

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sen öz güvenli birisin!

Sen, öz güveni tavan yapmış bir yıldız gibisin. Kendi yörüngen etrafında dönen, başkasının ışığından etkilenmeyen, kendi ışığını yayan biri. Kendini kimseyle yarıştırma gereği hissetmiyorsun, çünkü senin yarışın sadece kendinle. Her zaman bir adım önde olmayı başaran, yeniliklere öncülük eden, trendleri belirleyen birisin. İnsanların hayatlarına gereksiz yere müdahale etmiyorsun, onların ne yaptığına, ne kazandığına ya da ne kaybettiğine karışmıyor, gereksiz yorumlar yapmıyorsun. Hayatında belirlediğin bir çizgin var ve bu çizgi üzerinde ilerlemek için çabalıyorsun. Kendi hedeflerin, kendi isteklerin var ve onlar için uğraşıyorsun. Başkalarının ne kazandığı, ne kaybettiği, ne yaptığı ya da yapmadığı umurunda değil. Senin öz güveninin temel taşları bu umursamazlık ve nezaket. Kendi yolunda ilerlerken, başkalarının hayatına saygı gösteriyorsun ve kendi hayatını yaşamakta özgürsün. Bu, senin öz güveninin sırrı. Kendine olan inancın ve başkalarına gösterdiğin saygı, seni diğerlerinden farklı kılan şey. Kendine has bir tarzın ve duruşun var ve bu, seni taklit edilemez kılıyor.

Maalesef sen öz güveni çok yüksek biri değilsin!

Sen öz güveni o kadar da yüksek biri değilsin. Çünkü hayatında sadece sen yoksun birçok kişi var. Gözlerini kapat ve düşün, kim olduğunu hatırlıyor musun? Kendi içinde bir yerlerde kaybolmuş gibi hissediyorsun. Kendi varlığını bir kenara bırakıp, hayatını başkalarının etrafında döndürmeye başladığın o noktada, özgüvenini yitirdin. Evet, hayatında sadece sen değil, birçok kişi var. Ancak bu, kendini unutman gerektiği anlamına gelmiyor. Hayatını o kadar çok kişiye adadın ki, artık kendi hayatını yaşamayı unuttun. Onların dilekleri, düşünceleri, yaşamları... Hepsi senin düşüncelerini, hayallerini ve hedeflerini baskıladı. Onların hayatlarını izlerken, kendi hayatını yaşamayı unuttun. Ancak unutma, sen kendi hayatının yıldızısın, kendi hikayenin başrol oyuncususun. Kendine biraz zaman ayır, kendi hayatına odaklan ve kendi hedeflerini belirle. Kendi hayatını yaşamaya başladığında, her şeyin ne kadar farklı ve daha iyi olabileceğini göreceksin. Kendini ön plana çıkardığında, özgüvenin artacak ve hayatın daha anlamlı hale gelecek. Kendine dön, çünkü sen kendi hayatının en önemli parçasısın. Kendi hayatının yıldızı olmak için, önce kendine inanmayı öğrenmelisin.

Bu içerikler de ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?