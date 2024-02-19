10 Soruluk Nefret Ederim/Etmem Testine Göre Öz Güvenli Biri misin?
10 Soruluk Nefret Ederim/Etmem Testine Göre Öz Güvenli Biri misin?
Nefret ederim/nefret etmem testine göre sen öz güvenli biri misin?
Haydi testeee!
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1. Senden daha başarılı insanlardan?
2. Her ortamda güzelliği ile dikkat çeken birinden nefret eder misin?
3. Ağlayarak insanlara her istediğini yaptıran insanlar nefret eder misin?
4. Etrafındaki herkesi küçümseyip kendini daha yükseklerde gören birinden...?
5. Birinin karşında derdini anlatmasından nefret eder misin?
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6. Çoğunlukla kendinden bahseden birinden...?
7. Her şeyin sana danışılmasından nefret eder misin?
8. Sürekli bahane üreten insanlardan...?
9. Dedikodu yapmaktan...?
10. Her şeyi eleştiren insanlardan...?
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Sen öz güvenli birisin!
Maalesef sen öz güveni çok yüksek biri değilsin!
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