Evet/Hayır Testine Göre Senin Kalbin Kırık mı?

Senin kalbin kırık. Kalbinde derin yaralar açılmış ve sen, bu yaraları kimselere göstermeden, sessiz sedasız taşımışsın. Hayatın boyunca karşına çıkan zorlukları tek başına omuzlamış, içinde biriktirdiğin her şeyi kimselere söylemeden, kendi içinde saklamışsın. Kimseyi kırmamak adına, her şeye göğüs germiş ve kendi acılarını sessizce çekmişsin. Ancak bu süreçte, insanların senin kalbini kırmaktan çekinmediğini görmüşsün Sen, her zaman insanlara fazlasıyla değer vermiş, onların üzülmemesi için kendin üzülmeyi tercih etmişsin. Ancak bu durum, yaşadığın ilişkileri düşündüğünde, ne kadar çok fedakarlık yaptığının farkına varmana neden olmuş. Kendini hep geriye çekmiş, onların mutluluğu için kendi mutluluğunu feda etmişsin. Ama artık bu durumdan yorulmuşsun ve geçmişi önemsememeye karar vermişsin. Kalbin kırık çünkü içinde hala affedemediğin bir şeyler var. Sevdiğin insanlar, senin bu fedakarlıklarına rağmen, sana fazlasıyla acımasız davranmışlar. Bu durum, kalbinin daha da kırılmasına neden olmuş. Ancak artık bu durumu değiştirmeye, kendi mutluluğunu düşünmeye karar vermişsin.