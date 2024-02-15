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Evet/Hayır Testine Göre Senin Kalbin Kırık mı?

Evet/Hayır Testine Göre Senin Kalbin Kırık mı?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
15.02.2024 - 14:31

Senin kalbin kırık mı?

Haydi teste!

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1. İnsanlara güvenmekte zorluk çekiyor musun?

2. Uzun süredir bir ilişkin yok mu?

3. Geçmişi özlüyor musun?

4. Unutamadığın biri var mı?

5. Aşk sence geçici bir heyecan mı?

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6. Her şeyini bilen bir dostun var mı?

7. Üzgün hissettiğin anlarda ailenin yanına gider misin?

8. Yalnız kalmak seni daha güvende mi hissettiriyor?

9. Yaşadığın her şeyi herkese anlatır mısın?

10. Son olarak bir şeylerden umudun var mı?

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Sen kalbi kırık birisin!

Senin kalbin kırık. Kalbinde derin yaralar açılmış ve sen, bu yaraları kimselere göstermeden, sessiz sedasız taşımışsın. Hayatın boyunca karşına çıkan zorlukları tek başına omuzlamış, içinde biriktirdiğin her şeyi kimselere söylemeden, kendi içinde saklamışsın. Kimseyi kırmamak adına, her şeye göğüs germiş ve kendi acılarını sessizce çekmişsin. Ancak bu süreçte, insanların senin kalbini kırmaktan çekinmediğini görmüşsün Sen, her zaman insanlara fazlasıyla değer vermiş, onların üzülmemesi için kendin üzülmeyi tercih etmişsin. Ancak bu durum, yaşadığın ilişkileri düşündüğünde, ne kadar çok fedakarlık yaptığının farkına varmana neden olmuş. Kendini hep geriye çekmiş, onların mutluluğu için kendi mutluluğunu feda etmişsin. Ama artık bu durumdan yorulmuşsun ve geçmişi önemsememeye karar vermişsin. Kalbin kırık çünkü içinde hala affedemediğin bir şeyler var. Sevdiğin insanlar, senin bu fedakarlıklarına rağmen, sana fazlasıyla acımasız davranmışlar. Bu durum, kalbinin daha da kırılmasına neden olmuş. Ancak artık bu durumu değiştirmeye, kendi mutluluğunu düşünmeye karar vermişsin.

Sen kalbi kırık biri değilsin!

Sen, kalbinin kapılarını herkese kolayca açmayan, duygusal zırhını sıkıca kuşanan birisin. Kalbini kırmak isteyen biri, önce bu zırhı aşmalı, kalbinin derinliklerine ulaşmalı. Ancak bu hiç de kolay bir iş değil. Çünkü sen, hayatın tüm iniş çıkışlarına, yaşadığın her türlü deneyime geçici bir gözlükle bakıyorsun. Bu yüzden, birinin senin kalbini kırmak için gerçekten büyük bir çaba sarf etmesi gerekiyor. Kalbinde ve zihninde birçok şeyi sonlandırmışsın. Geçmişte yaşadığın tüm acılar, seni daha da güçlendirmiş, olgunlaştırmış. Her yaşadığın tecrübe, seni biraz daha büyütmüş. Ve bu süreçte, bir şeyleri alttan almayı, bir şeylere fazla anlam yüklememeyi öğrenmişsin. Bu da senin kırılganlığını azaltmış, duygusal dayanıklılığını artırmış. Bu yüzden, senin kalbini kırmak hiç de kolay bir iş değil. Çünkü sen, kendini ve kalbini koruyan bir savaşçısın. Ve bu savaşçı, kalbini kırmak isteyenlere karşı her zaman hazır. İşte bu yüzden, sen kalbi kırık biri değilsin, olamazsın da. Çünkü senin kalbini kıracak kadar kimseye açmıyorsun.

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