Evet/Hayır Testine Göre Senin Kalbin Kırık mı?

Sen, kalbinin kapılarını herkese kolayca açmayan, duygusal zırhını sıkıca kuşanan birisin. Kalbini kırmak isteyen biri, önce bu zırhı aşmalı, kalbinin derinliklerine ulaşmalı. Ancak bu hiç de kolay bir iş değil. Çünkü sen, hayatın tüm iniş çıkışlarına, yaşadığın her türlü deneyime geçici bir gözlükle bakıyorsun. Bu yüzden, birinin senin kalbini kırmak için gerçekten büyük bir çaba sarf etmesi gerekiyor. Kalbinde ve zihninde birçok şeyi sonlandırmışsın. Geçmişte yaşadığın tüm acılar, seni daha da güçlendirmiş, olgunlaştırmış. Her yaşadığın tecrübe, seni biraz daha büyütmüş. Ve bu süreçte, bir şeyleri alttan almayı, bir şeylere fazla anlam yüklememeyi öğrenmişsin. Bu da senin kırılganlığını azaltmış, duygusal dayanıklılığını artırmış. Bu yüzden, senin kalbini kırmak hiç de kolay bir iş değil. Çünkü sen, kendini ve kalbini koruyan bir savaşçısın. Ve bu savaşçı, kalbini kırmak isteyenlere karşı her zaman hazır. İşte bu yüzden, sen kalbi kırık biri değilsin, olamazsın da. Çünkü senin kalbini kıracak kadar kimseye açmıyorsun.