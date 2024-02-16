Sana Evlilik Teklifi Edecek Kişinin Memleketini Söylüyoruz!
Sana Evlilik Teklifi Edecek Kişinin Memleketini Söylüyoruz!
Sana evlilik teklifi edecek kişinin memleketini söylüyoruz!
Haydi teste!
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1. Yaşını seçer misin?
2. Söyle bakalım evliliğe kendini yakın hissediyor musun?
3. Peki bu yüzüklerden birini seç bakalım!
4. Evlenince bu evlerden hangisinde oturmak istersin?
5. Senin ruh eşinin en önemli özelliği ne olmalı?
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6. Sence evlilik aşkı öldürür mü?
7. Evlendiğin kişi için nelerden vazgeçersin?
8. Son olarak burcunu seçer misin?
Sana evlilik teklifi edecek kişinin memleketi;👇
Sana evlilik teklifi edecek kişinin memleketi;👇
Sana evlilik teklifi edecek kişinin memleketi;👇
Sana evlilik teklifi edecek kişinin memleketi;👇
Sana evlilik teklifi edecek kişinin memleketi;👇
Sana evlilik teklifi edecek kişinin memleketi;👇
Sana evlilik teklifi edecek kişinin memleketi;👇
Sana evlilik teklifi edecek kişinin memleketi;👇
Sana evlilik teklifi edecek kişinin memleketi;👇
Sana evlilik teklifi edecek kişinin memleketi;👇
Sana evlilik teklifi edecek kişinin memleketi;👇
Sana evlilik teklifi edecek kişinin memleketi;👇
Sana evlilik teklifi edecek kişinin memleketi;👇
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