Sen mi aşktan kaçıyorsun yoksa aşk mı senden?

Sen aşktan kaçmıyorsun ama aşk senden kaçıyor. Ne yazık ki, aşk da senden kaçıyor. Evet, bu biraz acı verici bir gerçek olabilir, ama aşkın seninle buluşmaktan kaçınmasının bir sebebi var. Çünkü aşk, senin kafanın biraz karışık olduğunu biliyor. Aklın, geçmişin tozlu sayfalarında kaybolmuş gibi. Bitmeyen duyguların, geçmişte kalan bir aşkın hala peşini bırakmıyor. Her bir anı, zihninde yeniden canlanıyor ve seni bugünün gerçeklerinden uzaklaştırıyor. Ve belki de aşk, bu karmaşık duyguların arasında kaybolmaktan korkuyor. Belki de aşk, geçmişin gölgesinde kalmaktan çekiniyor. Aşk, senin tamamen ona ait olmanı istiyor. Geçmişe takılıp kalmış duygularınla değil, tamamen ve sadece onunla dolu bir kalbi arzuluyor. Bu yüzden belki de aşk, senin yanına yaklaşmıyordur. Belki de aşk, senin geçmişinle olan bağını koparmanı, tüm duygularını ve anılarını bir kenara bırakmanı bekliyordur. Belki de aşk, senin tamamen hazır olduğunu hissettiğinde, seninle buluşmayı planlıyordur. Ve belki de aşk, senin geçmişinle olan bu karmaşık ilişkini çözmeni, tamamen ve sadece ona odaklanmanı bekliyordur. Aşkın, seninle buluşmayı dört gözle beklediğini unutma. Ama önce, geçmişinle olan bağlarını koparman gerekiyor. Aşk, tamamen ve sadece ona ait olmanı bekliyor. Ve belki de o zaman, aşk seninle buluşmaya hazır olacaktır.