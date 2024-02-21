Aşka olan inancını kaybetmişsin. Sen, aşkın tükenmiş umutlarının yorgun savaşçısısın. Aşkın tatlı hülyalarına kapılmak, kalp atışlarını hızlandıran birine bakmak... Bunlar artık senin için geçmişte kalan anılar. Çünkü aşk, senin için bir savaş alanına dönüştü. Zamanında en derin yaraları, en acı izleri aşktan aldın. Aşkın acımasızlığına maruz kaldın ve şimdi, aşktan kaçıyorsun. Aşkın acı tatlı hikayeleri, senin için artık birer kabus. Birine aşık olmak, birini sevmek... Bunlar, senin için artık uzak birer rüya. Çünkü aşk, senin için bir zamanlar en büyük hayal kırıklığı oldu. En büyük acıyı aşktan aldın ve şimdi, aşktan kaçıyorsun. Aşkın tatlı kaçamakları, senin için artık birer tuzak. Birine aşık olmak, birini sevmek... Bunlar, senin için artık birer tehlike. Çünkü aşk, senin için bir zamanlar en büyük yara oldu. En büyük yıkımı aşktan aldın ve şimdi, aşktan kaçıyorsun. Aşkın acı tatlı serüvenleri, senin için artık birer hüzün. Birine aşık olmak, birini sevmek... Bunlar, senin için artık birer acı. Çünkü aşk, senin için bir zamanlar en büyük acı oldu. En büyük hüznü aşktan aldın ve şimdi, aşktan kaçıyorsun. Evet, sen aşktan kaçıyorsun. Aşkın acımasızlığına, yıkımına, hüznüne ve acısına maruz kaldın. Ve şimdi, aşktan kaçıyorsun. Çünkü sen, aşkın yorgun savaşçısısın. Aşkın acı tatlı hikayelerine, tatlı kaçamaklarına, acı tatlı serüvenlerine maruz kaldın. Ve şimdi, aşktan kaçıyorsun. Çünkü sen, aşkın tükenmiş umutlarının yorgun savaşçısısın.