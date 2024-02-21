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Sen mi Aşktan Kaçıyorsun Yoksa Aşk mı Senden?

Sen mi Aşktan Kaçıyorsun Yoksa Aşk mı Senden?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
21.02.2024 - 10:16

Sen mi aşktan kaçıyorsun yoksa aşk mı senden?

Haydi testeee!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım ne kadar süredir yalnızsın?

4. Bu özelliklerden hangisine sahipsin?

5. Daha önce hiç aşık oldun mu?

5. Daha önce hiç aşık oldun mu?
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6. Daha önce bu ayrılıklardan hangisini yaşadın?

6. Daha önce bu ayrılıklardan hangisini yaşadın?

7. Sence ilişkinin en iyi zamanları hangisi?

7. Sence ilişkinin en iyi zamanları hangisi?

8. Son olarak bize bir fotoğraf seç bakalım!

Sen aşktan kaçıyorsun!

Aşka olan inancını kaybetmişsin. Sen, aşkın tükenmiş umutlarının yorgun savaşçısısın. Aşkın tatlı hülyalarına kapılmak, kalp atışlarını hızlandıran birine bakmak... Bunlar artık senin için geçmişte kalan anılar. Çünkü aşk, senin için bir savaş alanına dönüştü. Zamanında en derin yaraları, en acı izleri aşktan aldın. Aşkın acımasızlığına maruz kaldın ve şimdi, aşktan kaçıyorsun. Aşkın acı tatlı hikayeleri, senin için artık birer kabus. Birine aşık olmak, birini sevmek... Bunlar, senin için artık uzak birer rüya. Çünkü aşk, senin için bir zamanlar en büyük hayal kırıklığı oldu. En büyük acıyı aşktan aldın ve şimdi, aşktan kaçıyorsun. Aşkın tatlı kaçamakları, senin için artık birer tuzak. Birine aşık olmak, birini sevmek... Bunlar, senin için artık birer tehlike. Çünkü aşk, senin için bir zamanlar en büyük yara oldu. En büyük yıkımı aşktan aldın ve şimdi, aşktan kaçıyorsun. Aşkın acı tatlı serüvenleri, senin için artık birer hüzün. Birine aşık olmak, birini sevmek... Bunlar, senin için artık birer acı. Çünkü aşk, senin için bir zamanlar en büyük acı oldu. En büyük hüznü aşktan aldın ve şimdi, aşktan kaçıyorsun. Evet, sen aşktan kaçıyorsun. Aşkın acımasızlığına, yıkımına, hüznüne ve acısına maruz kaldın. Ve şimdi, aşktan kaçıyorsun. Çünkü sen, aşkın yorgun savaşçısısın. Aşkın acı tatlı hikayelerine, tatlı kaçamaklarına, acı tatlı serüvenlerine maruz kaldın. Ve şimdi, aşktan kaçıyorsun. Çünkü sen, aşkın tükenmiş umutlarının yorgun savaşçısısın.

Aşk senden kaçıyor!

Sen aşktan kaçmıyorsun ama aşk senden kaçıyor. Ne yazık ki, aşk da senden kaçıyor. Evet, bu biraz acı verici bir gerçek olabilir, ama aşkın seninle buluşmaktan kaçınmasının bir sebebi var. Çünkü aşk, senin kafanın biraz karışık olduğunu biliyor. Aklın, geçmişin tozlu sayfalarında kaybolmuş gibi. Bitmeyen duyguların, geçmişte kalan bir aşkın hala peşini bırakmıyor. Her bir anı, zihninde yeniden canlanıyor ve seni bugünün gerçeklerinden uzaklaştırıyor. Ve belki de aşk, bu karmaşık duyguların arasında kaybolmaktan korkuyor. Belki de aşk, geçmişin gölgesinde kalmaktan çekiniyor. Aşk, senin tamamen ona ait olmanı istiyor. Geçmişe takılıp kalmış duygularınla değil, tamamen ve sadece onunla dolu bir kalbi arzuluyor. Bu yüzden belki de aşk, senin yanına yaklaşmıyordur. Belki de aşk, senin geçmişinle olan bağını koparmanı, tüm duygularını ve anılarını bir kenara bırakmanı bekliyordur. Belki de aşk, senin tamamen hazır olduğunu hissettiğinde, seninle buluşmayı planlıyordur. Ve belki de aşk, senin geçmişinle olan bu karmaşık ilişkini çözmeni, tamamen ve sadece ona odaklanmanı bekliyordur. Aşkın, seninle buluşmayı dört gözle beklediğini unutma. Ama önce, geçmişinle olan bağlarını koparman gerekiyor. Aşk, tamamen ve sadece ona ait olmanı bekliyor. Ve belki de o zaman, aşk seninle buluşmaya hazır olacaktır.

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