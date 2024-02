3 yıl sonra senin hayatın düzelecek mi?

Senin hayatın 3 yıl sonra da düzelmez gibi duruyor. Üzgünüm ama senin için biraz daha sabır gerekiyor. O hayalini kurduğun, her sabah gözlerini açtığında aklına gelen o muhteşem hayata ulaşman için önünde daha birçok yıl var. Biliyorum, her şeyi hızlandırmak, hayatın kontrolünü tamamen eline almak istiyorsun. Ancak ne kadar çabalarsan çabala, şu an her şeyin tamamen senin kontrolünde olduğunu düşünmek biraz hayalperestlik olabilir. Beklentilerin ve umutların, hayal kırıklıklarına dönüşebilir. Hayatının düzene girmesi, belki de tamamen senin elinde. Ancak bu süreçte de biraz daha beklemek gerekiyor. Kendi bakış açını değiştirmen, belki de tüm bu süreci daha hızlı ve daha kolay hale getirebilir. Unutma, hayat bir maraton ve her adımını dikkatlice atman gerekiyor. Sabırlı ol, kendine inan ve asla pes etme. Hayallerine ulaşmak için gereken zamanı kendine tanı.