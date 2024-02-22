3 Yıl Sonra Senin Hayatın Düzelecek mi?
3 Yıl Sonra Senin Hayatın Düzelecek mi?
3 yıl sonra senin hayatın düzelecek mi?
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Hayatında neyin değişmesini istiyorsun?
4. Gelecekten umutlu musun?
5. Bize gelecekten uyandığın bir sabah seç bakalım!
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6. Peki kendin için şu an n'apıyorsun?
7. Hangi özellikteki insanları hayatından çıkartırsın?
8. Asla tekrar yaşamak istemem dediğin bir yıl var mı?
9. Kendini nerede mutlu hissediyorsun?
10. Son olarak burcunu seçer misin?
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Senin hayatının düzelmesi 3 yıla kalmaz bile...
Senin hayatın 3 yıl sonra düzelecek!
Senin hayatın 3 yıl sonra da düzelmez gibi...
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