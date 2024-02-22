Anket: Bu Ünlüler Aldatır mı Aldatmaz mı?
Anket: Bu Ünlüler Aldatır mı Aldatmaz mı?
Evettt yine kararı size bıraktığımız bir anketle beraberiz. Sizce bu ünlüler aldatır mı yoksa aldatmaz mı?
Buyurun ankete;👇
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1. Sence Serenay Sarıkaya aldatır mı aldatmaz mı?
2. Mert Ramazan Demir sence aldatır mı aldatmaz mı?
3. Peki Hande Erçel?
4. Çağatay Ulusoy?
5. Sence Afra Saraçoğlu aldatır mı?
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6. Şükrü Özyıldız?
7. Demet Özdemir sence aldatır mı aldatmaz mı?
8. Kerem Bürsin?
9. Sence Danla Bilic aldatır mı?
10. Mert Yazcıoğlu?
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11. Kubilay Aka?
12. Pınar Deniz sence aldatır mı?
13. Can Yaman sence aldatır mı?
14. Miray Daner sence aldatır mı?
15. Dilan Çiçek Deniz sence aldatır mı?
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