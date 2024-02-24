Kaç Kişi Seni Sevmiyor?
Kaç Kişi Seni Sevmiyor?
Kaç kişi seni sevmiyor?
Haydi!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım sence senin düşmanın var mı?
4. Bunlardan hangisine katlanmazsın?
5. Değiştirmek istediğin bir özelliğin var mı?
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6. Bu konulardan hangisini konuşmak seni sıkar?
7. Sence bu bardak dolu mu boş mu?
8. Peki sevmediğin insanlarla aynı iş yerinde çalışır mısın?
9. Birinin bir davranışı seni rahatsız ediyorsa ne yaparsın?
10. Son olarak bu cümlelerden hangisini daha sık duydun?
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Seni sevmeyen kimse yok!
Seni çevrendeki 1 kişi sevmiyor.
Seni en az 3 kişi sevmiyor.
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