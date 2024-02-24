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Kaç Kişi Seni Sevmiyor?

Kaç Kişi Seni Sevmiyor?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
24.02.2024 - 11:01

Kaç kişi seni sevmiyor?

Haydi!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım sence senin düşmanın var mı?

4. Bunlardan hangisine katlanmazsın?

5. Değiştirmek istediğin bir özelliğin var mı?

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6. Bu konulardan hangisini konuşmak seni sıkar?

7. Sence bu bardak dolu mu boş mu?

7. Sence bu bardak dolu mu boş mu?

8. Peki sevmediğin insanlarla aynı iş yerinde çalışır mısın?

9. Birinin bir davranışı seni rahatsız ediyorsa ne yaparsın?

10. Son olarak bu cümlelerden hangisini daha sık duydun?

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Seni sevmeyen kimse yok!

Sana olan sevgi seli adeta bir okyanusa dönüşmüş durumda, kimse seni sevmemek gibi bir lüksü kendine tanımıyor. Seninle aynı atmosferi paylaşan herkes, senin o eşsiz karakterinin büyüsüne kapılıyor. Seninle birlikteyken, alttan girip üstten çıkan bir labirentin içindeymiş gibi hissediyorlar, ama bu labirent onları sadece daha da büyülüyor. İletişim becerilerin ise adeta bir sanatçının fırçası gibi, insanların ruhlarına dokunuyor. Seninle bir araya gelen, seninle sohbet eden herkes, sanki bir terapi seansından çıkmış gibi hissediyor. Kendilerini daha iyi, daha huzurlu ve daha rahat hissediyorlar. Sanki seninle geçirdikleri her an, onların hayatlarına yeni bir renk, yeni bir enerji katıyor. Seninle tanışan herkes, seninle vakit geçiren herkes, seninle sohbet eden herkes, seninle bir anı paylaşan herkes, seninle birlikte olduğu her anı bir hazine gibi saklıyor. Çünkü sen, onların hayatlarına değer katan, onları daha iyi hissettiren, onları daha mutlu eden birisin. Ve bu yüzden, seni sevmemek gibi bir seçenekleri yok. Sen, onların hayatlarının vazgeçilmez bir parçasısın.

Seni çevrendeki 1 kişi sevmiyor.

Biraz kalbinizi kırabiliriz ama evet, maalesef çevrende sıklıkla karşılaştığın bir kişi seni sevmiyor. Bu, belki de sana şaşırtıcı gelebilir, belki de bu durumu zaten hissediyordun. Bu kişiyle aranızdaki iletişim kopukluğu ve negatif enerji, sizin aranızda bir duvar oluşturmuş ve birbirinize karşı olan duygularınızı soğutmuş. Bu kişiyle yollarınızın kesiştiği her an, sanki bir fırtına kopacakmış gibi hissediyor olabilirsiniz. Belki de bu kişinin varlığı, sizi rahatsız ediyor ve huzurunuzu kaçırıyor. Aynı şekilde, bu kişi de sizinle aynı ortamda bulunmaktan keyif almadığını hissettiriyor olabilir. Bununla birlikte, bu kişiye karşı hislerinizi karşılıklı olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Yani, tıpkı onun sizi sevmediği gibi, siz de onu sevmiyor olabilirsiniz. Bu durum, aranızdaki iletişimsizliği ve negatif elektriği daha da artırmış olabilir. Sonuç olarak, bu kişiyle aranızdaki gerginliğin farkında olmanız, belki de bu durumu düzeltmek için bir adım atmanızı sağlayabilir. Unutmayın, hayat çok kısa ve enerjimizi sevmediğimiz kişilere harcamak yerine, sevdiklerimize ve bizi seven kişilere yönlendirmeliyiz.

Seni en az 3 kişi sevmiyor.

Biraz sert bir gerçekle baş başasın: En az üç kişiye karşı bir sevgi beslemiyorsun ve bu üç kişi de seni sevmiyor. Evet, belki de insanlarla iletişim kurmakta zorlanan bir kişiliğin var ya da belki de sadece belirli bir tür insanla anlaşmakta zorlanıyorsun. Bu insanlar, belki de senin hayatına bir değer katmayacaklarını düşündüğün, sana hitap etmeyen kişiler. Ve bu insanlara karşı bir duvar ördün, onları soğuk bir buz tabakasıyla kapladın. Bu durum belki de senin onlara karşı biraz daha acımasız ve negatif bir tutum sergilemene neden oluyor. Ancak unutma ki, herkesin bir hikayesi var ve belki de bu insanlarla anlaşmak için sadece biraz daha empati ve anlayışa ihtiyacın var. Her ne olursa olsun, senin bu durumunu anlamaya çalışıyoruz ve seninle birlikte bu buz tabakasını eritmek için buradayız.

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