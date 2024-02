Kaç kişi seni sevmiyor?

Sana olan sevgi seli adeta bir okyanusa dönüşmüş durumda, kimse seni sevmemek gibi bir lüksü kendine tanımıyor. Seninle aynı atmosferi paylaşan herkes, senin o eşsiz karakterinin büyüsüne kapılıyor. Seninle birlikteyken, alttan girip üstten çıkan bir labirentin içindeymiş gibi hissediyorlar, ama bu labirent onları sadece daha da büyülüyor. İletişim becerilerin ise adeta bir sanatçının fırçası gibi, insanların ruhlarına dokunuyor. Seninle bir araya gelen, seninle sohbet eden herkes, sanki bir terapi seansından çıkmış gibi hissediyor. Kendilerini daha iyi, daha huzurlu ve daha rahat hissediyorlar. Sanki seninle geçirdikleri her an, onların hayatlarına yeni bir renk, yeni bir enerji katıyor. Seninle tanışan herkes, seninle vakit geçiren herkes, seninle sohbet eden herkes, seninle bir anı paylaşan herkes, seninle birlikte olduğu her anı bir hazine gibi saklıyor. Çünkü sen, onların hayatlarına değer katan, onları daha iyi hissettiren, onları daha mutlu eden birisin. Ve bu yüzden, seni sevmemek gibi bir seçenekleri yok. Sen, onların hayatlarının vazgeçilmez bir parçasısın.