Bu Yemeklerin Airfryer’da Kaç Dk’da Piştiğini Tahmin Edebilecek misin?
Bu Yemeklerin Airfryer’da Kaç Dk’da Piştiğini Tahmin Edebilecek misin?
Zamanı değerli olanlar ve bu zamanı iyi bir şekilde değerlendirmek isteyenlerin ilk tercihi, kuşkusuz Airfryer oluyor! Eğer Airfryer ile aran iyiyse, bu yemeklerin kaç dakikada piştiğini tek hamlede bilebilirsin!
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İlk tarifimiz "Kuzu Etli Gözleme". Kaç dakikada pişiyor sence?
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Sırada enginarlı, fasulyeli ve Brüksel lahanalı salata var. Kaç dakikada pişiyordur?
İçinde havuçtan tutun da soğana kadar farklı malzemelerin olduğu "Sebze Mücver" var. Kaç dakikada piştiğini biliyor musun?
"Sütlaç Airfryer'da pişmez yaaa." demeyin, gayet de pişiyor! 🤩 Pişme süresini tahmin edebilir misin?
Çeri domateslerle renklenen ve kabak ile lezzetinden ödün vermeyen bu kiş, kaç dakikada pişiyor olabilir?
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"Kuru Üzümlü Amerikan Gözlemesi" yemeğimiz kaç dakikada pişiyordur?
Yiyenlerin bir daha yemek istediği "Yumurtalı ve Fasulyeli Domates Dolması" kaç dakikada pişiyor olabilir?
Farklı bir lezzet: "Yabani Mantarlı Karabuğdaylı Galette" kaç dakikada pişiyor olabilir?
Bir başka yemeğimiz ise "Sarımsaklı Çıtır Mantar". Kaç dakikada pişebilir?
Parmak ısırtır: "Biberiye ve Yeşil Zeytinli Focaccia" kaç dakikada pişiyordur?
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"Patates Püreli Ispanaklı Pay" isimli bu şahane lezzet, kaç dakikada pişiyordur?
Acaba şef olabilir misin? Tebrik ederiz! 🤩
Galiba Airfryer kullanan biri ile karşı karşıyayız!
Airfryer ile yemek hazırlarken süreyi doğru kullanmaya çalışan birisin!
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