Bu Yemeklerin Airfryer’da Kaç Dk’da Piştiğini Tahmin Edebilecek misin?

Doğru cevaplarına baktığımızda zamanını iyi yönetebilen biri olduğunu görüyoruz ama biraz daha çaba göstermen gerekiyor diye düşünüyoruz. Ama hemen enseyi karartma, vaktini doğru ve etkili bir şekilde kullanmak için öğünlerini Airfryer'da daha çok pişirmeye başlayabilirsin. Hem sağlıklı, hem lezzetli ve hem de iki yemeği aynı anda pişirebileceğin Philips Çift Hazneli Airfryer ile zamanının kıymetini daha iyi anlayacaksın!