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Bu Yemeklerin Airfryer’da Kaç Dk’da Piştiğini Tahmin Edebilecek misin?

etiket Bu Yemeklerin Airfryer’da Kaç Dk’da Piştiğini Tahmin Edebilecek misin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
26.12.2024 - 20:01

Zamanı değerli olanlar ve bu zamanı iyi bir şekilde değerlendirmek isteyenlerin ilk tercihi, kuşkusuz Airfryer oluyor! Eğer Airfryer ile aran iyiyse, bu yemeklerin kaç dakikada piştiğini tek hamlede bilebilirsin!

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İlk tarifimiz "Kuzu Etli Gözleme". Kaç dakikada pişiyor sence?

İlk tarifimiz "Kuzu Etli Gözleme". Kaç dakikada pişiyor sence?

Sırada enginarlı, fasulyeli ve Brüksel lahanalı salata var. Kaç dakikada pişiyordur?

Sırada enginarlı, fasulyeli ve Brüksel lahanalı salata var. Kaç dakikada pişiyordur?

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Çeri domateslerle renklenen ve kabak ile lezzetinden ödün vermeyen bu kiş, kaç dakikada pişiyor olabilir?

Çeri domateslerle renklenen ve kabak ile lezzetinden ödün vermeyen bu kiş, kaç dakikada pişiyor olabilir?
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"Kuru Üzümlü Amerikan Gözlemesi" yemeğimiz kaç dakikada pişiyordur?

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"Patates Püreli Ispanaklı Pay" isimli bu şahane lezzet, kaç dakikada pişiyordur?

"Patates Püreli Ispanaklı Pay" isimli bu şahane lezzet, kaç dakikada pişiyordur?

Acaba şef olabilir misin? Tebrik ederiz! 🤩

Görünüşe göre bu testimizde bir şefi ağırladık! Her yemeğin ne kadar sürede piştiğini bilmekle beraber, bu yemeklerin Airfryer'da kaç dakikada piştiğini kolaylıkla bildin! Tahminlerinin doğruluğuna bakacak olursak yemek pişirme konusunda epey bir dakiksin!

Galiba Airfryer kullanan biri ile karşı karşıyayız!

Verdiğin doğru yanıtlara baktığımızda bir Airfryer hayranı ile karşı karşıya olduğumuzu gördük! Yemeklerin ne kadar sürede piştiğini çabucak bilmen, neredeyse her öğününü Airfryer ile hazırladığını gösteriyor. Tebrik ederiz! 🤩

Airfryer ile yemek hazırlarken süreyi doğru kullanmaya çalışan birisin!

Doğru cevaplarına baktığımızda zamanını iyi yönetebilen biri olduğunu görüyoruz ama biraz daha çaba göstermen gerekiyor diye düşünüyoruz. Ama hemen enseyi karartma, vaktini doğru ve etkili bir şekilde kullanmak için öğünlerini Airfryer'da daha çok pişirmeye başlayabilirsin. Hem sağlıklı, hem lezzetli ve hem de iki yemeği aynı anda pişirebileceğin Philips Çift Hazneli Airfryer ile zamanının kıymetini daha iyi anlayacaksın!

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Ma Belle
Ma Belle
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