Doğduğun Gün ve Ayı Seç, Yüzde Kaç Sadık Yüzde Kaç Çapkınsın Söyleyelim!
Doğduğun Gün ve Ayı Seç, Yüzde Kaç Sadık Yüzde Kaç Çapkınsın Söyleyelim!
Doğduğun gün ve aya göre yüzde kaç sadık yüzde kaç çapkınsın?
Hazırsan;
Başlayalım!
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Doğduğun günü seçer misin?
Şimdi de doğduğun ayı seç.
Sen %95 sadık %5 çapkın birisin!
Sen %85 sadık %15 çapkın birisin!
Sen %75 sadık %25 çapkın birisin!
Sen %65 sadık %35 çapkın birisin!
Sen %55 sadık %45 çapkın birisin!
Sen %45 sadık %55 çapkın birisin!
Sen %35 sadık %65 çapkın birisin!
Sen %25 sadık %75 çapkın birisin!
Sen %15 sadık %85 çapkın birisin!
Sen %5 sadık %95 çapkın birisin!
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