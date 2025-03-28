Fenerbahçe, Bodrumspor Deplasmanında Zorlanmadan 3 Puanı Aldı
Fenerbahçe, Bodrumspor Deplasmanında Zorlanmadan 3 Puanı Aldı
Fenerbahçe milli aranın ardından açılış maçında Bodrumspor'a konuk oldu. Fenerbahçe, rakibi Galatasaray'ın derbi maçına çıkacağı aftada hata yapamadı. Sarı lacivertliler için ilk 45 dakika yetti. İkinci yarı rölantide oynayan Fenerbahçe aldığı üç puanla zirve takibini sürdürdü. Bodrumspor'un son dakikalarda bulduğu golle maç 4-2 bitti.
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Fenerbahçe, Bodrumspor deplasmanında kilidi erken açtı.
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Fenerbahçe anında cevap verdi.
Derbi haftasında kritik 3 puan.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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