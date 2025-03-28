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Fenerbahçe, Bodrumspor Deplasmanında Zorlanmadan 3 Puanı Aldı

Fenerbahçe, Bodrumspor Deplasmanında Zorlanmadan 3 Puanı Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.03.2025 - 22:28

Fenerbahçe milli aranın ardından açılış maçında Bodrumspor'a konuk oldu. Fenerbahçe, rakibi Galatasaray'ın derbi maçına çıkacağı aftada hata yapamadı. Sarı lacivertliler için ilk 45 dakika yetti. İkinci yarı rölantide oynayan Fenerbahçe aldığı üç puanla zirve takibini sürdürdü. Bodrumspor'un son dakikalarda bulduğu golle maç 4-2 bitti.

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Fenerbahçe, Bodrumspor deplasmanında kilidi erken açtı.

Fenerbahçe, Bodrumspor deplasmanında kilidi erken açtı.

Fenerbahçe erken dakikalarda Talisca'nın frikiği ile etkili oldu. Kalecinin yumrukladığı topu savunma uzaklaştıramayınca karambolde Skriniar kafa dokunuşuyla skoru 1-0 yaptı. 

Talisca'nın elle müdahalesi sonucu penaltı kazanan Bodrumspor 31.dakikada skoru 1-1'e getirdi.

Fenerbahçe anında cevap verdi.

Fenerbahçe anında cevap verdi.

Fenerbahçe 32.dakikada Oğuz Aydın ile bir kez daha öne geçti. 

Ardından Fenerbahçe daha rahat bir oyun sergilemeye başladı. Önce Szymanski'nin kafa golüyle 3-1 öne geçen Fenerbahçe ardından Talisca'nın penaltı golüyle skoru 4-1 yaptı. Devre de bu skorla sona erdi.

Derbi haftasında kritik 3 puan.

Derbi haftasında kritik 3 puan.

Fenerbahçe, Galatasaray'ın Beşiktaş deplasmanına gideceği haftada 4-2'lik rahat bir üç puan alarak zirve yarışında takibini sürdürdü.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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