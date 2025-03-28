Fenerbahçe, Bodrumspor Deplasmanında Zorlanmadan 3 Puanı Aldı

Fenerbahçe 32.dakikada Oğuz Aydın ile bir kez daha öne geçti.

Ardından Fenerbahçe daha rahat bir oyun sergilemeye başladı. Önce Szymanski'nin kafa golüyle 3-1 öne geçen Fenerbahçe ardından Talisca'nın penaltı golüyle skoru 4-1 yaptı. Devre de bu skorla sona erdi.