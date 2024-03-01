10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Sen Acı Çekiyor musun?
10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Sen Acı Çekiyor musun?
Bu psikoloji testine göre sen acı çekiyor musun?
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Seç bakalım birini!
4. Seni üzen şeylerle nasıl baş ediyorsun?
5. Neye ihtiyacın var?
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6. Bize ruh halini anlatan bir kırmızı tonu seç bakalım!
7. Peki en son ne zaman içten güldün?
8. Şu an sen kendinden memnun musun?
9. Kendinde en çok neyi özlüyorsun?
10. Son olarak senin neye olan inancın bitmedi?
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Sen çok acı çekiyorsun!
Sen acı çekmiyorsun ama bir şey de hissetmiyorsun!
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