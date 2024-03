10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Sen Acı Çekiyor musun?

Dramatik bir dönüşümün ardından, sen artık acı çekmiyorsun. O eski seni, duygusal bir kasırga gibi her şeyi yıkan acıları, artık geride bıraktın. Hissizleşmiş birisin artık, duygularının soğuk ve donuk yüzüne baktığında, eski seni tanıyamıyorsun bile. Yaşadığın olaylar, bir zamanlar seni derinden etkileyen ve belki de uykularını kaçıran olaylar, artık senin için önemsiz. Çünkü sen, hayatın acımasız yüzünü deneyimlemiş ve görmüş birisin. Her acı, her yara, seni biraz daha güçlendirdi ve sonunda, hissizleşmeye başladın. Kendini ne kadar hırpalarsan hırpala, sonunda en çok üzülen yine sen oluyorsun. Belki de bu yüzden, duygusal bir zırh giydin ve acılarına karşı kendini korumaya başladın. Ama unutma ki, hayat her zaman devam ediyor. Acılar, yaralar, hüzünler... Bunların hepsi birer deneyim ve sonunda, hayat devam ediyor. Artık acı çekmiyorsun çünkü hissetmiyorsun. Belki de bu, senin kendini koruma biçimin. Ama unutma, her hissizlik de bir çeşit acıdır. Ve belki de, bu hissizlik senin en büyük acın...