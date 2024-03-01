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10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Sen Acı Çekiyor musun?

10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Sen Acı Çekiyor musun?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
01.03.2024 - 13:32

Bu psikoloji testine göre sen acı çekiyor musun?

Haydi teste!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Seç bakalım birini!

4. Seni üzen şeylerle nasıl baş ediyorsun?

5. Neye ihtiyacın var?

5. Neye ihtiyacın var?
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6. Bize ruh halini anlatan bir kırmızı tonu seç bakalım!

7. Peki en son ne zaman içten güldün?

8. Şu an sen kendinden memnun musun?

9. Kendinde en çok neyi özlüyorsun?

9. Kendinde en çok neyi özlüyorsun?

10. Son olarak senin neye olan inancın bitmedi?

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Sen çok acı çekiyorsun!

Hayatın acımasız yüzüyle tanışmışsın, yüreğin derin bir kederle dolup taşıyor. Her ne kadar geçmişi silip atmayı, acı dolu anıları unutmayı dilesen de, bu acılar hala taptaze, sanki dün yaşanmış gibi hala aklında ve kalbinde yer alıyor. Bu acılar, en beklenmedik anlarda, en istemediğin zamanlarda karşına çıkıyor ve seni yeniden yaralıyor. Evet, hayat seni zor durumlarla karşı karşıya bıraktı. Belki de hiç yaşamak istemediğin, sindiremediğin olayları yaşamak zorunda kaldın. Bu acılar senin yüreğini ağır bir yük gibi sıkıştırıyor, belki de bu yüzden 'senin acın' denemez bile. Ancak zamanla, bu acılar bir alışkanlık haline geliyor, belki de bu sayede bir nebze olsun hafifliyor. Ancak unutma, her acının bir sonu vardır ve zamanla bu acılar da hafifleyecektir. Senin yüreğin kuvvetli, bu zorlukların üstesinden gelebilecek güce sahip. Acılarını kabullen, onlarla barış ve zamanla onları yeneceksin. Her şeyin bir sebebi vardır ve belki de bu acılar, seni daha güçlü bir birey yapmak içindir.

Sen acı çekmiyorsun ama bir şey de hissetmiyorsun!

Dramatik bir dönüşümün ardından, sen artık acı çekmiyorsun. O eski seni, duygusal bir kasırga gibi her şeyi yıkan acıları, artık geride bıraktın. Hissizleşmiş birisin artık, duygularının soğuk ve donuk yüzüne baktığında, eski seni tanıyamıyorsun bile. Yaşadığın olaylar, bir zamanlar seni derinden etkileyen ve belki de uykularını kaçıran olaylar, artık senin için önemsiz. Çünkü sen, hayatın acımasız yüzünü deneyimlemiş ve görmüş birisin. Her acı, her yara, seni biraz daha güçlendirdi ve sonunda, hissizleşmeye başladın. Kendini ne kadar hırpalarsan hırpala, sonunda en çok üzülen yine sen oluyorsun. Belki de bu yüzden, duygusal bir zırh giydin ve acılarına karşı kendini korumaya başladın. Ama unutma ki, hayat her zaman devam ediyor. Acılar, yaralar, hüzünler... Bunların hepsi birer deneyim ve sonunda, hayat devam ediyor. Artık acı çekmiyorsun çünkü hissetmiyorsun. Belki de bu, senin kendini koruma biçimin. Ama unutma, her hissizlik de bir çeşit acıdır. Ve belki de, bu hissizlik senin en büyük acın...

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