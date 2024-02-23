Birçok insan hırsın tehlikeli olduğunu düşünür, ama senin durumunda bu tamamen farklı. Senin hırsın, kontrol altında ve tamamen dengeli. Bu, senin hırsının tehlikeli olmadığı anlamına gelir. Hırsını yönetme kabiliyetin, başarının anahtarıdır ve sen bu anahtarı elinde tutuyorsun. Her zaman bir şeylerin peşinden koşuyor, ama başarısız olursan, hemen o şeyi bırakıp, kendin için en iyi olan şeyin peşinden gitmeye başlıyorsun. Bu, senin hırsının sağlıklı bir şekilde yönetildiğinin en iyi göstergesi. Çünkü senin için bir şeyin peşinden koşmak ve onu zorlamak, eğer sonuç alınamıyorsa, tamamen vakit kaybı olur. Senin hırsın, başarısızlık veya yetersizlikle karşılaştığında bile tehlikeli olmaktan çok uzak. Çünkü sen, ne kendini ne de başkalarını suçlama eğilimindesin. Bu, senin hırsının olumlu ve sağlıklı bir biçimde yönetildiğinin bir başka kanıtı. Kısacası, senin hırsın, seni başarıya götüren bir itici güç. Kontrol altında, dengeli ve sağlıklı bir hırs. Bu yüzden, senin hırsın tehlikeli değil, tam aksine, senin en büyük destekçin.