Senin Hırsın Tehlikeli mi?
Senin Hırsın Tehlikeli mi?
Senin içindeki hırs tehlikeli boyutta mı?
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Sen ne için hırs yaparsın?
4. Birinin sürekli önünde engel olması seni rahatsız eder mi?
5. Sen nasıl hareket eden birisin?
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6. Eğer hedeflerine ve isteklerine ulaşamazsan ne hissedersin?
7. Sen bunlardan hangisini yapamazsın?
8. Seni ne ağlatır?
9. Etrafında nasıl insanlar olmalı sence?
10. Son olarak hayatında bir rakibinin olması seni daha da hırslandırır mı?
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Senin hırsın çok tehlikeli!
Senin hırsın tehlikeli değil!
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