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Senin Hırsın Tehlikeli mi?

Senin Hırsın Tehlikeli mi?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
23.02.2024 - 15:01

Senin içindeki hırs tehlikeli boyutta mı?

Haydi testeee!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Sen ne için hırs yaparsın?

3. Sen ne için hırs yaparsın?

4. Birinin sürekli önünde engel olması seni rahatsız eder mi?

5. Sen nasıl hareket eden birisin?

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6. Eğer hedeflerine ve isteklerine ulaşamazsan ne hissedersin?

6. Eğer hedeflerine ve isteklerine ulaşamazsan ne hissedersin?

7. Sen bunlardan hangisini yapamazsın?

7. Sen bunlardan hangisini yapamazsın?

8. Seni ne ağlatır?

8. Seni ne ağlatır?

9. Etrafında nasıl insanlar olmalı sence?

10. Son olarak hayatında bir rakibinin olması seni daha da hırslandırır mı?

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Senin hırsın çok tehlikeli!

Bir kasırga gibi esen hırsın, etrafındaki her şeyi yıkıp geçiyor. İstediğin şeyleri elde edemediğin zaman, sanki bir süper kahraman gibi bambaşka bir karaktere dönüşüyorsun. Ancak bu dönüşüm, seni bir anti-kahramana çeviriyor. Çünkü hırsın, seni çileden çıkarıyor ve sonunda da tehlikeli biri haline getiriyor. Hırsını kontrol etme konusunda biraz zorlandığın aşikar. Bu durum, senin gözünün döndüğü anları beraberinde getiriyor. İsteklerini elinden alan ve önüne taş koyan herkesi, bir bowling topu gibi ezip geçiyorsun. Senin hırslı olduğun anlarda, etrafındaki herkesin ortadan yok olmayı tercih edeceğini düşünüyorum. Bu durum, senin hırsının tehlikeli boyutlara ulaştığının bir göstergesi. Ancak unutma ki, hırsını kontrol altına almayı öğrenmek, hem senin hem de çevrendeki insanların hayatını daha kolay hale getirecektir.

Senin hırsın tehlikeli değil!

Birçok insan hırsın tehlikeli olduğunu düşünür, ama senin durumunda bu tamamen farklı. Senin hırsın, kontrol altında ve tamamen dengeli. Bu, senin hırsının tehlikeli olmadığı anlamına gelir. Hırsını yönetme kabiliyetin, başarının anahtarıdır ve sen bu anahtarı elinde tutuyorsun. Her zaman bir şeylerin peşinden koşuyor, ama başarısız olursan, hemen o şeyi bırakıp, kendin için en iyi olan şeyin peşinden gitmeye başlıyorsun. Bu, senin hırsının sağlıklı bir şekilde yönetildiğinin en iyi göstergesi. Çünkü senin için bir şeyin peşinden koşmak ve onu zorlamak, eğer sonuç alınamıyorsa, tamamen vakit kaybı olur. Senin hırsın, başarısızlık veya yetersizlikle karşılaştığında bile tehlikeli olmaktan çok uzak. Çünkü sen, ne kendini ne de başkalarını suçlama eğilimindesin. Bu, senin hırsının olumlu ve sağlıklı bir biçimde yönetildiğinin bir başka kanıtı. Kısacası, senin hırsın, seni başarıya götüren bir itici güç. Kontrol altında, dengeli ve sağlıklı bir hırs. Bu yüzden, senin hırsın tehlikeli değil, tam aksine, senin en büyük destekçin.

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