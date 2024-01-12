Kentsel Dönüşüm ve Kentsel Dönüşüm Kredisi İçin Bilmeniz Gerekenler
Kentsel Dönüşüm ve Kentsel Dönüşüm Kredisi İçin Bilmeniz Gerekenler
Kentsel dönüşüm, afet riski altındaki evlerin sağlamlaştırılması veya istenirse yeniden inşa edilmesi sürecini içeriyor. Bu amaçla da kentsel dönüşüm kredisi veriliyor. Bakalım neymiş bu işin detayları...
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İlk olarak kentsel dönüşümün ne olduğundan kısaca bahsedelim...
Kentsel dönüşümü gerekli kılan şeylerin başında altyapı sorunları, plansız yapılaşma ve şehirdeki yetersiz konut geliyor.
Kentsel dönüşüm bu kadar önemliyken, bankalar da süreci desteklemek için kentsel dönüşüm kredisi veriyor.
Kentsel dönüşüm kredisinin içeriği bankadan bankaya değişiklik gösteriyor...
Ayrıca yeniden inşa edilmesi istenen yapılarda en az 1 yıl oturan kiracı veya sınır ayni hak sahipleri de kredi dönüşüm kredisinden yararlanabiliyor.
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Yine QNB Finansbank’ı baz alarak krediye başvurmak gerekli evraklardan bahsedelim…
Gerekli evraklara bakıldıktan sonra banka tarafından evin ekspertiz değeri belirleniyor.
Tüm bu sürecin sonunda huzurla yaşayacağınız bir eve kavuşmuş oluyorsunuz!
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