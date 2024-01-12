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Kentsel Dönüşüm ve Kentsel Dönüşüm Kredisi İçin Bilmeniz Gerekenler

etiket Kentsel Dönüşüm ve Kentsel Dönüşüm Kredisi İçin Bilmeniz Gerekenler

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
12.01.2024 - 14:01

Kentsel dönüşüm, afet riski altındaki evlerin sağlamlaştırılması veya istenirse yeniden inşa edilmesi sürecini içeriyor. Bu amaçla da kentsel dönüşüm kredisi veriliyor. Bakalım neymiş bu işin detayları...

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İlk olarak kentsel dönüşümün ne olduğundan kısaca bahsedelim...

Kentsel dönüşüm ile şehirdeki konut koşullarının iyileştirilmesi, afet risklerinin azaltılması, altyapının güçlendirilmesi ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması gibi şeyler amaçlanıyor.

Kentsel dönüşümü gerekli kılan şeylerin başında altyapı sorunları, plansız yapılaşma ve şehirdeki yetersiz konut geliyor.

Özellikle de deprem, sel gibi doğal afetlerin sık yaşandığı alanlar veya gecekondu bölgeler ikentsel dönüşüm uygulama alanları olarak belirleniyor.

Kentsel dönüşüm bu kadar önemliyken, bankalar da süreci desteklemek için kentsel dönüşüm kredisi veriyor.

Bu krediler ile müşterilerin evlerinde huzurla oturması için evi sağlamlaştırması veya yeniden inşa etmesi sağlanıyor.

Kentsel dönüşüm kredisinin içeriği bankadan bankaya değişiklik gösteriyor...

Örneğin QNB Finansbank’tan Kentsel Dönüşüm Yapım Kredisi aldığınızda maksimum 24 aya kadar, Kentsel Dönüşüm Edinme Kredilerinde ise maksimum 12 aya kadar anapara erteleme fırsatı veriliyor.

Ayrıca yeniden inşa edilmesi istenen yapılarda en az 1 yıl oturan kiracı veya sınır ayni hak sahipleri de kredi dönüşüm kredisinden yararlanabiliyor.

Böylece yapılar sağlamlaştırılırken kimsenin mağdur olmaması için adım atılmış olunuyor.

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Yine QNB Finansbank’ı baz alarak krediye başvurmak gerekli evraklardan bahsedelim…

  • Satın alınacak veya yeniden inşa edilecek konutun tapu fotokopisi,

  • Riskli yapı belgesi,

  • Kimlik belgesi, (Nüfus cüzdanı)

  • Güncel tarihli herhangi bir fatura,

  • Maaş bordrosu veya gelir belgesi.

Bu evrakların bankadan bankaya değişiklik gösterebileceğini vurgulamış olalım.

Gerekli evraklara bakıldıktan sonra banka tarafından evin ekspertiz değeri belirleniyor.

Bu da alacağınız kredi tutarını belirleyen şey oluyor. Kredi tutarı da belirlendikten sonra ödeme planı oluşturularak talep ettiğiniz ödeme sıklığına uygun bir şekilde ilerleniyor.

Tüm bu sürecin sonunda huzurla yaşayacağınız bir eve kavuşmuş oluyorsunuz!

Deprem riskinin yüksek olduğu bir ülkede yaşadığımız düşünüldüğünde, kentsel dönüşümün ne kadar gerekli olduğunu tartışmaya bile gerek yok herhalde.

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