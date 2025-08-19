Kavga Sırasında İçinden Hangi Hayvan Çıkıyor?
Kimi insanlar gergin anlarda soğukkanlı kalırken, kimileri bir anda bambaşka birine dönüşür. Öfke, savunma içgüdüsü, haklı çıkma arzusu veya tamamen içgüdüsel tepkiler… Aslında kavga sırasında verdiğimiz tepkiler, kişiliğimizin en ham ve filtresiz halini yansıtır. Bu testte sana soracağımız sorularla, kavgada nasıl biri olduğuna, içinden hangi hayvanın çıktığına bakacağız. Belki sen kükreyen bir aslan, belki sinsice plan yapan bir yılan, belki de süratle hareket eden bir şahin olabilirsin.
Hazırsan başla!
1. Tartışma sırasında ilk tepkin nedir?
2. Kavgada en güçlü silahın nedir?
3. Biri sana haksızlık yaptığında ne yaparsın?
4. Kavgada neye tahammül edemezsin?
5. Sinirlendiğinde beden dilin nasıldır?
6. Birinin seni köşeye sıkıştırdığını hissedersen ne yaparsın?
7. Kavgadan sonra nasıl hissedersin?
8. Kavgada en korktuğun şey nedir?
9. Biri seni alenen küçümserse tepkin ne olur?
10. Kavga sırasında en çok hangi özelliğini kullanırsın?
Aslan
Tilki
Yılan
Şahin
