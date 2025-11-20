Kasım Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 12 Mevsimlik Yemek Tarifi

Mevsimin en favori sebzelerinden karnabaharı hiç böyle yemediniz. Köri baharatlı yumuşacık karnabaharlar yanına da ezilmiş brokoliler ekleyerek hem fit hem de oldukça doyurucu bir öğün hazırlamaya ne dersiniz?

Körili Karnabahar

Malzemeler:

50 gr kuru üzüm

650 gram karnabahar çiçekleri

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı köri tozu

1 tutam tuz

50 gram çam fıstığı

Yapılışı:

1. Önce üzümleri sıcak su dolu kaseye alıp bekletin.

2. Karnabaharı çiçeklerine ayırın ve tuzlu su dolu tencerede 2-3 dakika haşlayın. Ardından başka bir tencereye alıp zeytinyağı, köri tozu ve tuz ile harmanlayın.

3. Bu esnada Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesini açıp içine çam fıstıklarını koyun ve 180 derecede 3 dakika kızartın. Karnabaharı da diğer hazneye alıp 200 derecede 13 dakika pişirin.

4. Servis tabağına alıp çam fıstığı ve kuş üzümleriyle süsleyin.

Ezilmiş Brokoli

Malzemeler:

350 gr brokoli çiçeği

1 yemek kaşığı zeytinyağı

0,5 çay kaşığı sarımsak tozu

0,5 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

1. Brokoli çiçeklerini yıkayıp kaynar tuzlu suda 5 dakika kadar haşlayın. Ardından soğuk sudan geçirip süzün.

2. Pişen brokoli çiçeklerini kesme tahtasına alarak bardağın alt kısmıyla ezin. Ardından yağ ve dilediğiniz baharatlarla lezzetlendirin.

3. Bu şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer'ın boştaki haznesine alın ve 8 dakika 180 derece ayarıyla kızarana kadar pişirin.

İkili hazne tasarımıyla iki farklı yemeği aynı anda hazırlamanızı sağlayan bu teknoloji, hem vakitten hem enerjiden kazandırır. Malzemeleri hazırlayıp ihtiyacınıza en uygun hazneye yerleştirdikten sonra tek seferde iki tarif deneyebilir ve sofranızı çeşitlendirebilirsiniz.

Elinize sağlık!