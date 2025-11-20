Kasım Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 12 Mevsimlik Yemek Tarifi
Kasım ayı sofralara lezzetin yanı sıra muhteşem renkler getiriyor. Bal kabağı, karnabahar, brokoli, kereviz ve pancar gibi mevsim sebzeleri yılın bu döneminde en leziz halini halıyor. Üstelik mevsime özgü bu malzemelerin tümünü hazırlamak da artık çok kolay. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın kullanıcı dostu arayüzü, kolay pişirme ayarları ve üstün teknolojisi sayesinde hem zamanı verimli kullanabilir hem de mutfakta harikalar yaratabilirsiniz. İster hızlı öğle menüleri ister doyurucu akşam yemekleri hazırlamak için bilmeniz gereken tarifleri sizler için derledik!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Körili Karnabahar Çiçekleri ve Ezilmiş Brokoli
2. Kavrulmuş Pancarlı Humus ve Kabak Dolma Graten
3. Levrek Izgara ve Ballı Havuç Rosto
4. Güveçte Pazılı Pilav ve Ayva Tatlısı
5. Baharatlı Tofu ve Brüksel Lahanası
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Zerdeçallı Tavuk Göğsü ve Patates Bravas
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın