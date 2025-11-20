onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Kasım Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 12 Mevsimlik Yemek Tarifi

etiket Kasım Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 12 Mevsimlik Yemek Tarifi

Özge
Özge - Onedio Üyesi
20.11.2025 - 19:01

Kasım ayı sofralara lezzetin yanı sıra muhteşem renkler getiriyor. Bal kabağı, karnabahar, brokoli, kereviz ve pancar gibi mevsim sebzeleri yılın bu döneminde en leziz halini halıyor. Üstelik mevsime özgü bu malzemelerin tümünü hazırlamak da artık çok kolay. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın kullanıcı dostu arayüzü, kolay pişirme ayarları ve üstün teknolojisi sayesinde hem zamanı verimli kullanabilir hem de mutfakta harikalar yaratabilirsiniz. İster hızlı öğle menüleri ister doyurucu akşam yemekleri hazırlamak için bilmeniz gereken tarifleri sizler için derledik!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Körili Karnabahar Çiçekleri ve Ezilmiş Brokoli

1. Körili Karnabahar Çiçekleri ve Ezilmiş Brokoli

Mevsimin en favori sebzelerinden karnabaharı hiç böyle yemediniz. Köri baharatlı yumuşacık karnabaharlar yanına da ezilmiş brokoliler ekleyerek hem fit hem de oldukça doyurucu bir öğün hazırlamaya ne dersiniz?

Körili Karnabahar

Malzemeler:

  • 50 gr kuru üzüm

  • 650 gram karnabahar çiçekleri

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı köri tozu

  • 1 tutam tuz

  • 50 gram çam fıstığı

Yapılışı:

1. Önce üzümleri sıcak su dolu kaseye alıp bekletin.

2. Karnabaharı çiçeklerine ayırın ve tuzlu su dolu tencerede 2-3 dakika haşlayın. Ardından başka bir tencereye alıp zeytinyağı, köri tozu ve tuz ile harmanlayın.

3. Bu esnada Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesini açıp içine çam fıstıklarını koyun ve 180 derecede 3 dakika kızartın. Karnabaharı da diğer hazneye alıp 200 derecede 13 dakika pişirin. 

4. Servis tabağına alıp çam fıstığı ve kuş üzümleriyle süsleyin.

Ezilmiş Brokoli

Malzemeler:

  • 350 gr brokoli çiçeği

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 0,5 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 0,5 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

1. Brokoli çiçeklerini yıkayıp kaynar tuzlu suda 5 dakika kadar haşlayın. Ardından soğuk sudan geçirip süzün. 

2. Pişen brokoli çiçeklerini kesme tahtasına alarak bardağın alt kısmıyla ezin. Ardından yağ ve dilediğiniz baharatlarla lezzetlendirin.

3. Bu şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer'ın boştaki haznesine alın ve 8 dakika 180 derece ayarıyla kızarana kadar pişirin.

İkili hazne tasarımıyla iki farklı yemeği aynı anda hazırlamanızı sağlayan bu teknoloji, hem vakitten hem enerjiden kazandırır. Malzemeleri hazırlayıp ihtiyacınıza en uygun hazneye yerleştirdikten sonra tek seferde iki tarif deneyebilir ve sofranızı çeşitlendirebilirsiniz.

Elinize sağlık!

2. Kavrulmuş Pancarlı Humus ve Kabak Dolma Graten

2. Kavrulmuş Pancarlı Humus ve Kabak Dolma Graten

Humus en doyurucu ve leziz geleneksel tariflerden biri. Muhteşem rengiyle içine girdiği her tarifi güzelleştiren pancar dokunuşuyla humus lezzetini üst düzeye çıkarabilir, yanına mevsimin en tatlı sebzelerinden bal kabağı pişirebilirsiniz.

Pancarlı Humus

Malzemeler:

  • 300 gram çiğ pancar

  • 1 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı kanola yağı

  • 0,5 çay kaşığı tuz

  • 240 gram konserve nohut, süzülmüş

  • 1 tutam karabiber

  • 0,5 çay kaşığı kimyon

  • 1 limon

  • 1 yemek kaşığı tahin

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı siyah susam tohumu

  • 5 gram maydanoz

Yapılışı:

1. Pancar kökünü ve sarımsak dişlerini soyun. Pancarı küp küp doğrayın ve ardından sarımsak, kanola yağı, tuzla birleştirin.

2. Hazırladığınız karışımı Philips Çift Hazneli Airfryer'ın uygun haznesine alıp 160 derece, 20 dakika ayarıyla pişirin.

3. Bu esnada nohutları süzün, sarımsak, biber, kimyon, limon suyu, tahin, zeytinyağı ile birlikte mutfak robotuna alın. Pancarlar yeterince kavrulunca onları da robota ekleyip her şeyi homojen bir karışım olana kadar çekin.

4. Karışımı servis kasesine aktarıp üzerine çörek otu ve maydanoz serpiştirin.

Kabak Dolması Graten

Malzemeler:

  • 1 kış kabağı

  • 2 tutam tuz

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

  • 50 gr mini ıspanak

  • 100 gr süzme yoğurt

  • 200 gr Gouda peyniri, rende

  • 2 tutam karabiber, öğütülmüş

Yapılışı:

1. Bal kabağını yıkayıp uzunlamasına ortadan ikiye kesin, içindeki çekirdekleri çıkarın, ardından iki yarıyı da tuz ve zeytinyağıyla ovun.

2. Bal kabaklarını kesik yerleri alta bakacak şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirin ve 35 dakika 180 derece ayarıyla pişirin.

3. Kabaklar fırınlandıktan sonra biraz ılıyana kadar bekleyip dışarı alın ve içini ezin. Ezdiğiniz kısma koymak için yoğurt, peynir, ıspanak ve karabiberi karıştırın. Karışımı eşit şekilde iki yarıya pay edin.

4. Bu şekilde içini doldurduktan sonra 10 dakika daha üzeri kızarana kadar pişirin. Ardından çıkarıp servis tabağına alın.

Cihazın senkronizasyon özelliğini kullanarak her iki haznedeki tarifin aynı anda pişmesini sağlayabilirsiniz. Süreleri otomatik olarak hazırlayan bu ayar sayesinde servis ettiğiniz tüm yemeklerin sıcacık olmasını garantilersiniz.

Afiyet olsun.

3. Levrek Izgara ve Ballı Havuç Rosto

3. Levrek Izgara ve Ballı Havuç Rosto

Mevsimin en lezzetli balıklarından levreği ve elbette kök sebzeleri de sofranıza eklemeniz gerek. İşte sizin için hem pratik hem de enfes bir öneri!

Levrek Izgara

Malzemeler:

  • 5 gram tuz

  • 3 çay kaşığı sıvı yağ

  • 2 adet levrek

Yapılışı:

1. Levrekleri sıvı yağ ve tuzla lezzetlendirin.

2. Ardından Philips Çift Hazneli Airfryer'ın 6 litrelik geniş haznesine alın ve 180 derecede 18-20 dakika kızarana kadar pişirin. 

3. Üzeri kızaran balığı dışarı alın ve yanına dilim limon ekleyerek servis edin.

Ballı Havuç Rosto

Malzemeler:

  • 500 gr yabani havuç

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı un

  • 1 çay kaşığı bal

Yapılışı:

1. Havuçları temizleyin, büyük olanları bölün, küçükleri olduğu gibi bırakın ve tuzlu kaynar suda yaklaşık 5 dakika haşlayın. Ardından zeytinyağı, un ve balla harmanlayın.

2. Havuçları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine alıp 12 dakika 180 derece ayarıyla pişirin. 

3. Süre sonunda hazneyi açıp havuçların diğer tarafını çevirin ve 12 dakika daha pişirin. 

4. Pişen havuçları servis tabağına alın, tuz ve taze sıkılmış portakal suyu ile birlikte servis edin. Dilerseniz üzerine taze kekik serpiştirebilirsiniz.

Philips Çift Hazneli Airfryer sadece aynı anda iki tarif hazırlamanızı sağlamak. Aynı zamanda tatların ve kokuların karışma riskini de ortadan kaldırır. Böylece evde balık pişirirken bile kokularla baş etmek zorunda kalmazsınız. Bu da size gönül rahatlığıyla istediğiniz yemeği hazırlama şansı sunar. 

Afiyet olsun!

4. Güveçte Pazılı Pilav ve Ayva Tatlısı

4. Güveçte Pazılı Pilav ve Ayva Tatlısı

Mevsim harikası pazıyla klasik tarifler yapmaktan sıkıldıysanız öğle menüleri için harika olan bu doyurucu tarifi mutlaka denemeli, yanına da klasiklerden ayva tatlısını eklemeyi unutmamalısınız. 

Malzemeler:

  • 4 yumurta

  • 150 gr krem peynir

  • 1 çay kaşığı İtalyan baharat karışımı

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 300 gr pazı

  • 500 gr esmer pirinç, pişmiş

  • 100 gr parmesan, rende

  • 20 gr panko

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Yumurta, krem peynir, İtalyan sos, sarımsak ve tuzu bir güzel çırpın.

2. Pazı köklerini ince ince kesip, yapraklarını doğrayın. Pazı, pilav ve parmesanı Philips Çift Hazneli Airfryer içine sığacak bir kaba alın. 

3. Üzerine yumurtalı karışımı döküp iyice harmanlayın. En üste de ekmek kırıntılarını ekleyip biraz zeytinyağ gezdirin.

4. Bu şekilde cihaza alıp 180 derecede 40 dakika pişirin. Cihazın dokunmatik ekranını kullanarak hazır programlar arasında seçim yapabileceğinizi de unutmayın!

Ayva Tatlısı

Malzemeler:

  • 2 adet ayva

  • 2 su bardağı su

  • 2 yemek kaşığı üzüm pekmezi

  • 5 adet karanfil

  • 8 yemek kaşığı toz şeker

Yapılışı:

1. Ayvaları yıkayın, kabuklarını soyun.

2. Her bir ayvayı ikiye bölerek ortadaki çekirdeklerini çıkarın. Çekirdekleri kenara ayırın ve daha sonra tatlıya aroma katması için kullanmayı unutmayın.

3. Ayvaların orta kısımlarını bir kaşık yardımıyla hafifçe oyun.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın boştaki haznesine hazırladığınız ayvaları yerleştirin.

5. Bir kasede pekmez ve suyu karıştırın, bu karışımı hazneye dökün.

6. Ayvaların oyuk kısımlarına toz şekerleri ilave ettikten sonra üzerine karanfil yerleştirin ve 200 derecede 15 dakika pişirin. 

7. Süre dolduğunda ayvaları ters yüz edin, derecesini 180’e düşürerek 15 dakika daha pişirin.

9. Pişen ayvaları lezzetlerin iyice harmanlanması için hazne içinde ılımaya bırakın, ardından tezgaha alıp soğutun ve buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edin.

Elinize sağlık!

5. Baharatlı Tofu ve Brüksel Lahanası

5. Baharatlı Tofu ve Brüksel Lahanası

Veganların en temel protein kaynaklarından olan tofuyla leziz mi leziz, pratik mi pratik bir kase hazırlamaya ne dersiniz?

Baharatlı Tofu

Malzemeler:

  • 1 paket tofu (yaklaşık 400g)

  • 3 yemek kaşığı mısır nişastası

  • 2 yemek kaşığı soya sosu

  • 1 yemek kaşığı bal

  • 1 yemek kaşığı sirke (elma sirkesi ya da beyaz sirke)

  • 1-2 yemek kaşığı acı sos (acı seviyorsanız arttırabilirsiniz)

  • 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

  • 1 tatlı kaşığı pul biber

  • 1 tatlı kaşığı toz zencefil

  • Zeytinyağı 

Yapılışı:

1. Tofu’yu güzelce süzün ve fazla suyunu almak için üzerine bir ağırlık koyarak 15-20 dakika bekletin. Süre dolduğunda suyu iyice süzülen tofu’yu küp küp doğrayın.

2. Bir kaseye 3 yemek kaşığı mısır nişastası alıp tofu parçalarını bu nişastaya bulayın ve her tarafının iyice kaplandığından emin olun.

3. Küçük bir kasede, soya sosu, bal, sirke ve acı sosu iyice karıştırın. Dilerseniz sarımsak tozu, pul biber ve zencefil de ekleyebilirsiniz.

4. Baharatlı tofu küplerini Philips Çift Hazneli Airfryer'ın uygun haznesine alarak 200 derecede 15-20 dakika kızarana kadar pişirin. 

5. Ardından dışarı çıkarıp hazırladığınız sosa bulayın. Bu şekilde tekrar hazneye alarak 2-3 dakika daha pişirin. Böylece lezzetlerin daha iyi özdeşleşmesini sağlarsınız.

Brüksel Lahanası

Malzemeler:

  • 500g Brüksel lahanası

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 tatlı kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

  • 1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi (isteğe bağlı)

  • 1 yemek kaşığı bal (isteğe bağlı, tatlı bir dokunuş için)

Yapılışı:1. Brüksel lahanalarını güzelce yıkayın ve iki veya dört parçaya bölün.

2. Bir kaseye, zeytinyağı, tuz, sarımsak tozu alıp Brüksel lahanaları ile karıştırın. Dilerseniz bu karışıma limon kabuğu rendesi de ilave edebilirsiniz.

3. . Phillips Çift Hazneli Airfryer’ın diğer haznesine baharatladığınız Brüksel lahanalarını ekleyin ve 180 derecede 10-15 dakika kızarana kadar pişirin. Üzerine ise biraz gezdirin.

Cihazın besinlerin sadece etrafını değil, içini de eşit şekilde pişiren hava akımı teknolojisi sayesinde bütün malzemeleriniz tam kıvamında pişer ve lezzetler birbiriyle en iyi şekilde harmanlanır. 

Elinize sağlık!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Zerdeçallı Tavuk Göğsü ve Patates Bravas

6. Zerdeçallı Tavuk Göğsü ve Patates Bravas

Güçlü bağışıklık sistemi için harika olan zerdeçalla hazırladığınız bir tavuk yemeği, akşam yemeklerinin favorisi olurken sizi kış hastalıklarından korur. Yanına ekleyeceğiniz İspanyol lezzeti patates bravas ile birleştiğinde ortaya tam bir lezzet bombası çıkacağına şüphe yoki

Zerdeçallı Tavuk

Malzemeler:

  • 500g tavuk göğsü

  • 1 tatlı kaşığı zerdeçal

  • 1/2 tatlı kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1/2 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 tatlı kaşığı sarımsak tozu

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

Yapılışı:

1. Tavuk göğsünü ince ince jülyen doğrayın. Zerdeçal, karabiber, tuz, sarımsak tozu ve limon suyu ile tatlandırın.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın uygun haznesini açarak içine baharatlı tavuklar yerleştirin ve 200 derecede 15-20 dakika kadar pişirin.

3. Süre sonunda servis tabağına alarak sıcak sıcak tüketin. 

Patates Bravas

Malzemeler:

  • 3-4 adet büyük boy patates (küp küp doğranmış)

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı paprika (toz kırmızı biber)

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 2 adet domates (doğranmış)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı şeker

  • 1/2 çay kaşığı kırmızı pul biber

  • 1 tatlı kaşığı sirke

Yapılışı:

1. Patatesleri soyup küp küp doğrayın. Ardından bir kaba alıp, üzerine zeytinyağını, paprika, tuz ve karabiberi ekleyin, patatesleri bu karışım ile birleştirin.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın diğer haznesine patatesleri alıp 180 derecede 20-25 dakika pişirin.  

3. Ardından domates sosun hazırlığına geçin. Domatesleri küçük hazneye alarak üzerine zeytinyağını, ezilmiş sarımsağı, tuz, şeker, kırmızı pul biber ve sirkeyi ekleyin.

4. Bu şekilde 180 derecede 10-12 dakika pişirin.

5. Kızaran patatesleri servis tabağına alın, üzerine de koyulaşan sosu ilave edin. Yanına biraz yoğurt ekleyerek afiyetle tüketin.

Tüm tarif süresince cihazın biri 6 diğeri 3 litrelik hazneleri arasında seçim yapma şansınız var. Malzeme miktarına bağlı olarak hazneler arası dilediğiniz gibi geçiş yapabilir ve gereksiniminize en uygun pişirme ayarlarıyla harikalar yaratabilirsiniz.

Afiyet olsun.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın