Karavanda Yaşamak Kaça Patlar? Her Gün 4 Duvar İçinde Uyanmaktan Sıkılanlar İçin Maliyetini Hesaplıyoruz!

Trafik sigortası her taşıt için ayrı hesaplanıyor. O yüzden onun için belirli bir ücret verilemez. Aracınızın yaşı gibi birçok unsur değerlendirilerek hesaplanıyor.

Bir diğer masraf ise kasko. Kasko yaptırmak mecburi değil ama arabanın bozulması, çalınması veya kazada sizin aracınızın hasarını karşılamak için gerekli.

Son bir masraf ise arabanın bakımı ve herhangi bir aksi durum halinde meydana gelecek masraf. Aracınızda ani gelişebilecek bozulmaları düşünerek bu masraf kalemini de hesaplamalısınız.