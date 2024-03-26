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Karavanda Yaşamak Kaça Patlar? Her Gün 4 Duvar İçinde Uyanmaktan Sıkılanlar İçin Maliyetini Hesaplıyoruz!

etiket Karavanda Yaşamak Kaça Patlar? Her Gün 4 Duvar İçinde Uyanmaktan Sıkılanlar İçin Maliyetini Hesaplıyoruz!

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
26.03.2024 - 14:01

Herkesin bir gün karavanda yaşama hayali vardır. Peki bu hayal size kaça patlar, biliyor musunuz? Gelin birlikte karavanda yaşam sürmenin maliyeti ne kadar bakalım...

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Pandemiyle birlikte karavan furyası patladı.

Herkesin kaçış olarak gördüğü karavan yaşamı pandemi sonrası yavaş yavaş azalsa da hala karavanda yaşamayı sürdürenler var. Doğayla iç içe yaşamak isteyenlerin tercihi karavanlar, özgürlüğüne düşkünler tarafından özellikle tercih ediliyor.

Birçok farklı karavan çeşidi var. Bunlar, çekme karavanlar ve motokaravanlar olarak ayrılıyor.

Çekme karavanlar araba arkasına takılarak kullanılan karavanlar oldukları için yaşamak için çok tercih edilen çeşitler değil. Asıl yaşanılacak karavanlar motokaravanlar. Bunlar genellikle minibüs, midibüs veya kamyon gibi araçların dönüştürülmesiyle oluşan karavanlar.

Karavanda yaşamayı düşünen herkesin merak ettiği tek bir soru var: "Karavanda yaşamanın maliyeti ne kadar?"

Hepinizin 'tamam karavan güzel de maliyetlerden haber ver' dediğinizi duyar gibiyiz. Şimdi size adım adım karavanda yaşamak ne kadar anlatacağız.

Bir kere karavanın MTV'si en büyük giderlerinizden biri olacak.

2024 yılında MTV tutarı şöyle:

1900 cm3 ve aşağısı motor silindir hacmine sahip motorlu karavanlar: 

  • 1-6 yaş arasındakilerin yıllık vergisi 5.355 TL.

  • 7-15 yaş arasındakilerin yıllık vergisi 3.341 TL.

  • 16 yaş ve yukarısının yıllık vergisi 1.985 TL.

1901 cm3 ve yukarısı motor silindir hacmine sahip motorlu karavanlar: 

  • 1-6 yaş arasındakilerin yıllık vergisi 8.106 TL.

  • 7-15 yaş arasındakilerin yıllık vergisi 5.355 TL.

  • 16 yaş ve yukarısının yıllık vergisi 3.341 TL.

İkinci temel masraf ise arabanın muayenesi.

Her taşıtın belirli sürelerde muayeneye girmesi gerekiyor. Motokaravanlar için bu süre her sene olarak düzenlenmiş. 2024 yılı için muayene ücreti ise 1.821,60 TL. Buna bir de egzoz gazı emisyon ölçümü bedeli olan 256 lirayı eklemek gerek.

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Bir diğer araçla ilgili masraf ise trafik sigortası. Bu zorunlu olduğu için mutlaka yaptırmanız gerekiyor.

Trafik sigortası her taşıt için ayrı hesaplanıyor. O yüzden onun için belirli bir ücret verilemez. Aracınızın yaşı gibi birçok unsur değerlendirilerek hesaplanıyor.

Bir diğer masraf ise kasko. Kasko yaptırmak mecburi değil ama arabanın bozulması, çalınması veya kazada sizin aracınızın hasarını karşılamak için gerekli. 

Son bir masraf ise arabanın bakımı ve herhangi bir aksi durum halinde meydana gelecek masraf. Aracınızda ani gelişebilecek bozulmaları düşünerek bu masraf kalemini de hesaplamalısınız.

Karavanın elbette yaşam ile ilgili olan masrafları da var. Bunların başında tabii ki mutfak masrafı geliyor.

Mutfak masrafı çok değişebilen bir masraf. Herkesin aldıklarına göre değişebilen bu masrafın tek kişi için aylık 2.500-3.000 TL civarında olabileceğini söyleyebiliriz.

Mutfak masrafına tüp masrafını da dahil etmek gerek. Yine bu da kullanıma bağlı olarak değişebiliyor. Bir tüpün fiyatı ise 600-700 TL.

Bir diğer masraf ise yakıt masrafı.

Yakıtı sadece arabanın yakıtı olarak düşünmemek lazım. Isınma için de yakıta ihtiyaç duyuluyor. Yakıt masrafı gideceğiniz yere göre değişebilir bir masraf. Isınma içinse soğuk bölgelerde günlük 150 lira gibi bir rakamı gözden çıkarmak gerek.

Kamp alanında kalacaksınız alanların da ücretleri olduğunu unutmayın!

Kamp alanları da masraf kalemlerinden. Her karavan parkının ayrı ücreti var. O yüzden gideceğiniz karavan parkına göre bu masraf artıp azalabiliyor.

Karavanda yaşamanın avantajları neler diye sorarsanız fatura derdi yok. Yani aylık olarak su, elektrik ya da doğalgaz faturası ödemenize gerek yok.

Karavan alırken belli bir miktar ödeseniz de karavanda yaşıyorsanız artık aylık kira diye bir derdiniz de kalmıyor.

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Elektrik faturası yok dedik ama karavan için akü ihtiyacı var.

Karavanda elektrik güneş panelleri ve akülerle sağlanıyor. 300 amper bir akü yaz için gayet yeterli. Bu akü buzdolabını çalıştırmak için yeter de artar. Ama kış için bu yeterli olmayabiliyor. Güneşin azaldığı kış günleri için daha fazla amperli bir akü alınması gerekiyor. 

Yine su, fatura olarak olmasa da belli bir deponuz olması ve onu doldurmanız gerekiyor.

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