Karavanda Yaşamak Kaça Patlar? Her Gün 4 Duvar İçinde Uyanmaktan Sıkılanlar İçin Maliyetini Hesaplıyoruz!
Karavanda Yaşamak Kaça Patlar? Her Gün 4 Duvar İçinde Uyanmaktan Sıkılanlar İçin Maliyetini Hesaplıyoruz!
Herkesin bir gün karavanda yaşama hayali vardır. Peki bu hayal size kaça patlar, biliyor musunuz? Gelin birlikte karavanda yaşam sürmenin maliyeti ne kadar bakalım...
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Pandemiyle birlikte karavan furyası patladı.
Birçok farklı karavan çeşidi var. Bunlar, çekme karavanlar ve motokaravanlar olarak ayrılıyor.
Karavanda yaşamayı düşünen herkesin merak ettiği tek bir soru var: "Karavanda yaşamanın maliyeti ne kadar?"
Bir kere karavanın MTV'si en büyük giderlerinizden biri olacak.
İkinci temel masraf ise arabanın muayenesi.
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Bir diğer araçla ilgili masraf ise trafik sigortası. Bu zorunlu olduğu için mutlaka yaptırmanız gerekiyor.
Karavanın elbette yaşam ile ilgili olan masrafları da var. Bunların başında tabii ki mutfak masrafı geliyor.
Bir diğer masraf ise yakıt masrafı.
Kamp alanında kalacaksınız alanların da ücretleri olduğunu unutmayın!
Karavanda yaşamanın avantajları neler diye sorarsanız fatura derdi yok. Yani aylık olarak su, elektrik ya da doğalgaz faturası ödemenize gerek yok.
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Elektrik faturası yok dedik ama karavan için akü ihtiyacı var.
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