Kaç Yıl İlerdesiniz? Amerika'daki Eğitim ve Okul Sistemini Anlatan Avukat Anne Derin Düşüncelere Daldırdı!

Kızı anaokuluna başlayan genç anne, Amerika'da adrese göre okul sistemi olduğunu ve okulların bir puanı olduğunu dile getirdi. Anaokulunda eğitimin oyun odaklı değil akademik odaklı olduğunu söyleyen anne, bu yaş grubunda matematik gibi derslere temel girişin yapıldığını belirtti. Öğrencilerin ya aile arabası sırasıyla ya da meşhur sarı otobüslerle okula bırakıldığı bilgisini de paylaştı. Üstelik bu otobüsler tamamen ücretsizmiş! Okul başlamadan önce öğretmen ve öğrenci tanışma günü yapılıyor ve okul tanıtılıyormuş. Okullarda doğrudan logolu olmayan üniformaların kullanılıyormuş. Ayrıca çok sıkı bir güvenlik önlemi varmış, giriş-çıkış saatlerinde mutlaka polisler bekliyormuş ve okulun içinde de deneyimli bir polis bulunuyormuş. Ziyaretçi girişleri ise kimlik sistemi ile gerçekleştiriliyormuş. Okulun yemekhanesinde sabahları kahvaltı ücretsizmiş. Birçok okulda öğle yemeği saati de ücretsizmiş ancak gönderi sahibinin kızının bulunduğu okulda yıllık aile kazancı belli bir ücretin altındaysa ücretsiz hizmeti bulunuyormuş. O ücretin üstündeyse günlük ücret 3 dolarmış. Genç anne, bir başka paylaşımında Amerika'da okullar açılmadan önce okul ve kırtasiye ürünlerinde vergilerin sıfırlandığından bahsetmişti.