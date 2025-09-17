Japonya’da İnsanlar Neden Daha Uzun Yaşıyor?
Japonya’da 100 yaşını aşan insanların sayısı her yıl yeni bir rekor kırıyor. Kadınların büyük çoğunlukta olduğu bu tablo merak uyandırıyor. Sağlık Bakanlığı, uzun ömürlü bireyleri her yıl özel bir günle onurlandırıyor.
En yaşlı kadın 114, en yaşlı erkek ise 111 yaşında. Peki, Japonlar neden bu kadar uzun yaşıyor olabilir? Bakalım!
Japonya’da 100 yaşını aşan kişi sayısı 99 bini geçti.
Uzun yaşamın merkezinde Japon mutfağı var.
Japonlar yalnızca beslenme değil, hareketli yaşam alışkanlıklarıyla da öne çıkıyor.
Japonya’nın güçlü sağlık sistemi uzun yaşamın bir diğer temel nedeni.
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
