Japonya’da İnsanlar Neden Daha Uzun Yaşıyor?

Japonya’da 100 yaşını aşan insanların sayısı her yıl yeni bir rekor kırıyor. Kadınların büyük çoğunlukta olduğu bu tablo merak uyandırıyor. Sağlık Bakanlığı, uzun ömürlü bireyleri her yıl özel bir günle onurlandırıyor.

En yaşlı kadın 114, en yaşlı erkek ise 111 yaşında. Peki, Japonlar neden bu kadar uzun yaşıyor olabilir? Bakalım!

Kaynak 1, Kaynak 2, Kaynak 3