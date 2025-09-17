onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Japonya’da İnsanlar Neden Daha Uzun Yaşıyor?

Japonya’da İnsanlar Neden Daha Uzun Yaşıyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.09.2025 - 15:04

Japonya’da 100 yaşını aşan insanların sayısı her yıl yeni bir rekor kırıyor. Kadınların büyük çoğunlukta olduğu bu tablo merak uyandırıyor. Sağlık Bakanlığı, uzun ömürlü bireyleri her yıl özel bir günle onurlandırıyor. 

En yaşlı kadın 114, en yaşlı erkek ise 111 yaşında. Peki, Japonlar neden bu kadar uzun yaşıyor olabilir? Bakalım!

Kaynak 1, Kaynak 2, Kaynak 3

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Japonya’da 100 yaşını aşan kişi sayısı 99 bini geçti.

Japonya’da 100 yaşını aşan kişi sayısı 99 bini geçti.

100 yaşını aşanların büyük çoğunluğu, yani yaklaşık yüzde 88’i kadınlardan oluşuyor. 1963’te yalnızca 153 olan bu sayı, bugün dünya rekorlarını alt üst edecek boyuta ulaşmış durumda. Ülke, G7 ülkeleri arasında en yüksek yaşam beklentisine sahip. Kadınların ortalama ömrü 87 yıl, erkeklerin ise 81 yılın üzerinde.

Bu rekorlar yalnızca istatistikten ibaret değil. Dünyanın en yaşlı kişileri arasında sık sık Japonlar yer alıyor. Nagano gibi bölgelerde ise yaşam süresinin daha uzun olmasının nedeni, düşük sağlık maliyetleri ve güçlü yerel sağlık hizmetleriyle ilişkilendiriliyor.

Uzun yaşamın merkezinde Japon mutfağı var.

Uzun yaşamın merkezinde Japon mutfağı var.

Balık, sebze, soya ürünleri, fermente gıdalar ve yeşil çay temel besinleri oluşturuyor. Kırmızı et tüketimi düşük, balık ve deniz ürünleri ise protein kaynağı olarak tercih ediliyor. Bu sayede hem obezite oranları düşük kalıyor hem de kalp-damar hastalıkları azalıyor.

Ortalama günlük kalori alımı 2700 civarında, bu da Batı ülkelerinden yaklaşık 1000 kalori daha az. Şeker tüketimi de daha sınırlı. Avrupa ve ABD’de günlük 70-100 gram arasında şeker tüketilirken, Japonya’da bu rakam ortalama 50 gram. 

Yeşil çay tüketimi de epey yaygın, antioksidan etkisi sayesinde kansere karşı koruyucu özellik gösteriyor. Ayrıca miso, natto ve turşu gibi fermente gıdalar bağırsak sağlığını destekliyor.

Japonlar yalnızca beslenme değil, hareketli yaşam alışkanlıklarıyla da öne çıkıyor.

Japonlar yalnızca beslenme değil, hareketli yaşam alışkanlıklarıyla da öne çıkıyor.

Toplu taşıma kullanımı ve günlük yürüyüşler yaşlıların bile aktif kalmasına yardımcı oluyor. 1928’den bu yana kültürün bir parçası olan 'Radio Taiso' egzersizleri, sabah saatlerinde topluluk halinde yapılan kısa ama etkili hareketler olarak hala devam ediyor.

Ayrıca sosyal bağlar da uzun yaşamda kritik rol oynuyor. Aile içi dayanışma Japon kültüründe güçlü. Pek çok yaşlı, çocukları ve torunlarıyla aynı evde yaşıyor. Bu hem sosyal izolasyonu önlüyor hem de yaşlıların aktif bir sosyal hayat sürmesini sağlıyor. Harvard araştırmaları da sosyal etkileşimin sağlık ve beyin fonksiyonlarını koruduğunu gösteriyor.

Japonya’nın güçlü sağlık sistemi uzun yaşamın bir diğer temel nedeni.

Japonya’nın güçlü sağlık sistemi uzun yaşamın bir diğer temel nedeni.

Ülke, GSYİH’sinin yaklaşık yüzde 10’unu sağlık harcamalarına ayırıyor. Erken tanı, düzenli sağlık kontrolleri ve koruyucu hekimlik uygulamaları yaygın. Örneğin Nagano’da, düzenli sağlık kontrolü yaptıran yaşlılara özel banka teşvikleri sunulmuş ve bu uygulamanın yaşam süresine olumlu katkısı olmuş.

Genetik faktörler de göz ardı edilmiyor. ND2-237Met ve DNA 5178 gibi genlerin, Japon toplumunda yüksek oranda bulunduğu ve diyabet ile kalp-damar hastalıklarına karşı koruyucu rol oynadığı belirtiliyor. 

Ancak araştırmalar, Japonya’dan göç edenlerin Batılı yaşam tarzını benimsemeleriyle yaşam sürelerinin hızla kısaldığını ortaya koyuyor. Bu da genetikten çok, sağlıklı yaşam tarzının belirleyici olduğunu gösteriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın