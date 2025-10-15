İzlerken Dizlerinizin Bağı Çözülecek: Kameraya Yakalanan Birbirinden Şiddetli Yıldırım Düşme Anları

Yıldırım düşmesi gerçekten birçok insan için güçlü bir fobi kaynağı. Bu korku genellikle ani ve kontrol edilemez bir doğa olayı olmasından kaynaklanıyor. Aslında yıldırım düşme ihtimali oldukça düşük. Fakat “astrafobi” ya da “brontofobi”ye sahip olanlar ciddi bir panik yaşayabiliyor. Bu durumda terapi, nefes egzersizleri ve güvenli alan oluşturma teknikleriyle korku büyük ölçüde hafifletilebiliyor. Aksi halde bu durum ciddi bi anksiyeteye sebep olabiliyor.
Sosyal medyada, birbirinden şiddetli yıldırım düşmesi anları bir araya getirildi. Ortaya çıkan video sadece fobisi olanların değil, izleyen herkesin yüreğini ağzına getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yıldırımdan korunmak için ne yapılabilir?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın