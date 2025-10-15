onedio
İzlerken Dizlerinizin Bağı Çözülecek: Kameraya Yakalanan Birbirinden Şiddetli Yıldırım Düşme Anları

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.10.2025 - 15:25

Yıldırım düşmesi gerçekten birçok insan için güçlü bir fobi kaynağı. Bu korku genellikle ani ve kontrol edilemez bir doğa olayı olmasından kaynaklanıyor. Aslında yıldırım düşme ihtimali oldukça düşük. Fakat “astrafobi” ya da “brontofobi”ye sahip olanlar ciddi bir panik yaşayabiliyor. Bu durumda terapi, nefes egzersizleri ve güvenli alan oluşturma teknikleriyle korku büyük ölçüde hafifletilebiliyor. Aksi halde bu durum ciddi bi anksiyeteye sebep olabiliyor. 

Sosyal medyada, birbirinden şiddetli yıldırım düşmesi anları bir araya getirildi. Ortaya çıkan video sadece fobisi olanların değil, izleyen herkesin yüreğini ağzına getirdi.

Buradan izleyebilirsiniz;

Yıldırımdan korunmak için ne yapılabilir?

Yıldırımdan korunmak için hem açık hem de kapalı alanlarda dikkatli olmak gerekiyor. Açık alanlarda yüksek yerlerden, ağaçlardan, su birikintilerinden ve metal yapılardan uzak durmak önemli. Kaçacak yer yoksa ayaklar birbirine yakın şekilde çömelmek biraz da olsa güvenliği artırır. Kapalı alanlarda ise elektrikli cihazlardan, su tesisatından ve pencerelerden uzak durmak gerekiyor. Hava durumuna göre riskli havalarda dışarı çıkmamak da önemli bir önlem. Bu önlemler, yıldırımın nadir de olsa ciddi tehlike oluşturabileceği durumlarda hayati önem taşıyor.

