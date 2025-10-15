İzlerken Dizlerinizin Bağı Çözülecek: Kameraya Yakalanan Birbirinden Şiddetli Yıldırım Düşme Anları

Yıldırım düşmesi gerçekten birçok insan için güçlü bir fobi kaynağı. Bu korku genellikle ani ve kontrol edilemez bir doğa olayı olmasından kaynaklanıyor. Aslında yıldırım düşme ihtimali oldukça düşük. Fakat “astrafobi” ya da “brontofobi”ye sahip olanlar ciddi bir panik yaşayabiliyor. Bu durumda terapi, nefes egzersizleri ve güvenli alan oluşturma teknikleriyle korku büyük ölçüde hafifletilebiliyor. Aksi halde bu durum ciddi bi anksiyeteye sebep olabiliyor.

Sosyal medyada, birbirinden şiddetli yıldırım düşmesi anları bir araya getirildi. Ortaya çıkan video sadece fobisi olanların değil, izleyen herkesin yüreğini ağzına getirdi.