İtalyan Lisesi’nde Neler Oluyor? Yabancı Öğretmenlere 350 Bin TL Maaş İddiası

Özel İtalyan Lisesi’ndeki Türk öğretmenler eşitsizlik ve kötü çalışma koşullarına tepki gösterdi. Eylem yapan öğretmenler okulda ayrımcılık yapıldığını iddia etti. Öğretmenlerin aktarımına göre İtalyan öğretmenler en az 5 kat daha fazla maaş alıyor. Türk öğretmenler duruma tepki göstererek, “ Okulun fiyatı 100 binden 545 bine çıktı ama maaşlarda bir değişiklik olmadı. İtalyan asıllı eğitimciler 350 bin lira maaş alıyor. Bize ise 65 bin lira reva görülüyor” dedi.