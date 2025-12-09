onedio
İtalyan Lisesi’nde Neler Oluyor? Yabancı Öğretmenlere 350 Bin TL Maaş İddiası

Dilara Şimşek
09.12.2025 - 15:32

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Özel İtalyan Lisesi’nde çalışan öğretmenler eşitsizlik olduğunu iddia ederek isyan etti. Türkiye gazetesinin özel haberine göre İtalyan asıllı eğitimcilerin 350 bin TL maaş aldığı; Türk öğretmenlerin ise 65 bin liraya maaş aldığı ileri sürüldü. Öğretmenler yaşananları ‘ayrımcılık’ olarak nitelendirdi. 

İtalyan Lisesi'nde neler oluyor?

Özel İtalyan Lisesi’ndeki Türk öğretmenler eşitsizlik ve kötü çalışma koşullarına tepki gösterdi. Eylem yapan öğretmenler okulda ayrımcılık yapıldığını iddia etti. Öğretmenlerin aktarımına göre İtalyan öğretmenler en az 5 kat daha fazla maaş alıyor. Türk öğretmenler duruma tepki göstererek, “ Okulun fiyatı 100 binden 545 bine çıktı ama maaşlarda bir değişiklik olmadı. İtalyan asıllı eğitimciler 350 bin lira maaş alıyor. Bize ise 65 bin lira reva görülüyor” dedi.

“Beğenmiyorsanız kapı orada” dediler.

Okuldaki bir eğitimci “ Okul yönetimi ile sorunlarımızı çözüme ulaştırma girişimlerimiz dört yıl öncesine kadar uzanıyor. Çalışma ve ücret şartlarındaki eşitsizlikleri okul yönetimine gerek topluca gerekse bireysel olarak defalarca anlattık. Fakat her defasında sorunları çözmek yerine ‘Beğenmiyorsanız kapı orada’ cevabını aldık” ifadelerini kullandı.

