İtalyan Lisesi’nde Neler Oluyor? Yabancı Öğretmenlere 350 Bin TL Maaş İddiası
İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Özel İtalyan Lisesi’nde çalışan öğretmenler eşitsizlik olduğunu iddia ederek isyan etti. Türkiye gazetesinin özel haberine göre İtalyan asıllı eğitimcilerin 350 bin TL maaş aldığı; Türk öğretmenlerin ise 65 bin liraya maaş aldığı ileri sürüldü. Öğretmenler yaşananları ‘ayrımcılık’ olarak nitelendirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İtalyan Lisesi'nde neler oluyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Beğenmiyorsanız kapı orada” dediler.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın