İtalya’da Bağıra Çağıra Kavga Eden Türkleri Görünce Moraller Bozuldu: “Keşke Türk Olmasaydık”

@onemoreticketto adlı Instagram hesabından içerikler üreten Gülru adlı gezgin, annesiyle İtalya Roma’da yaşadıkları bir anı paylaştı. Roma’da popüler bir nokta olan İspanyol Merdivenleri’nde oturarak vakit geçirmek isteyen anne - kızın hayalleri suya düşmüştü. Çünkü tesadüfen karşılaştıkları bir başka Türk, bağıra çağıra kavga ediyordu. Yalnızca anne - kız değil, herkes rahatsız olmuştu. Gelin detaylara geçelim.
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İnsanların yiyeceklerini içeceklerini alarak oturmaya geldiği İspanyol Merdivenleri’nde o anın gündemi kavga eden kadınlardı. Çünkü öylesine bağırıyorlardı ki kendilerine kulak asmamak imkansızdı.
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Video sahibi ve annesine de “Keşke Türk olmasaydık” dedirttiler.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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