İtalya’da Bağıra Çağıra Kavga Eden Türkleri Görünce Moraller Bozuldu: “Keşke Türk Olmasaydık”

@onemoreticketto adlı Instagram hesabından içerikler üreten Gülru adlı gezgin, annesiyle İtalya Roma’da yaşadıkları bir anı paylaştı. Roma’da popüler bir nokta olan İspanyol Merdivenleri’nde oturarak vakit geçirmek isteyen anne - kızın hayalleri suya düşmüştü. Çünkü tesadüfen karşılaştıkları bir başka Türk, bağıra çağıra kavga ediyordu. Yalnızca anne - kız değil, herkes rahatsız olmuştu. Gelin detaylara geçelim.