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ŞOK'a Karcher Buharlı Temizlik Makinesi Geliyor! 21 Aralık 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Karcher Buharlı Temizlik Makinesi Geliyor! 21 Aralık 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
19.12.2024 - 11:06

ŞOK 21 Aralık ile 28 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!   Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 21 Aralık ile 28 Aralık 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Skytech 65" 4K Android Led Tv 17.599 TL

Skytech 65" 4K Android Led Tv 17.599 TL

  • Skytech 55' 4K Android Led Tv 12.499 TL,

  • Skytech 50' 4K Android Led Tv 10.799 TL,

  • Slzenger Erkek Şişme Mont 999 TL, 

  • Slazenger Kadın Kadife Tek Alt 249 TL, 

  • İkili Sehpa 499 TL, Şemsiye 159 TL, 

  • Erkek Ekose Gondol Terlik 139 TL, 

  • Kadın Patik Kalpli / Babet 149 TL,

  • Kadın Kürklü Terlik 119 TL, 

  • Wellsoft Kadın Ev Botu 149 TL,

  • Kadın / Erkek Patik Çorap 34,95 TL,

  • Adventure Builder Tatil Seti 399 TL, 

  • Nerf Elite 2.0 Tetrad 399 TL, 

  • Marvel Figürler 249 TL, 

  • 15 cm Star Wars Darth Vader / Mandalorian / The Child 299 TL, 

  • Hot Wheels Track Builder Temel Pist Seti 349 TL,

  • Moda İkonu Bebekler 299 TL, 

  • Tekli Arabalar 129 TL, 

  • Ana Karakter Bebekler 499 TL,

  • 22 cm Star Wars Darth Vader / Mandalorian 349 TL

25 TL üstü alışverişlerde geçerli;

  • 200 gram Ülker Biskrem Kakaolu Poşet 22 TL, 

  • Selpak Dev Rulo Havlu 39 TL, 

  • Kotex Hijyenik Ped 49 TL, 

  • 665 gram Eti Lifalif İnce Öğütülmiş Yulaf Ezmesi 59 TL,

  • Pril Bulaşık Deterjanı 70 TL

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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