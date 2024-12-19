Google Street View Cansız Bedeni Arabasının Bagajına Yerleştirmeye Çalışan Katilin Görüntüsünü Yakaladı

İspanya’nın kuzeyindeki bir kasabada meydana gelen cinayet Google Street View görüntüsüyle çözüldü. BBC’nin haberine göre 2023 Ekim ayında kaybolan ve geçen hafta cansız bedeni bulunan bir kişinin katilleri aranıyordu. Tajueco kasabasını 15 yıl sonra ziyaret eden Google araçları, sokakların görüntüsünü çekerken katili de görüntüledi.

Google Street Viewing elde ettiği görüntüde bir adamın arabasının bagajına büyük beyaz plastik torba yerleştirdiği görüldü. Bunun cansız beden olduğu ileri sürüldü.

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