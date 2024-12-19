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Google Street View Cansız Bedeni Arabasının Bagajına Yerleştirmeye Çalışan Katilin Görüntüsünü Yakaladı

Google Street View Cansız Bedeni Arabasının Bagajına Yerleştirmeye Çalışan Katilin Görüntüsünü Yakaladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.12.2024 - 11:10

İspanya’nın kuzeyindeki bir kasabada meydana gelen cinayet Google Street View görüntüsüyle çözüldü. BBC’nin haberine göre 2023 Ekim ayında kaybolan ve geçen hafta cansız bedeni bulunan bir kişinin katilleri aranıyordu. Tajueco kasabasını 15 yıl sonra ziyaret eden Google araçları, sokakların görüntüsünü çekerken katili de görüntüledi. 

Google Street Viewing elde ettiği görüntüde bir adamın arabasının bagajına büyük beyaz plastik torba yerleştirdiği görüldü. Bunun cansız beden olduğu ileri sürüldü.

Kaynak

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2007 yılında ilk ABD’de uygulama konulan ve daha sonra tüm ülkelere yayılan Google Street View ile caddelerin, sokakların panoramik görüntüsü elde ediliyor.

2007 yılında ilk ABD’de uygulama konulan ve daha sonra tüm ülkelere yayılan Google Street View ile caddelerin, sokakların panoramik görüntüsü elde ediliyor.

Buy uygulama İspanya’da bir cinayetin çözülmesine katkı sağladı.

Buy uygulama İspanya’da bir cinayetin çözülmesine katkı sağladı.

15 yıl sonra Tajueco kasabasını ziyaret eden Google Street View aracı dikkat çeken bir görüntü elde etti.

Ekim 2023’te kaybolan bir adamın geçen haftalarda cansız bedeni bulundu. Davaya konu olan görüntü ise Google Street View’den geldi.

Ekim 2023’te kaybolan bir adamın geçen haftalarda cansız bedeni bulundu. Davaya konu olan görüntü ise Google Street View’den geldi.

Google’ın elde ettiği görüntüde ara sokakta bir adamın arabasının bagajına büyük beyaz torba konulduğu görülüyor. Bu görüntülerin katile ait olduğu ileri sürüldü.

Google’ın elde ettiği görüntüde ara sokakta bir adamın arabasının bagajına büyük beyaz torba konulduğu görülüyor. Bu görüntülerin katile ait olduğu ileri sürüldü.

Şüpheliler tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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