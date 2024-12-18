Sarıyer’de Minibüs Ücret Tartışması: Şoför Yolcuları Kapıları Kilitleyerek İndirmedi

Sarıyer Pınar Mahallesi-Zincirlikuyu Metrobüs hattında seyahat eden bir minibüs şoförü, 20 yolcunun ücretini ödemediğini iddia edince, minibüste gergin anlar yaşandı. Şoför, yolculardan ücretlerini alana kadar minibüsün kapılarını kilitleyerek kimseyi indirmedi. Şoför, 'Bunu vereceksiniz, kapıyı açmayacağım, yoksa kurunun yanında yaş da yanacak' diyerek yolcuları tehdit etti.