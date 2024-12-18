Sarıyer’de Minibüs Ücret Tartışması: Şoför Yolcuları Kapıları Kilitleyerek İndirmedi

Kaynak: https://www.dha.com.tr/video/sariyerd...
Sarıyer Pınar Mahallesi-Zincirlikuyu Metrobüs hattında seyahat eden bir minibüs şoförü, 20 yolcunun ücretini ödemediğini iddia edince, minibüste gergin anlar yaşandı. Şoför, yolculardan ücretlerini alana kadar minibüsün kapılarını kilitleyerek kimseyi indirmedi. Şoför, 'Bunu vereceksiniz, kapıyı açmayacağım, yoksa kurunun yanında yaş da yanacak' diyerek yolcuları tehdit etti.
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Minibüs şoförü, seyir halinde olduğu sırada yolculardan 18 liralık ücretin ödenmediğini belirterek tepkisini dile getirdi. Ücretin alınmaması üzerine şoför, yolculara para ödeme çağrısında bulundu ve "Bunu vereceksiniz, vermezseniz yüklü arabayla geri döneceğim, kapıyı da açmayacağım, söylüyorum. Ben ciddiyim, dediğimi yaparım" diyerek uyarıda bulundu.
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Bazı yolcular, işe geç kaldıkları için kapıların açılmasını istedi. Yaşanan bu tartışma sonucu yolculardan biri şoföre tepki göstererek, "O zaman bu işi yapma, böyle olur mu? İlk defa böyle bir şey görüyorum" dedi.
O anlar👇📹
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adam para karşılığında yolcu taşımacılığı yapıyor. O zaman bu işi yapma, böyle olur mu, İlk defa böyle bir şey görüyorum diyen hangi mal acaba? :D
hem parayı ödemiyorlar hemde konuşuyor embesiller
minibüslerde kartlı sisteme geçilecekti ama buna plaka sahipleri gelirleri meydana çıkar vergi öderler diye karşı çıktılar bugün minibüs şöförlerinin hemen h... Devamını Gör