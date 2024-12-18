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Tayland'a Giderken Uçakta Kaptığı Virüs Sebebiyle Neredeyse Görme Yetisini Kaybeden Kadın Süreci Paylaştı

Tayland'a Giderken Uçakta Kaptığı Virüs Sebebiyle Neredeyse Görme Yetisini Kaybeden Kadın Süreci Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.12.2024 - 18:11

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Gözlerimiz, vücudumuzun en narin ve hassas bölümlerinden biri. Bu eşsiz organlar, dünyayı algılama ve anlama yeteneğimizin temelini oluşturur. Ancak, hassas yapıları nedeniyle, gözlerimiz aynı zamanda çeşitli tehlikelere de açıktır. Bu nedenle, göz sağlığımızı korumak ve gözlerimizi olası hasarlardan korumak için gereken önlemleri almak son derece önemlidir. Uçakta kaptığı virüsle felaketin eşiğinden dönen bir kadının yaşadıkları, izleyenlerin kulaklarına küpe oldu.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@spinach551/vi...
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Tayland'a giderken bindiği uçakta virüs kapan kadının bir gözü tamamen kapandı.

Tayland'a giderken bindiği uçakta virüs kapan kadının bir gözü tamamen kapandı.

Neredeyse görme yetisini kaybeden kadın tüm süreci takipçileriyle paylaştı.

Neredeyse görme yetisini kaybeden kadın tüm süreci takipçileriyle paylaştı.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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