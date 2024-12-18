Tayland'a Giderken Uçakta Kaptığı Virüs Sebebiyle Neredeyse Görme Yetisini Kaybeden Kadın Süreci Paylaştı

Gözlerimiz, vücudumuzun en narin ve hassas bölümlerinden biri. Bu eşsiz organlar, dünyayı algılama ve anlama yeteneğimizin temelini oluşturur. Ancak, hassas yapıları nedeniyle, gözlerimiz aynı zamanda çeşitli tehlikelere de açıktır. Bu nedenle, göz sağlığımızı korumak ve gözlerimizi olası hasarlardan korumak için gereken önlemleri almak son derece önemlidir. Uçakta kaptığı virüsle felaketin eşiğinden dönen bir kadının yaşadıkları, izleyenlerin kulaklarına küpe oldu.