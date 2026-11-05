Hangi Melek Mosso Şarkısı Senin Aşk Hayatını Özetliyor?
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Bir bakmışsın âşık olmuşsun, bir bakmışsın kendine gelmeye çalışıyorsun... Aşk konusunda hepimizin kendine göre bir hikâyesi var. Kimi her şeye rağmen sevmekten vazgeçmiyor, kimi de artık kendi yoluna bakıyor. Peki, senin hikâyeni Melek Mosso'nun hangi şarkısı anlatırdı?
1. Hoşlandığın birinden mesaj geldiğinde ilk tepkin ne olur?
2. Aşkta bir kez hayal kırıklığı yaşadıktan sonra yeniden güvenmekte zorlanırım.
3. Bir ilişkide sevildiğini en çok nasıl hissedersin?
4. Sevdiğin insan için gururunu bir kenara bırakıp ilk adımı atabilirsin.
5. Bir tartışmanın ardından ilk kim barışmak için adım atar?
6. Aşk hayatını ne kadar romantik buluyorsun?
7. Bir şarkı dinlerken aklına eski sevgilin gelirse ne yaparsın?
8. Bir insanı gerçekten sevdiğimde onun kusurlarını da görmezden gelebilirim.
Melek Mosso – Vursalar Ölemem
Melek Mosso – Yeri Var
Melek Mosso – Hayatım Kaymış
Melek Mosso – Umrumda Değil
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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