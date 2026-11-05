Hangi Melek Mosso Şarkısı Senin Aşk Hayatını Özetliyor?

Sen sevince öyle kolay kolay vazgeçemiyorsun. Birini hayatına aldıysan onunla ilgili en küçük detayı bile hatırlıyor, bazen bitmiş bir hikâyeyi bile içinde yaşatmaya devam ediyorsun. 'Unuttum' desen de çalan bir şarkı, görülen bir fotoğraf ya da gelen küçücük bir mesaj bütün anıları yeniden canlandırabiliyor. Kalbin biraz yorulmuş olabilir ama sevmekten de vazgeçmiş değilsin. Melek Mosso'nun Vursalar Ölemem şarkısı tam da bu yüzden senin hikâyene çok yakışıyor!

Bu duyguları bir de canlı dinlemek istersen Melek Mosso'nun Nossa Costa Ataköy Marina'daki konserine göz atabilirsin. Konser biletini Passo üzerinden alabilirsin.